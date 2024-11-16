يور ترانزيت تتعاون مع النصر للسيارات لإنتاج ألف بطارية كهربائية العام المقبل

MENAFN - Al-Borsa News) وقعت شركة النصر للسيارات عقد تأسيس شركة مساهمة بالتعاون مع شركتى“ترون تكنولوجى” السنغافورية التايوانية، و”يور ترانزيت” الإماراتية باستثمارات 10 ملايين دولار.

قال عبد الرحمن موسى المؤسس والرئيس التنفيذى لمجموعة“دايفرسيهولد” المالكة لشركة“يور ترانزيت” الإماراتية لـ”البورصة”، إنه من المخطط إنتاج نحو ألف بطارية كهربائية خلال النصف الثانى من العام المقبل، وذلك فى إطار التعاون مع شركة النصر للسيارات.

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وأوضح موسى، أن التقديرات المبدئية للمكون المحلى فى البطاريات تبلغ نحو 30%، وتستهدف الشركة زيادته خلال الفترة المقبلة.

من جانبه، أوضح خالد شديد، العضو المنتدب لشركة النصر للسيارات، إن الشراكة بغرض تصنيع أول مينى باص كهربائى (24 راكبا) للخدمة داخل المدن والقطاع السياحى، بطاقة انتاجية تصل إلى 300 أتوبيس فى عام 2026، بالإضافة إلى إقامة خط لإنتاج البطاريات الكهربائية بقدرة إنتاجية 600 بطارية فى عام 2026، ومن المقرر أن يبدأ الإنتاج اعتبارا من منتصف العام القادم، على أن يتم مضاعفة هذه الأعداد بداية من عام 2027.

تأسست شركة النصر للسيارات عام 1959 كأول شركة مصرية لصناعة السيارات، وتقع على مساحة تقترب من 900 ألف م2 فى منطقة وادى حوف بحلوان، وتتكون من 9 مصانع، وتم اتخاذ قرار بتصفية الشركة عام 2009، وفى عام 2017 تمت إعادة الشركة من التصفية، وبعد إعادة تشغيلها وتحديث خطوط إنتاجها، تستعد الشركة لدخول مرحلة جديدة من الإنتاج المتطور بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر الصناعية المستقبلية.