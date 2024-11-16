يور ترانزيت تتعاون مع النصر للسيارات لإنتاج ألف بطارية كهربائية العام المقبل

(MENAFN
- Al-Borsa News) وقعت شركة النصر للسيارات عقد تأسيس شركة مساهمة بالتعاون مع شركتى“ترون تكنولوجى” السنغافورية التايوانية، و”يور ترانزيت” الإماراتية باستثمارات 10 ملايين دولار.
قال عبد الرحمن موسى المؤسس والرئيس التنفيذى لمجموعة“دايفرسيهولد” المالكة لشركة“يور ترانزيت” الإماراتية لـ”البورصة”، إنه من المخطط إنتاج نحو ألف بطارية كهربائية خلال النصف الثانى من العام المقبل، وذلك فى إطار التعاون مع شركة النصر للسيارات.
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وأوضح موسى، أن التقديرات المبدئية للمكون المحلى فى البطاريات تبلغ نحو 30%، وتستهدف الشركة زيادته خلال الفترة المقبلة.
من جانبه، أوضح خالد شديد، العضو المنتدب لشركة النصر للسيارات، إن الشراكة بغرض تصنيع أول مينى باص كهربائى (24 راكبا) للخدمة داخل المدن والقطاع السياحى، بطاقة انتاجية تصل إلى 300 أتوبيس فى عام 2026، بالإضافة إلى إقامة خط لإنتاج البطاريات الكهربائية بقدرة إنتاجية 600 بطارية فى عام 2026، ومن المقرر أن يبدأ الإنتاج اعتبارا من منتصف العام القادم، على أن يتم مضاعفة هذه الأعداد بداية من عام 2027.
تأسست شركة النصر للسيارات عام 1959 كأول شركة مصرية لصناعة السيارات، وتقع على مساحة تقترب من 900 ألف م2 فى منطقة وادى حوف بحلوان، وتتكون من 9 مصانع، وتم اتخاذ قرار بتصفية الشركة عام 2009، وفى عام 2017 تمت إعادة الشركة من التصفية، وبعد إعادة تشغيلها وتحديث خطوط إنتاجها، تستعد الشركة لدخول مرحلة جديدة من الإنتاج المتطور بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر الصناعية المستقبلية.
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