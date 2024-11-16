مصر تستعد لاستضافة“رالي رمال الوادي الجديد” الأسبوع الجارى

MENAFN - Al-Borsa News) أعلن نادي السيارات والرحلات المصري عن تنظيم“رالي رمال الوادي الجديد باها 2024”، الذي سيُقام لأول مرة في منطقتي الواحات الداخلة والخارجة بمحافظة الوادي الجديد، على مسافة 1750 كيلومترًا، خلال الفترة من 20 إلى 23 نوفمبر 2024.

يأتي هذا الحدث بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، ووزارة السياحة والآثار، ومحافظة الوادي الجديد، بهدف تعزيز مكانة مصر كوجهة وسياحية عالمية.

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وقال محمد عسكر، نائب رئيس مجلس الإدارة، إن النادي يدرس حاليًا تنظيم ندوة متخصصة حول الاهتمام المتزايد بالسيارات الكهربائية، في إطار تعزيز الوعي بهذه التكنولوجيا الحديثة وتوجهاتها المستقبلية.

وأشار عسكر إلى أن الندوة تهدف إلى تسليط الضوء على الفوائد البيئية والاقتصادية للسيارات الكهربائية، إلى جانب مناقشة التحديات التي تواجه المستخدمين والمصنعين على حد سواء.

وأوضح أن الندوة ستتناول مواضيع مهمة مثل تطور تقنيات البطاريات، البنية التحتية لمحطات الشحن، والحوافز الحكومية التي تشجع على التحول إلى وسائل النقل المستدامة.

من جانبه، قال أحمد السرجاني، منظم السباق خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم بمقر نادي السيارات، إن النادي يستعد لإطلاق رالي جديد في مدينة الجونة بمحافظة الغردقة يوم 29 فبراير 2025.

ويهدف“رالي رمال الوادي الجديد” إلى إبراز جمال وتنوع البيئة الصحراوية في مصر، وخاصة في منطقتي الواحات الداخلة والخارجة، كما يُعد فرصة لتعزيز السياحة الرياضية والبيئية. ويسعى الرالي إلى جذب محبي رياضات السيارات الصحراوية من مختلف أنحاء العالم، وترسيخ صورة مصر كوجهة آمنة ومثالية لإقامة الفعاليات الرياضية الكبرى.

ويشهد“رالي رمال الوادي الجديد” عودة قوية للسباقات الصحراوية في مصر، التي تتمتع بتاريخ طويل في تنظيم فعاليات بارزة مثل“رالي الفراعنة”.

وقد تم تكليف فريق“بوصلة”، المتخصص في تنظيم الراليات الصحراوية، بتنظيم هذا الحدث، مستفيدًا من خبرته التي تمتد لأكثر من 30 سباقًا في مصر.

ويُعد“رالي رمال الوادي الجديد” خطوة مهمة نحو استئناف تنظيم الراليات الصحراوية العالمية في مصر، مع تطلعات كبيرة لإعادة“رالي الفراعنة” إلى الساحة الدولية.