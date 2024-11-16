مصر تستعد لاستضافة“رالي رمال الوادي الجديد” الأسبوع الجارى

(MENAFN
- Al-Borsa News) أعلن نادي السيارات والرحلات المصري عن تنظيم“رالي رمال الوادي الجديد باها 2024”، الذي سيُقام لأول مرة في منطقتي الواحات الداخلة والخارجة بمحافظة الوادي الجديد، على مسافة 1750 كيلومترًا، خلال الفترة من 20 إلى 23 نوفمبر 2024.
يأتي هذا الحدث بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، ووزارة السياحة والآثار، ومحافظة الوادي الجديد، بهدف تعزيز مكانة مصر كوجهة رياضية وسياحية عالمية.
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وقال محمد عسكر، نائب رئيس مجلس الإدارة، إن النادي يدرس حاليًا تنظيم ندوة متخصصة حول الاهتمام المتزايد بالسيارات الكهربائية، في إطار تعزيز الوعي بهذه التكنولوجيا الحديثة وتوجهاتها المستقبلية.
وأشار عسكر إلى أن الندوة تهدف إلى تسليط الضوء على الفوائد البيئية والاقتصادية للسيارات الكهربائية، إلى جانب مناقشة التحديات التي تواجه المستخدمين والمصنعين على حد سواء.
وأوضح أن الندوة ستتناول مواضيع مهمة مثل تطور تقنيات البطاريات، البنية التحتية لمحطات الشحن، والحوافز الحكومية التي تشجع على التحول إلى وسائل النقل المستدامة.
من جانبه، قال أحمد السرجاني، منظم السباق خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم بمقر نادي السيارات، إن النادي يستعد لإطلاق رالي جديد في مدينة الجونة بمحافظة الغردقة يوم 29 فبراير 2025.
ويهدف“رالي رمال الوادي الجديد” إلى إبراز جمال وتنوع البيئة الصحراوية في مصر، وخاصة في منطقتي الواحات الداخلة والخارجة، كما يُعد فرصة لتعزيز السياحة الرياضية والبيئية. ويسعى الرالي إلى جذب محبي رياضات السيارات الصحراوية من مختلف أنحاء العالم، وترسيخ صورة مصر كوجهة آمنة ومثالية لإقامة الفعاليات الرياضية الكبرى.
ويشهد“رالي رمال الوادي الجديد” عودة قوية للسباقات الصحراوية في مصر، التي تتمتع بتاريخ طويل في تنظيم فعاليات بارزة مثل“رالي الفراعنة”.
وقد تم تكليف فريق“بوصلة”، المتخصص في تنظيم الراليات الصحراوية، بتنظيم هذا الحدث، مستفيدًا من خبرته التي تمتد لأكثر من 30 سباقًا في مصر.
ويُعد“رالي رمال الوادي الجديد” خطوة مهمة نحو استئناف تنظيم الراليات الصحراوية العالمية في مصر، مع تطلعات كبيرة لإعادة“رالي الفراعنة” إلى الساحة الدولية.
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