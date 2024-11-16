((صناعة الجلود)) تطلب مهلة 3 سنوات لنقل مصانعها من المناطق السكنية

MENAFN - Al-Borsa News) قال جمال السمالوطى رئيس غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات المصرية، إن الغرفة طالبت وزارة الصناعة والنقل بتيسير إجراءات الحصول على رخص مؤقتة للمنشآت العاملة فى صناعة الجلود ومنحها مهلة 3 سنوات لحين تقنين أوضاعها والانتقال من المناطق السكنية إلى المدن الصناعية.

وأوضح، أن قطاع صناعة الجلود من القطاعات الهامة فى الاقتصاد المصرى حيث يمثل نحو 5% من الإنتاج الصناعى فى مصر بعدد 17.6 ألف منشأة يعمل بها 270 ألف عامل وفنى، ونحو 80% من المنشآت منتجة للأحذية.

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وذكر، أن 90% من المنشآت ورش صغيرة ومتوسط الطاقة اليومية بها 150 زوجا، والباقى مصانع كبيرة ومتوسطة والحد الأقصى، ويصل إجمالى مما يبين أن طاقة القطاع القصوى تقدر بنحو 750 مليون حذاء سنويًا.

أضاف، أن الحد الأدنى للأجور يجب أن يترك كعلاقة تعاقدية بين صاحب العمل والعامل لأن الأجر يحدد طبقًا لخبرات ومهارة العامل وإنتاجيته.

ولفت إلى أن هناك بعض المعوقات فى صرف دعم المعارض الخارجية والبعثات الترويجية وكذلك استقدام المشترين للمعارض الداخلية الخاصة بالأحذية والمنتجات الجلدية وخاصة للدول العربية والإفريقية.

وطالبت بتسهيل صرف الدعم مع توفير مخازن ومعارض دائمة فى تلك الأسواق الواعدة، الأمر الذى يؤدى إلى زيادة صادرات القطاع.

وذكر، أن هناك نقصا فى العمالة المدربة ويجب العمل على تطوير مركز تدريب الأميرية التابع لمصلحة الكفاية الإنتاجية حيث يوجد قسم خاص بصناعة الأحذية، وكذلك التعاون مع القطاع الفنى بوزارة التربية والتعليم الفنى لتطوير أقسام دراسة صناعة الجلود بالمدارس الفنية الصناعية.

وأفاد، أنه يوجد نقص فى مستلزمات إنتاج الأحذية والمصنوعات الجلدية، ويجب أن تقوم الدولة بتشجيع الاستثمارات فى صناعة مستلزمات الإنتاج حتى يتم خفض الفاتورة الاستيرادية.

ولفت إلى أن هناك حاجة ملحة لاستصدار قرار وزارى بحظر تصدير الجلود الكرست، والسماح فقط بتصدير الجلود المشطبة حتى يمكن زيادة القيمة المضافة للجلود الكرست، وأيضًا لتوفير جلود مشطبة ذات جودة قادرة على المنافسة فى الأسواق العالمية.

وأوضح، أن القيمة المضافة عند تصدير المنتجات الجلدية يزيد عن 150% مقابل 17% للجلود غير المشطبة و30% للجلود المشطبة.

وذكر فى تصريحات سابقة، أن الغرفة تستهدف الوصول بصادرات القطاع إلى 150 مليون دولار بنهاية 2026 بدعم من التوسعات التى تنفذ حالياً، والطاقة الإنتاجية للمصانع الموجّه للسوقين المحلى والخارجى.