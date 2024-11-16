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48٪؜ نسبة الانجاز في صيانة طريق الموقر- الأزرق

11/16/2024 9:19:28 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - تفقد وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس ماهر أبو السمن اليوم، أعمال مشروع إعادة تأهيل طريق الموقر -تقاطع الازرق
البالغ طوله 34 كلم.

وأطلع أبو السمن خلال جولة ميدانية، على سير الأعمال في المشروع ونسب الانجاز موجها المعنيين الى الحفاظ على وتيرة الأعمال الحالية لضمان تنفيذ المشروع ضمن المواقيت المعلنة أو قبل ذلك.

وقال أبو السمن أن الوزارة مستمرة في تحسين واقع هذا الطريق الذي يعد من الطرق الخارجية الهامة كونه يربط العاصمة بمدينة الأزرق ومنها نحو حدود المملكة مع الشقيقتان السعودية والعراقية.

وبلغت نسبة الانجاز في المشروع 48٪؜ مع مرور أقل من ربع المدة العقدية لإنجاز المشروع والبالغة ستة أشهر.

وتتضمن الأعمال في المشروع إزالة طبقات الاسفلت القائمة وتنفيذ خلطة اسفلتية جديدة، إضافة الى تعزيز الطريق بكافة
عناصر السلامة المرورية من دهانات وعواكس أرضية.

وتمتد منطقة العمل من الكيلو الثالث بعد سجن الموقر ولغاية تقاطع الأزرق وبعرض عشرة أمتار،
ويشمل المشروع
صيانه الجسر الخرساني الواقع في منطقة الموقر الصناعية.

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