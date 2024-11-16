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- Topic News Media) تستعد إمارة بير طويل، الإقليم الفريد وغير المطالب به الواقع بين مصر والسودان، لفتح أبوابها للسياحة المستدامة، مما يوفر فرصة استثنائية لعشاق المغامرة، ومحبي الثقافة، والمهتمين بالبيئة.
إمارة بير طويل عضو في الأمم المتحدة غير الممثلة (UUN) ومنظمة الأراضي القطبية الجنوبية (ALO).
تحت قيادة سمو الأمير جيوفاني كابوراسو جوتليب، كشفت إمارة بير طويل عن حملة سياحية طموحة لعام 2025 تهدف إلى وضع هذا الإقليم الصحراوي النائي كرمز للسياحة المستدامة وحفظ التراث الثقافي. يقع في قلب هذه المبادرة محطة ماريان 1، عاصمة الإمارة، والتي تمزج بين حلول بيئية مبتكرة واحترام لتقاليد قبائل العبابدة والبشاري المحلية.
أرض للاكتشافات
تعد إمارة بير طويل إقليماً يتحدى المفاهيم الحديثة للسيادة. يُعرف بـ”أرض بلا صاحب” (terra nullius)، ويمتد على مساحة 2,060 كيلومترًا مربعًا من صحراء النوبة. ورغم افتقار هذا الامتداد القاحل للموارد الطبيعية الهامة، فقد حافظت عزلته على وضعه كحالة قانونية استثنائية، بعيداً عن سيطرة مصر أو السودان.
تحت قيادة سمو الأمير كابوراسو جوتليب، حولت إمارة بير طويل هذا الوضع الفريد إلى فرصة لاستكشاف نماذج الاستدامة والسيادة والتعاون البشري. ويقع في قلب هذه الرؤية محطة ماريان 1، نموذج للصمود والابتكار والعيش بوعي بيئي.
محطة ماريان 1: مركز للاستدامة
تعد محطة ماريان 1 المركز الإداري والثقافي للإمارة. يعكس تصميمها تناغماً بين الابتكار الحديث وأسلوب الحياة التقليدي للبدو. وتشمل المحطة:
أنظمة مياه مستدامة: تستخدم تقنيات متقدمة لتكثيف الرطوبة من الهواء الجاف، مما يضمن إمدادًا مستمرًا بالمياه الصالحة للشرب لسكان المحطة والزوار.
تصميم صديق للبيئة: مستوحى من خيام البدو التقليدية، مما يوفر مرونة وقابلية للتنقل وتكامل مع البيئة.
حفظ التراث الثقافي: تعد المحطة نقطة التقاء بين قبائل العبابدة والبشاري، مما يعزز الحوار والتبادل الثقافي مع الزوار.
تجارب سياحية فريدة في محطة ماريان 1
سيخوض الزوار إلى بير طويل رحلة لا مثيل لها، تبدأ برحلة صحراوية من أسوان في مصر عبر صحراء النوبة الرائعة. تقدم الإمارة:
التعمق الثقافي: يمكن للضيوف التفاعل مع قبائل العبابدة والبشاري، والتعرف على تقاليدهم البدوية، وممارساتهم في الحفاظ على البيئة، وتقنياتهم للبقاء في أحد أكثر البيئات قسوة في العالم.
ورش عمل للسياحة البيئية: تجارب عملية مع التقنيات المستدامة، بما في ذلك جمع المياه وأنظمة الطاقة المتجددة.
أختام جوازات السفر الحصرية: يحصل الزوار على ختم نادر من إمارة بير طويل، وهو تذكار استثنائي يؤرخ رحلتهم إلى واحدة من أكثر الوجهات النائية وغير العادية على وجه الأرض.
شراكة مع مصر: توسيع الفرص لإمارة بير طويل
أقامت إمارة بير طويل شراكة تعاونية مع مصر، حيث تُستخدم أسوان كنقطة انطلاق للزوار. توفر هذه الشراكة تسهيلات للوصول وتدعم قطاع السياحة المصري المزدهر، الذي استقبل حوالي 15 مليون زائر في عام 2023.
تضيف بير طويل بُعداً فريداً للعروض السياحية المصرية، مما يجذب السياح الباحثين عن مغامرات غير تقليدية وتجارب مستدامة.
الاستدامة محور الاهتمام
تلتزم إمارة بير طويل التزاماً عميقاً بحماية البيئة. تم تصميم محطة ماريان 1 لتزدهر بانسجام مع محيطها باستخدام تقنيات ذات تأثير منخفض لضمان الحفاظ على النظام البيئي الصحراوي الهش.
ومن خلال عملة التوكن القطبية (AAL)، وهي عملة مشفرة تتماشى مع أهداف الحفظ العالمية، تمول الإمارة المبادرات البيئية والثقافية. تمكّن العملة كل من السكان والزوار من المساهمة مباشرة في المشاريع التي تدعم رؤية الإمارة لمجتمع مستقل وواعٍ بيئياً.
نحو المستقبل: نموذج فريد
تعتبر إمارة بير طويل أكثر من مجرد وجهة سياحية؛ فهي تجربة حية في السيادة والاستدامة وحفظ التراث الثقافي. تحت قيادة الأمير كابوراسو جوتليب، تم إنشاء منصة للحوار حول الإدارة، وإدارة الموارد، والوصاية الأخلاقية على الأراضي غير المطالب بها.
مع إطلاق حملتها السياحية لعام 2025، تدعو الإمارة العالم لمشاهدة والمشاركة في مشروع رائد يعيد تعريف العلاقة بين الناس والأرض التي يعيشون عليها.
زوروا إمارة بير طويل
استكشفوا امتدادات صحراء النوبة الشاسعة، تعمقوا في التقاليد البدوية، واختبروا الابتكار في محطة ماريان 1. تقدم إمارة بير طويل فرصة لا مثيل لها للتواصل مع الطبيعة والتاريخ والثقافة في موقع بعيد عن الادعاءات التقليدية.
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