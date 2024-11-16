منصة Bitget تسجل أعلى حجم تداول على الإطلاق وأعلى عدد متداولين نشطين يوميًا وسط ارتفاع السوق

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- B2Press Online PR Service) فيكتوريا، سيشيل - تفتخر Bitget، منصة البورصة الرائدة للعملات المشفرة وإحدى شركات تكنولوجيا Web3، بالإعلان عن تحقيق أعلى مستوى على الإطلاق في أحجام التداول والفائدة المفتوحة وعدد المستخدمين النشطين يوميًا. فقد أدى الارتفاع الأخير في السوق إلى زيادة النشاط على المنصة، مما جعلها تتفوق على المنافسين الرئيسيين لتحتل المرتبة الثالثة عالميًا في تداول العقود الآجلة على Coingecko.
وقد ارتفع إجمالي حجم تداول المشتقات المالية إلى 1.51 تريليون دولار، مع زيادة بنسبة 1.7% خلال الـ 24 ساعة الماضية، وذلك وفقًا لأحدث تقرير صادر عن Coingecko. ويُظهر الإنجاز الملحوظ الذي حققته Bitget في مجال تداول العقود الآجلة للعملات المشفرة الطلب المتزايد عليها وقابلية التوسع لمنصتها، فقد جذبت اهتمامًا متزايدًا بتداول العقود الآجلة من خلال دعم قاعدة مستخدمين سريعة النمو، وكان التركيز على السيولة وتجربة المستخدم مؤثرًا لدى المتداولين، الأمر الذي ساعد Bitget في الحفاظ على ميزتها التنافسية في هذا السوق.
وقد صرحت غريسي تشن، الرئيس التنفيذي في Bitget قائلة "إن الأرقام القياسية التي حققناها في Bitget تُعد إنجازًا قويًا والذي تمكنا من تحقيقه بمساعدة قوة عاملة قوامها 1500 فرد، كما أن تركيزنا الدائم وتفانينا في بناء منصة مرنة خلال فترات هبوط الأسواق، يسمح لنا بالازدهار والنمو مع انتعاش السوق، فقد تمكنت Bitget الآن من التفوق على سابقاتها من خلال تركيزها على الامتثال التنظيمي وحصولها على التراخيص اللازمة في جميع أنحاء العالم.
وأضافت: "لقد أصبح هذا ممكنا بفضل الثقة والمصداقية التي بنيناها، والحفاظ على شفافية البورصة وأمانها، فخلال عام واحد، زاد عدد مستخدمي Bitget من 20 إلى 45 مليون مستخدم، لقد كانت رحلة مذهلة، حيث أظهرت الطلب الكبير على تداول العملات المشفرة الموثوق وسهل الوصول، ومن هذا المنطلق، سنواصل توجيه جهودنا نحو توفير منتجات التشفير التي تعمل بشكل أفضل لمستخدمينا، ودمج CeFi وDeFi مع نظامنا البيئي الشامل".
وتشير البيانات الأخيرة إلى تضاعف معظم مقاييس التداول مقارنة بالمستويات القصوى السابقة، مما يشير إلى مرحلة جديدة من النمو. يتماشى حجم التداول القياسي الذي سجلته Bitget مع اتجاه أوسع في الصناعة، حيث يستمر التداول في المشتقات في اكتساب الزخم بين المتداولين المؤسسيين والأفراد الذين يبحثون عن فرص تحوط فعالة والاستفادة من الرافعة المالية. فمن خلال تلبية احتياجات مجتمع التداول المتنوع بشكل مستمر، أصبحت منصة Bitget الآن من بين أفضل ثلاث منصات في سوق المشتقات المالية.
وفي الفترة ما بين نوفمبر 2023 ونوفمبر 2024، شهدت Bitget نموًا كبيرًا في العديد من المجالات، فقد ارتفعت قاعدة المستخدمين بشكل كبير من 20 مليون مستخدم إلى 45 مليون مستخدم، في حين ارتفع عدد الموظفين بنسبة 6.7% بسبب زيادة المتطلبات التشغيلية. وقد شهدت المنصة أيضًا توسعًا كبيرًا في تنوعها، حيث تضاعفت جنسيات المستخدمين إلى أكثر من 200 منطقة، وهي زيادة بنسبة 100%، بينما ارتفع عدد المتداولين المحترفين من 120 ألف مستخدم إلى 190 ألف مستخدم.
وتمتلك Bitget حاليًا أكثر من 900 رمز مدرج، وأكثر من 10 مليار دولار في حجم التداول اليومي، كما تُظهر حجم تداول للعقود الآجلة يتجاوز 77 مليار دولار في الساعات الأربع والعشرين الماضية. وتسير البورصة في طريقها نحو تحقيق نمو يفوق توقعاتها لهذا العام، وذلك من خلال خططها التوسعية.
لمزيد من المعلومات، يمكنكم زيارة الموقع الرسمي لـ Bitget أو التحقق من Coingecko للحصول على أحدث بيانات السوق.
نبذة عن Bitget
تأسست منصة Bitget في عام 2018، وهي بورصة للعملات المشفرة الرائدة عالميًا وإحدى شركات تكنولوجيا Web3، وتخدم بورصة Bitget أكثر من 45 مليون مستخدم في أكثر من 150 دولة ومنطقة، وهي ملتزمة بمساعدة المستخدمين على التداول بشكل أذكى من خلال ميزة التداول بالنسخ الرائدة وحلول التداول الأخرى، كما توفر إمكانية الوصول في الوقت الحقيقي إلى سعر البيتكوين وسعر الإيثريوم، وأسعار العملات المشفرة الأخرى. كانت محفظة Bitget تُعرف في السابق باسم BitKeep، وهي عبارة عن محفظة عملات مُشفرة متعددة السلاسل من الطراز العالمي تقدم مجموعة من حلول وميزات تكنولوجيا Web3 الشاملة والتي من بينها وظيفة المحفظة والمبادلة الرمزية وسوق NFT ومتصفح DApp وغيرها الكثير.
تأتي منصة Bitget في طليعة المؤسسات التي تشجع على الإقبال على تداول العملات المشفرة من خلال الشراكات الاستراتيجية، مثل دورها كشريك العملات المشفرة الرسمي لأفضل دوري كرة قدم في العالم، الدوري الإسباني لكرة القدم (لا ليجا)، في سوق شرق وجنوب شرق آسيا وأمريكا اللاتينية، بالإضافة إلى كونها شريكًا عالميًا للرياضيين الوطنيين الأتراك بوسي توسون تشاووش أوغلو (بطل العالم في المصارعة) وساميت جوموش (الحائز على الميدالية الذهبية في الملاكمة) وإلكين أيدي (لاعب المنتخب الوطني للكرة الطائرة)، لإلهام المجتمع العالمي لاحتضان مستقبل العملات المشفرة.
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