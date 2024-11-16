راكز تنظم فعالية ناجحة حول توسعة نطاق أعمال التجارة الإلكترونية

(MENAFN
- Rakez) رأس الخيمة، 15 نوفمبر 2024: نظمت هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز) ندوة تحت عنوان "تأسيس أعمال في مجال التجارة الإلكترونية وتوسعة نطاقها"، وذلك في مركز كومباس للأعمال. وشهدت الفعالية مشاركة عدد من الخبراء في مجال التجارة الإلكترونية الذين قدموا رؤى استراتيجية حول كيفية تأسيس مشاريع
ناجحة عبر الإنترنت وتوسعة نطاقها بأقل قيمة استثمارية أولية ممكنة.
وركزت الندوة على أهمية التجارة الإلكترونية كقطاع متنامي في الاقتصاد العالمي من خلال تقديم خبراء بارزون في هذا المجال لتجاربهم ومعارفهم القيّمة، حيث استعرض هيتيش ميجلاني من شركة "جرويذ أمازون" أسس نجاح التجارة الإلكترونية، مقدماً عرضاً مفصلاً حول "تأسيس متجر لدى أمازون واستراتيجيات النمو"، متناولاً أبرز الوسائل التي ساعدت في تحقيق نمو كبير في مبيعات الشركات عبر الإنترنت. كما قدم محمد الهاجري، مؤسس "كالتشر سوق" و"كالتشر آيز" رؤى عملية حول "كيفية تأسيس وتنمية أعمال التجارة الإلكترونية" موضحاً أبرز النقاط التي يجب تجنبها بالإضافة إلى نصائح عملية كان لها تأثير كبير على الحضور.
وتناولت الندوة أهمية فهم متطلبات المستخدم وتقديم تجربة تجارة إلكترونية مميزة، مع التأكيد على ضرورة تبسيط الإجراءات وتهيئة واجهات مستخدم عملية وسهلة تساهم في تعزيز نجاح الأعمال.
وفي هذا السياق، أكد رامي جلّاد، الرئيس التنفيذي لمجموعة راكز، على أهمية مواكبة التحولات الجذرية التي يشهدها قطاع التجارة الرقمية على مستوى العالم، مشيراً إلى أن هذا المجال أصبح ضرورة استراتيجية لا مجرد خيار. وقال جلّاد: "نلتزم في راكز بتزويد مجتمع الأعمال بالأدوات والرؤى التي تُمكّن عملاءنا من تحقيق النجاح في عالم التجارة الرقمية. وتسهم هذه الندوات بشكل كبير في دعم نمو رواد الأعمال ضمن منظومتنا، مما يمنحهم ميزة تنافسية في سوق رقمية تتسم بوتيرة تطور متسارعة".
يأتي هذا الحدث ضمن مبادرة راكز المستمرة لتعزيز منظومة أعمال مزدهرة من خلال ورش العمل والندوات والفرص المتنوعة للتواصل المهني التي يقدمها نخبة من الخبراء. ويُشكّل مركز كومباس للأعمال بيئة مميزة لمثل هذه الفعاليات، مما يعزز مكانته كمحور نابض للأنشطة الريادية، حيث يجتمع المبتكرون لتبادل الأفكار والتعاون وبناء شبكات تواصل فعّالة. ومن خلال رعاية ودعم هذه التفاعلات، تواصل راكز تمكين مجتمع أعمالها بالأدوات والرؤى التي تساعدهم على تحقيق النجاح في اقتصاد عالمي متغير في ظل وتيرة التطورات السريعة.
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