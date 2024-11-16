هواوي تطلق عروض موسم العطاء للاحتفال بنهاية العام مع العملاء

(MENAFN
- mslgroup) تعبيرا عن عن تقديرها لعملائها، أطلقت هواوي
عروض موسم العطاء لتقديم الخدمات ابتداء من 15 نوفمبر لغاية 31 ديسمبر 2024. ويمكن لمستخدمي أجهزة الشركة خلال هذه الفترة الاستمتاع بمجموعة من المزايا المميزة في مراكز خدمة العملاء المختارة، بما في ذلك إصلاحات خارج الضمان بدون رسوم العمالة، وتقديم ملصقات حماية الشاشة مجاناً، واستبدال البطاريات بأسعار ثابتة، وهدايا مجانية—كل ذلك لضمان أداء أجهزتهم بأفضل شكل ممكن.
يمكن للمستخدمين أيضًا الاستفادة من خصومات Huawei
Care+ على منتجات مختارة، بما في ذلك الأجهزة القابلة للارتداء مثل ساعات Watch GT 5 وWatch Fit 3، والأجهزة اللوحية، والهواتف مثل سلسلة Pura 70، ومنتجات الصوت مثل سماعة FreeClip.
مزايا حصرية للعملاء
خلال موسم العطاء لتقديم الخدمات من هواوي، سيتمكن العملاء من الاستفادة من مجموعة من المزايا الحصرية المحدودة الزمن في مراكز الخدمة المشاركة. سيتم إعفاء العملاء من رسوم العمالة للإصلاحات خارج الضمان، مما يجعل الإصلاحات الأساسية مثل استبدال الشاشات أو إصلاح الأجهزة أكثر توفيرًا خلال فترة العرض. وفي بعض مراكز خدمة العملاء، يمكن للعملاء الحصول على ملصق حماية للشاشة مجاني لهواتفهم الذكية على أساس أولوية الحضور.
للهواتف التي تعاني من مشاكل البطارية، تقدم هواوي استبدال البطاريات الأصلية بسعر ثابت، مما يساعد على إطالة عمر وأداء الأجهزة. وبالنسبة لمستخدمي حواسيب هواوي، يمكنهم الاستمتاع بخدمة إعادة تثبيت نظام التشغيل الأصلي مجانًا للأجهزة التي تم شراؤها في السنوات الخمس الأخيرة، لضمان أفضل أداء ممكن. كما ستوفر هواوي هدايا مجانية بعد الإصلاحات في مواقع مختارة.
الالتزام برضا العملاء
موسم العطاء لتقديم الخدمات من هواوي ليس مجرد عرض موسمي؛ بل هو جزء من التزام هواوي بإعطاء الأولوية لرضا العملاء. واعترافًا منها بالدور الأساسي الذي تلعبه الأجهزة الذكية في الحياة اليومية، تسعى هواوي لتقديم خدمات موثوقة واحترافية لتلبية احتياجات عملائها المتغيرة.
يؤكد هذا التوقيت مع نهاية العام تقدير هواوي لعملائها. ومع اقتراب نهاية العام، يمكن للمستخدمين الحفاظ على أداء أجهزتهم في أفضل حالاته، سواء من خلال استبدال الشاشة أو تجديد البطارية، مما يضمن بداية جديدة لعام جديد.
MENAFN16112024004993016550ID1108892541
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.