حدث في مثل هذا اليوم في الكويت

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 16 - 11 (كونا) --
السادس عشر من نوفمبر
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1977 - أمير الكويت الشيخ صباح السالم الصباح يصدر مرسوما بقانون بإنشاء المؤسسة العامة للموانئ على أن تدار وفق أسس تجارية.
1990 - الاحتلال العراقي يعجز عن إقناع الكويتيين بتغيير بطاقاتهم المدنية بهوية الأحوال المدنية العراقية.
1993 - مؤسسة البترول الكويتية تعلن اكتشافا نفطيا في حقل جنوب (أم قدير) في البئر الاستكشافية العميقة رقم (1) ضمن منطقة العمليات المشتركة في منطقة الوفرة.
1993 - مجاميع عراقية تخترق الجانب الكويتي من الحدود قدرت بنحو 350 عراقيا واعتدت على العاملين في مشروع الحزام الأمني.
1993 - الكويت توقع مع مجموعة مصارف فرنسية عالمية اتفاقية تسهيلات ائتمانية متوسطة الأجل لتمويل الصادرات بقيمة خمسة ملايين فرنك فرنسي لتمويل الاحتياجات المستقبلية للهيئات والمؤسسات الحكومية الكويتية من السلع والخدمات الفرنسية المنشأ.
1994 - مصنع البلاط المتداخل التابع لشركة الصناعات الوطنية يفتتح أبوابه ويعتبر من أحدث المصانع على مستوى الكويت ومنطقة الخليج العربي.
2015 - وفاة عضو مجلس الأمة السابق يوسف المخلد عن عمر ناهز 94 عاما. وكان الراحل عضوا في المجلس التأسيسي عام 1962 وفاز بعضوية مجلس الأمة في انتخابات أعوام 1963 و1967 و1971 و1975 و1985، وتولى منصب نائب رئيس المجلس في مجلس 1971.
2015 - وفاة عضو مجلس الأمة السابق الدكتور ناصر صرخوه عن عمر ناهز 68 عاما. وفاز الراحل بعضوية مجلس الأمة في انتخابات أعوام 1981 و1985 و1992.
2021 - وفاة لاعب المنتخب الوطني لكرة القدم والنادي العربي السابق مرزوق سعيد عن عمر ناهز 77 عاما بعد مسيرة عطاء شارك خلالها في تحقيق إنجازات لمنتخب الكويت. (النهاية)
م ب ر / ن س ن
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