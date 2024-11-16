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حدث في مثل هذا اليوم في الكويت

11/16/2024 4:30:42 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 16 - 11 (كونا) --

السادس عشر من نوفمبر

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1977 - أمير الكويت الشيخ صباح السالم الصباح يصدر مرسوما بقانون بإنشاء المؤسسة العامة للموانئ على أن تدار وفق أسس تجارية.
1990 - الاحتلال العراقي يعجز عن إقناع الكويتيين بتغيير بطاقاتهم المدنية بهوية الأحوال المدنية العراقية.
1993 - مؤسسة البترول الكويتية تعلن اكتشافا نفطيا في حقل جنوب (أم قدير) في البئر الاستكشافية العميقة رقم (1) ضمن منطقة العمليات المشتركة في منطقة الوفرة.
1993 - مجاميع عراقية تخترق الجانب الكويتي من الحدود قدرت بنحو 350 عراقيا واعتدت على العاملين في مشروع الحزام الأمني.
1993 - الكويت توقع مع مجموعة مصارف فرنسية عالمية اتفاقية تسهيلات ائتمانية متوسطة الأجل لتمويل الصادرات بقيمة خمسة ملايين فرنك فرنسي لتمويل الاحتياجات المستقبلية للهيئات والمؤسسات الحكومية الكويتية من السلع والخدمات الفرنسية المنشأ.
1994 - مصنع البلاط المتداخل التابع لشركة الصناعات الوطنية يفتتح أبوابه ويعتبر من أحدث المصانع على مستوى الكويت ومنطقة الخليج العربي.
2015 - وفاة عضو مجلس الأمة السابق يوسف المخلد عن عمر ناهز 94 عاما. وكان الراحل عضوا في المجلس التأسيسي عام 1962 وفاز بعضوية مجلس الأمة في انتخابات أعوام 1963 و1967 و1971 و1975 و1985، وتولى منصب نائب رئيس المجلس في مجلس 1971.
2015 - وفاة عضو مجلس الأمة السابق الدكتور ناصر صرخوه عن عمر ناهز 68 عاما. وفاز الراحل بعضوية مجلس الأمة في انتخابات أعوام 1981 و1985 و1992.
2021 - وفاة لاعب المنتخب الوطني لكرة القدم والنادي العربي السابق مرزوق سعيد عن عمر ناهز 77 عاما بعد مسيرة عطاء شارك خلالها في تحقيق إنجازات لمنتخب الكويت. (النهاية)

م ب ر / ن س ن




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