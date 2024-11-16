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تقرير متخصص: أداء نشط لبورصة الكويت خلال تعاملات الأسبوع الماضي

11/16/2024 4:30:41 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 16 - 11 (كونا) -- ذكر تقرير اقتصادي متخصص أن أداء تعاملات بورصة الكويت خلال الأسبوع الماضي كان نشطا حيث ارتفع مؤشر كل من قيمة الأسهم المتداولة وكمية الأسهم المتداولة وعدد الصفقات المبرمة وكذلك ارتفعت قيمة المؤشر العام (مؤشر الشال).
وقال تقرير الشال للاستشارات الصادر اليوم السبت إن قراءة مؤشر الشال (مؤشر قيمة) في نهاية تداول يوم الخميس الماضي بلغت نحو 4ر625 نقطة بارتفاع بلغت قيمته 9ر10 نقطة ونسبته 8ر1 في المئة عن إقفال الأسبوع الماضي ومرتفعا أيضا بنحو 7ر23 نقطة أي ما يعادل 9ر3 في المئة عن إقفال نهاية عام 2023.
وذكر التقرير أن عدد الشركات التي ارتفعت أسعارها خلال الأسبوع الماضي بلغ 16 شركة مقابل 10 شركات في الأسبوع الذي سبقه في حين كان عدد الشركات التي انخفضت أسعارها 10 شركات مقابل 15 شركة فيما بلغ عدد الشركات التي لم تتغير أسعارها ثلاث شركات مقابل أربع شركات.
وأغلقت بورصة الكويت تعاملات الأسبوع الماضي على ارتفاع مؤشر السوق العام 13ر11 نقطة بنسبة 15ر0 في المئة ليغلق عند مستوى 84ر7298 نقطة بكمية أسهم بلغت 7ر438 مليون سهم تمت عبر 23301 صفقة نقدية بقيمة 83 مليون دينار كويتي (نحو 8ر254 مليون دولار).
وأسست شركة بورصة الكويت للأوراق المالية في إبريل 2014 وتتولى مسؤولية إدارة عمليات سوق الأوراق المالية في الكويت.
ومنذ عام 2016 تسهم بورصة الكويت في الدفع قدما بمسيرة التواصل والنمو والابتكار في سوق الأوراق المالية فضلا عن تقديم الدعم لهيئة أسواق المال والجهات المصدرة والمستثمرين وكافة الأطراف المعنية الأخرى.
ومنذ التأسيس لعبت بورصة الكويت دورا محوريا في تطوير سوق المال الكويتي وتنويع الاقتصاد الوطني بما يتوافق مع أهداف رؤية كويت جديدة 2035. (النهاية)

م ك ع / ن و ف



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