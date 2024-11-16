تقرير متخصص: أداء نشط لبورصة الكويت خلال تعاملات الأسبوع الماضي

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 16 - 11 (كونا) -- ذكر تقرير اقتصادي متخصص أن أداء تعاملات بورصة الكويت خلال الأسبوع الماضي كان نشطا حيث ارتفع مؤشر كل من قيمة الأسهم المتداولة وكمية الأسهم المتداولة وعدد الصفقات المبرمة وكذلك ارتفعت قيمة المؤشر العام (مؤشر الشال).
وقال تقرير الشال للاستشارات الصادر اليوم السبت إن قراءة مؤشر الشال (مؤشر قيمة) في نهاية تداول يوم الخميس الماضي بلغت نحو 4ر625 نقطة بارتفاع بلغت قيمته 9ر10 نقطة ونسبته 8ر1 في المئة عن إقفال الأسبوع الماضي ومرتفعا أيضا بنحو 7ر23 نقطة أي ما يعادل 9ر3 في المئة عن إقفال نهاية عام 2023.
وذكر التقرير أن عدد الشركات التي ارتفعت أسعارها خلال الأسبوع الماضي بلغ 16 شركة مقابل 10 شركات في الأسبوع الذي سبقه في حين كان عدد الشركات التي انخفضت أسعارها 10 شركات مقابل 15 شركة فيما بلغ عدد الشركات التي لم تتغير أسعارها ثلاث شركات مقابل أربع شركات.
وأغلقت بورصة الكويت تعاملات الأسبوع الماضي على ارتفاع مؤشر السوق العام 13ر11 نقطة بنسبة 15ر0 في المئة ليغلق عند مستوى 84ر7298 نقطة بكمية أسهم بلغت 7ر438 مليون سهم تمت عبر 23301 صفقة نقدية بقيمة 83 مليون دينار كويتي (نحو 8ر254 مليون دولار).
وأسست شركة بورصة الكويت للأوراق المالية في إبريل 2014 وتتولى مسؤولية إدارة عمليات سوق الأوراق المالية في الكويت.
ومنذ عام 2016 تسهم بورصة الكويت في الدفع قدما بمسيرة التواصل والنمو والابتكار في سوق الأوراق المالية فضلا عن تقديم الدعم لهيئة أسواق المال والجهات المصدرة والمستثمرين وكافة الأطراف المعنية الأخرى.
ومنذ التأسيس لعبت بورصة الكويت دورا محوريا في تطوير سوق المال الكويتي وتنويع الاقتصاد الوطني بما يتوافق مع أهداف رؤية كويت جديدة 2035. (النهاية)
م ك ع / ن و ف
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