سعر برميل النفط الكويتي ينخفض 69 ليبلغ 73ر71 دولار

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 16 - 11 (كونا) -- انخفض سعر برميل النفط الكويتي 69 سنتا ليبلغ 73ر71 دولار للبرميل في تداولات يوم أمس الجمعة مقابل 42ر72 دولار في تداولات يوم أمس الأول وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
وفي الأسواق العالمية انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 52ر1 دولار لتبلغ 04ر71 دولار للبرميل في حين انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 68ر1 دولار لتبلغ 02ر67 دولار. (النهاية)
خ م / ن و ف
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