Saturday, 16 November 2024 02:40 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


سعر برميل النفط الكويتي ينخفض 69 ليبلغ 73ر71 دولار

11/16/2024 4:30:40 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 16 - 11 (كونا) -- انخفض سعر برميل النفط الكويتي 69 سنتا ليبلغ 73ر71 دولار للبرميل في تداولات يوم أمس الجمعة مقابل 42ر72 دولار في تداولات يوم أمس الأول وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
وفي الأسواق العالمية انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 52ر1 دولار لتبلغ 04ر71 دولار للبرميل في حين انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 68ر1 دولار لتبلغ 02ر67 دولار. (النهاية)

خ م / ن و ف




MENAFN16112024000071011013ID1108892462

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث