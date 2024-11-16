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مصرع 10 اطفال حديثي الولادة إثر اندلاع حريق في مستشفى شمال الهند

11/16/2024 4:30:40 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيودلهي - 16 - 11 (كونا) -- لقي عشرة اطفال حديثي الولادة مصرعهم إثر اندلاع حريق في مستشفى بمحافظة (جانسي) في ولاية (أوتار براديش) شمال الهند في وقت متأخر من مساء أمس الجمعة.
ونقلت وكالة (برس ترست اوف انديا) الهندية عن قاضي المحافظة أفيناش كومار القول إن "الحريق اندلع حوالي الساعة 45ر10 مساء (بالتوقيت المحلي) في وحدة العناية المركزة لحديثي الولادة بكلية (ماهاراني لاكشمي باي) الطبية وقد يكون بسبب ماس كهربائي" مشيرا الى ان "عشرة اطفال قضوا في الحريق".
وذكر كومار انه تم إنقاذ عدد من الرضع الذين كانوا في الجزء الخارجي من (وحدة العناية المركزة لحديثي الولادة) الى جانب آخرين كانوا في الجزء الداخلي منها مضيفا ان رجال الإطفاء باشروا عملية الانقاذ وتم إجلاء المرضى من المستشفى وتقديم الرعاية الصحية لهم.(النهاية) ا ت ك / م ع ح ع

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