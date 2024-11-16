مصرع 10 اطفال حديثي الولادة إثر اندلاع حريق في مستشفى شمال الهند

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
نيودلهي - 16 - 11 (كونا) -- لقي عشرة اطفال حديثي الولادة مصرعهم إثر اندلاع حريق في مستشفى
بمحافظة (جانسي) في ولاية (أوتار براديش) شمال الهند في وقت متأخر من مساء أمس الجمعة.
ونقلت وكالة (برس ترست اوف انديا) الهندية عن قاضي المحافظة أفيناش كومار القول إن "الحريق اندلع حوالي الساعة 45ر10 مساء (بالتوقيت المحلي) في وحدة العناية المركزة لحديثي الولادة بكلية (ماهاراني لاكشمي باي) الطبية وقد يكون بسبب ماس كهربائي" مشيرا الى ان "عشرة اطفال قضوا في الحريق".
وذكر كومار انه تم إنقاذ عدد من الرضع الذين كانوا في الجزء الخارجي من (وحدة العناية المركزة لحديثي الولادة) الى جانب آخرين كانوا في الجزء الداخلي منها مضيفا ان رجال الإطفاء باشروا عملية الانقاذ وتم إجلاء المرضى من المستشفى وتقديم الرعاية الصحية لهم.(النهاية) ا ت ك / م ع ح ع
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