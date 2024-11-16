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الرئيس الأمريكي المنتخب يعين كارولين ليفيت متحدثا باسم البيت الأبيض

11/16/2024 4:30:40 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 16 - 11 (كونا) -- أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب تعيين المتحدث باسم حملته الانتخابية الرئاسية الأخيرة كارولين ليفيت متحدثا باسم البيت الأبيض في منصب يعد من أحد أهم الحقائب في الإدارة الأمريكية.
وقال ترامب في بيان مساء أمس الجمعة إن كارولين "صارمة وذكية أثبتت كفاءة عالية في التواصل".
وسبق أن عملت مساعدا للمتحدث باسم البيت الأبيض خلال الولاية الرئاسية الأولى لترامب (2017 - 2021).
كما أعلن ترامب اختيار حاكم ولاية (داكوتا الشمالية) دوغ بورغوم وزيرا للداخلية ورئيسا للمجلس الوطني للطاقة وعين مدير الاتصالات في حملته الرئاسية ستيفن تشونغ مديرا للاتصالات في البيت الأبيض.
ويواصل الرئيس الامريكي المنتخب منذ أكثر من أسبوع تشكيل إدارته التي ستحكم البلاد خلال السنوات المقبلة بدءا من 20 يناير 2025.(النهاية)

ع س ج / م ع ح ع



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