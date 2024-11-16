الرئيس الأمريكي المنتخب يعين كارولين ليفيت متحدثا باسم البيت الأبيض

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
واشنطن - 16 - 11 (كونا) -- أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب
تعيين المتحدث باسم حملته الانتخابية الرئاسية الأخيرة كارولين ليفيت متحدثا باسم البيت الأبيض في منصب يعد من أحد أهم الحقائب في الإدارة الأمريكية.
وقال ترامب في بيان مساء أمس الجمعة إن كارولين "صارمة وذكية أثبتت كفاءة عالية في التواصل".
وسبق أن عملت مساعدا للمتحدث باسم البيت الأبيض خلال الولاية الرئاسية الأولى لترامب (2017 - 2021).
كما أعلن ترامب اختيار حاكم ولاية (داكوتا الشمالية) دوغ بورغوم وزيرا للداخلية ورئيسا للمجلس الوطني للطاقة وعين مدير الاتصالات في حملته الرئاسية ستيفن تشونغ مديرا للاتصالات في البيت الأبيض.
ويواصل الرئيس الامريكي المنتخب منذ أكثر من أسبوع تشكيل إدارته التي ستحكم البلاد خلال السنوات المقبلة بدءا من 20 يناير 2025.(النهاية)
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