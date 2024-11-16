الرئيس الامريكي يعلن حزمة مساعدات أمنية لبيرو بقيمة 65 مليون دولار

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
واشنطن - 16 - 11 (كونا) -- أعلن الرئيس الامريكي جو بايدن عزم بلاده تقديم حزمة مساعدات امنية لبيرو تقدر قيمتها بنحو 65 مليون دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة تشمل تسع طائرات هليكوبتر من طراز (بلاك هوك) وتدريب أكثر من 130 طيارا وفنيا.
وقال البيت الابيض في بيان ان بايدن أكد أيضا خلال استقبال رئيس بيرو دينا بولوارتي له مساء أمس الجمعة ان واشنطن تعمل بشكل وثيق مع ليما لإدارة التحديات الإقليمية والدفاع عن الديمقراطية وحماية البيئة مشيدا بما قامت به بولوارتي في مجال محاربة الاتجار بالمخدرات.
وأوضح بايدن أن شركة (كالترين كاليفورنيا) الأمريكية تبرعت من جانبها ب 150 سيارة وقاطرة لسكة حديد (مترو ليما) وهو جزء من تعاون كبير من شأنه أن يوفر لبيرو ملايين الدولارات ويقلل من التلوث ويعمق العلاقات بين شركات البلدين.
ولفت الرئيس الامريكي الى أن الجانبين اتفقا على التعاون كذلك في مجال استكشاف الفضاء والتعاون في أبحاث الصواريخ.
من جانبها تقدمت رئيس بيرو بالشكر لنظيرها الأمريكي على "مشاركة مصالحنا المتبادلة من خلال منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (آبيك) حيث نجتمع مع أهم 21 اقتصادا في العالم".
يذكر ان زيارة الرئيس الامريكي الى بيرو تستمر يومين حيث يشارك في أعمال منتدى (آبيك) على ان يتوجه بعدها الى البرازيل للقاء الرئيس لويس إيناسيو لولا دا يلفا على هاش قمة مجموعة ال20. (النهاية)
ع س ج / ا ب خ
MENAFN16112024000071011013ID1108892459
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.