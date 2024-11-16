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الرئيس الامريكي يعلن حزمة مساعدات أمنية لبيرو بقيمة 65 مليون دولار

11/16/2024 4:30:40 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 16 - 11 (كونا) -- أعلن الرئيس الامريكي جو بايدن عزم بلاده تقديم حزمة مساعدات امنية لبيرو تقدر قيمتها بنحو 65 مليون دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة تشمل تسع طائرات هليكوبتر من طراز (بلاك هوك) وتدريب أكثر من 130 طيارا وفنيا.


وقال البيت الابيض في بيان ان بايدن أكد أيضا خلال استقبال رئيس بيرو دينا بولوارتي له مساء أمس الجمعة ان واشنطن تعمل بشكل وثيق مع ليما لإدارة التحديات الإقليمية والدفاع عن الديمقراطية وحماية البيئة مشيدا بما قامت به بولوارتي في مجال محاربة الاتجار بالمخدرات.


وأوضح بايدن أن شركة (كالترين كاليفورنيا) الأمريكية تبرعت من جانبها ب 150 سيارة وقاطرة لسكة حديد (مترو ليما) وهو جزء من تعاون كبير من شأنه أن يوفر لبيرو ملايين الدولارات ويقلل من التلوث ويعمق العلاقات بين شركات البلدين.


ولفت الرئيس الامريكي الى أن الجانبين اتفقا على التعاون كذلك في مجال استكشاف الفضاء والتعاون في أبحاث الصواريخ.


من جانبها تقدمت رئيس بيرو بالشكر لنظيرها الأمريكي على "مشاركة مصالحنا المتبادلة من خلال منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (آبيك) حيث نجتمع مع أهم 21 اقتصادا في العالم".


يذكر ان زيارة الرئيس الامريكي الى بيرو تستمر يومين حيث يشارك في أعمال منتدى (آبيك) على ان يتوجه بعدها الى البرازيل للقاء الرئيس لويس إيناسيو لولا دا يلفا على هاش قمة مجموعة ال20. (النهاية)




ع س ج / ا ب خ




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