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(البلدية): إصدار أكثر من 700 ترخيص في اليوم الأول من استقبال طلبات حجز المخيمات الربيعية

11/16/2024 4:30:39 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 16 -11 (كونا) -- أعلنت إدارة العلاقات العامة في بلدية الكويت اليوم السبت إصدار أكثر من 700 ترخيص لمواقع المخيمات الربيعية في اليوم الأول من فتح الحجوزات.
وقالت (البلدية) في بيان صحفي انها ستستمر في استقبال طلبات الحجز وإصدار التراخيص المؤقتة لمدة فترة التخييم الرسمية المحددة في 4 أشهر عبر موقعها الإلكتروني الرسمي او تطبيق (سهل) الحكومي.
وأطلقت البلدية حملة إعلامية تحت عنوان (تخييمك أحلى بترخيصك) للتوعية بشروط تقدم الأفراد والمؤسسات بطلب حجز مواقع لهم خلال فترة الموسم الربيعي الذي بدأ في الساعة 12 من فجر يوم أمس الجمعة ويستمر حتى 15 من مارس المقبل. (النهاية)

ط م س / ن و ف



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