(البلدية): إصدار أكثر من 700 ترخيص في اليوم الأول من استقبال طلبات حجز المخيمات الربيعية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 16 -11 (كونا) -- أعلنت إدارة العلاقات العامة في بلدية الكويت اليوم السبت إصدار أكثر من 700 ترخيص لمواقع المخيمات الربيعية في اليوم الأول من فتح الحجوزات.
وقالت (البلدية) في بيان صحفي انها ستستمر في استقبال طلبات الحجز وإصدار التراخيص المؤقتة لمدة فترة التخييم الرسمية المحددة في 4 أشهر عبر موقعها الإلكتروني الرسمي او تطبيق (سهل) الحكومي.
وأطلقت البلدية حملة إعلامية تحت عنوان (تخييمك أحلى بترخيصك) للتوعية بشروط تقدم الأفراد والمؤسسات بطلب حجز مواقع لهم خلال فترة الموسم الربيعي الذي بدأ في الساعة 12 من فجر يوم أمس الجمعة ويستمر حتى 15 من مارس المقبل. (النهاية)
ط م س / ن و ف
MENAFN16112024000071011013ID1108892458
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.