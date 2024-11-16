(ملست آسيا) يعلن نتائج مسابقة الكويت المدرسية ال18 للتطبيقات الصناعية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 16 - 11 (كونا) -- أعلن مكتب المنظمة العالمية لاستثمار أوقات الفراغ بالعلوم والتكنولوجيا (ملست آسيا) نتائج فعاليات التصفيات النهائية لمسابقة الكويت المدرسية ال18 للتطبيقات الصناعية للعام الدراسي الحالي التي شارك فيها 102 طالب من 34 مدرسة متوسطة بنين.
وقال المدير الإقليمي لمكتب ملست آسيا داود الأحمد في تصريح صحفي
اليوم السبت إن مدرسة عبدالرحمن بن أبي بكر من محافظة الأحمدي حازت على المركز الأول بمجموع درجات 43ر187.
وأضاف أن مدرسة سالم الحسينان من محافظة العاصمة حلت بالمركز الثاني بمجموع درجات 35ر184 فيما كان المركز الثالث من نصيب مدرسة الحارث السعدي من محافظة الجهراء بمجموع درجات 17ر184.
وأوضح أن النتائج النهائية للمسابقة كانت بناء على مشروع ماكينة قص الحشائش مبينا أن النتائج النهائية للتصفيات جاءت اعتمادا على معايير وقياسات موضوعة مسبقا للمسابقة وتم تدريب المعلمين والطلاب عليها.
وأشاد برعاية الوكيل المساعد لقطاع التنمية التربوية والأنشطة بالتكليف بوزارة التربية مريم العنزي للمسابقة وحرصها على المشاركة المدرسية والطلابية الكبيرة مثنيا على تعاون التوجيه الفني العام للدراسات العملية مع مكتب (ملست) للمساهمة في بناء قدرات الطلاب وتنمية مهاراتهم.
وكانت المسابقة ال18 انطلقت الأربعاء الماضي وتضمنت ورش عمل تطبيقية ومحاضرات علمية وبرامج تدريبية تشمل تطوير (مهارة القياس) و(مهارة استخدام العدد اليدوية والتركيبيات الميكانيكية). (النهاية)
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