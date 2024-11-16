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(ملست آسيا) يعلن نتائج مسابقة الكويت المدرسية ال18 للتطبيقات الصناعية

11/16/2024 4:30:37 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 16 - 11 (كونا) -- أعلن مكتب المنظمة العالمية لاستثمار أوقات الفراغ بالعلوم والتكنولوجيا (ملست آسيا) نتائج فعاليات التصفيات النهائية لمسابقة الكويت المدرسية ال18 للتطبيقات الصناعية للعام الدراسي الحالي التي شارك فيها 102 طالب من 34 مدرسة متوسطة بنين.
وقال المدير الإقليمي لمكتب ملست آسيا داود الأحمد في تصريح صحفي اليوم السبت إن مدرسة عبدالرحمن بن أبي بكر من محافظة الأحمدي حازت على المركز الأول بمجموع درجات 43ر187.
وأضاف أن مدرسة سالم الحسينان من محافظة العاصمة حلت بالمركز الثاني بمجموع درجات 35ر184 فيما كان المركز الثالث من نصيب مدرسة الحارث السعدي من محافظة الجهراء بمجموع درجات 17ر184.
وأوضح أن النتائج النهائية للمسابقة كانت بناء على مشروع ماكينة قص الحشائش مبينا أن النتائج النهائية للتصفيات جاءت اعتمادا على معايير وقياسات موضوعة مسبقا للمسابقة وتم تدريب المعلمين والطلاب عليها.
وأشاد برعاية الوكيل المساعد لقطاع التنمية التربوية والأنشطة بالتكليف بوزارة التربية مريم العنزي للمسابقة وحرصها على المشاركة المدرسية والطلابية الكبيرة مثنيا على تعاون التوجيه الفني العام للدراسات العملية مع مكتب (ملست) للمساهمة في بناء قدرات الطلاب وتنمية مهاراتهم.
وكانت المسابقة ال18 انطلقت الأربعاء الماضي وتضمنت ورش عمل تطبيقية ومحاضرات علمية وبرامج تدريبية تشمل تطوير (مهارة القياس) و(مهارة استخدام العدد اليدوية والتركيبيات الميكانيكية). (النهاية)

م ر ف / ن و ف



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