استشهاد 5 فلسطينيين واصابة آخرين جراء قصف الاحتلال مدينة (رفح)

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
رام الله - 16 - 11 (كونا) -- استشهد خمسة فلسطينيين وأصيب آخرون بجروح جراء قصف
طائرات الاحتلال الإسرائيلي اليوم السبت مدينة (رفح) جنوب قطاع غزة.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن ثلاثة شبان استشهدوا وأصيب آخرون في قصف طائرة مسيرة تابعة للاحتلال الإسرائيلي مجموعة من المواطنين شرق (رفح) لافتة الى استشهاد اثنين آخرين جراء قصف طائرات الاحتلال الحربية منطقة (خربة العدس).
من جهة اخرى اعلن (الدفاع المدني) في قطاع غزة في بيان أن عمله معطل قسرا لليوم 25 على التوالي في كافة مناطق الشمال اثر الاستهداف والعدوان المستمر لافتا الى أن آلاف الأهالي في تلك المناطق يعيشون حاليا من دون استجابة انسانية ورعاية وإغاثة طبية.
وطالب البيان المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية بالاستجابة لنداءات واستغاثات آلاف المحاصرين في شمال قطاع غزة والسعي الجاد لعودة عمل الدفاع المدني وتشغيل مركباته المعطلة في بلدة (بيت لاهيا).(النهاية)
ن ق / ف ل ا
MENAFN16112024000071011013ID1108892456
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.