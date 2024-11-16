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استشهاد 5 فلسطينيين واصابة آخرين جراء قصف الاحتلال مدينة (رفح)

11/16/2024 4:30:37 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) رام الله - 16 - 11 (كونا) -- استشهد خمسة فلسطينيين وأصيب آخرون بجروح جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي اليوم السبت مدينة (رفح) جنوب قطاع غزة.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن ثلاثة شبان استشهدوا وأصيب آخرون في قصف طائرة مسيرة تابعة للاحتلال الإسرائيلي مجموعة من المواطنين شرق (رفح) لافتة الى استشهاد اثنين آخرين جراء قصف طائرات الاحتلال الحربية منطقة (خربة العدس).
من جهة اخرى اعلن (الدفاع المدني) في قطاع غزة في بيان أن عمله معطل قسرا لليوم 25 على التوالي في كافة مناطق الشمال اثر الاستهداف والعدوان المستمر لافتا الى أن آلاف الأهالي في تلك المناطق يعيشون حاليا من دون استجابة انسانية ورعاية وإغاثة طبية.
وطالب البيان المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية بالاستجابة لنداءات واستغاثات آلاف المحاصرين في شمال قطاع غزة والسعي الجاد لعودة عمل الدفاع المدني وتشغيل مركباته المعطلة في بلدة (بيت لاهيا).(النهاية)

ن ق / ف ل ا




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