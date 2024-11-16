بدء أعمال حملة تشجير الطرق السريعة في محافظة الأحمدي

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 16 - 11 (كونا) -- قام وزير
الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الدكتور محمود عبد العزيز بوشهري اليوم السبت ببدء أعمال حملة تشجير الطرق السريعة في محافظة الأحمدي وذلك بالتنسيق والتعاون مع محافظ الاحمدي الشيخ حمود جابر الاحمد الصباح ومؤسسات الدولة والمجتمع المدني.
وقالت الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية في بيان إن الوزير بوشهري أشاد بالدور الكبير الذي تقوم به الهيئة حيث تم الانتهاء من المرحلة الأولى للزراعات التجميلية والتي شملت طريق المطار والدائري السادس وطريق الملك فهد وذلك بالتعاون مع هيئة الطرق ووزارة الدفاع ووزارة الكهرباء والماء.
وأكد الوزير بوشهري أنه جاري العمل أيضا لتشمل الزراعات التجميلية كافة محافظات دولة الكويت.
ومن جانبه أكد محافظ الأحمدي الشيخ حمود جابر الأحمد الصباح أن الحملة تهدف الى تعزيز الوعي البيئي والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة وزيادة الرقعة الخضراء في الطرق السريعة مما يسهم في مكافحة التلوث وتجميل الطرق العامة بالمحافظة.
وقال الشيخ حمود ان الحملة تستهدف زراعة 100 ألف شتلة ستساهم في تشجيع المجتمع على المساهمة في المحافظة على البيئة ودعم العمل التطوعي المجتمعي في مجال التشجير وزيادته في مختلف مناطق محافظة الأحمدي.
بدوره أكد مدير الهيئة المهندس ناصر تقي أن انطلاق الحملة يمثل خطوة جديدة لمشروع (الهيئة) في زراعة وتخضير الكويت وإعادة الحياة إلى مناطق منعدمة أو محدودة الغطاء النباتي.
وأشاد تقي بالتعاون القائم بين جهات الدولة من منتسبي وزارة الدفاع والداخلية والشركات النفطية الكويتية ووزارة التربية ومؤسسات المجتمع المدني والمبادرين على دعمهم ومشاركتهم في برنامج التنمية الحضرية الخضراء ومساهمتهم الفعالة في تخضير الكويت. (النهاية)
ز ه ر / م س ع / ن و ف
MENAFN16112024000071011013ID1108892455
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