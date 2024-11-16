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بدء أعمال حملة تشجير الطرق السريعة في محافظة الأحمدي

11/16/2024 4:30:37 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 16 - 11 (كونا) -- قام وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الدكتور محمود عبد العزيز بوشهري اليوم السبت ببدء أعمال حملة تشجير الطرق السريعة في محافظة الأحمدي وذلك بالتنسيق والتعاون مع محافظ الاحمدي الشيخ حمود جابر الاحمد الصباح ومؤسسات الدولة والمجتمع المدني.
وقالت الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية في بيان إن الوزير بوشهري أشاد بالدور الكبير الذي تقوم به الهيئة حيث تم الانتهاء من المرحلة الأولى للزراعات التجميلية والتي شملت طريق المطار والدائري السادس وطريق الملك فهد وذلك بالتعاون مع هيئة الطرق ووزارة الدفاع ووزارة الكهرباء والماء.
وأكد الوزير بوشهري أنه جاري العمل أيضا لتشمل الزراعات التجميلية كافة محافظات دولة الكويت.
ومن جانبه أكد محافظ الأحمدي الشيخ حمود جابر الأحمد الصباح أن الحملة تهدف الى تعزيز الوعي البيئي والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة وزيادة الرقعة الخضراء في الطرق السريعة مما يسهم في مكافحة التلوث وتجميل الطرق العامة بالمحافظة.
وقال الشيخ حمود ان الحملة تستهدف زراعة 100 ألف شتلة ستساهم في تشجيع المجتمع على المساهمة في المحافظة على البيئة ودعم العمل التطوعي المجتمعي في مجال التشجير وزيادته في مختلف مناطق محافظة الأحمدي.
بدوره أكد مدير الهيئة المهندس ناصر تقي أن انطلاق الحملة يمثل خطوة جديدة لمشروع (الهيئة) في زراعة وتخضير الكويت وإعادة الحياة إلى مناطق منعدمة أو محدودة الغطاء النباتي.
وأشاد تقي بالتعاون القائم بين جهات الدولة من منتسبي وزارة الدفاع والداخلية والشركات النفطية الكويتية ووزارة التربية ومؤسسات المجتمع المدني والمبادرين على دعمهم ومشاركتهم في برنامج التنمية الحضرية الخضراء ومساهمتهم الفعالة في تخضير الكويت. (النهاية)

ز ه ر / م س ع / ن و ف



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