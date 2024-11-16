8.5 مليار دولار خسائر الاقتصاد اللبناني جراء الحرب

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
تكبد الاقتصاد اللبناني خسائر واضرارا بلغت
قيمتها 8.5 مليار دولار على مدى الأشهر الـ13 الماضية، وفقًا لتقييم أولي أجراه
البنك الدولي.
وقال البنك الدولي في تقرير صدر، الخميس، إن
لبنان، الذي مزقته سنوات من الأزمة الاقتصادية، عانى من أضرار في الهياكل المادية
وحدها بلغت 3.4 مليار دولار وخسائر اقتصادية وصلت إلى 5.1 مليار دولار منذ اندلاع
الأعمال العدائية في أكتوبر/ تشرين الأول العام الماضي.
وأشار البنك في تقريره إلى أنه وخلال الصراع
المستمر منذ 13 شهرا، نزح أكثر من 1.3 مليون شخص، 875 ألفا منهم داخليا، وكانت
النساء والأطفال والمسنون وذوو الإعاقة واللاجئون الأكثر عرضة للخطر.
وإلى جانب التكلفة البشرية، تسببت الحرب بالفعل
في أضرار اقتصادية كبيرة: فمن المقدر أنها خفضت نمو الناتج المحلي الإجمالي
الحقيقي للبنان بنسبة 6.6% على الأقل في عام 2024، وفقا للتقرير الذي
نشرته "سي أن أن".
وذكر البنك الدولي أن ما يقدر بنحو 166 ألف
عامل فقدوا وظائفهم، وأن ما يقرب من 100 ألف منزل تضرر جزئيا أو كليا، بقيمة تصل
إلى 3.2 مليار دولار من الخسائر والأضرار، إلى جانب خسائر تعطل التجارة والزراعة
والتي تقدر بأكثر من 3 مليارات دولار.
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