أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي السبت

أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي السبت
التاريخ
11/16/2024 4:28:51 AM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
بلغت كميات
الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان
الكبرى، اليوم السبت، 4179 طنا، منها 2715 طن خضار، و1197 طن فواكه، و265 طنا من
الورقيات.
وبحسب نشرة
السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر
للكيلوغرام فقد تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 15و 25 قرشا، والبصل الناشف
20 و35 قرشا، والبطاطا 40 و70 قرشا، والبندورة 15 و35 قرشا، والجزر 25 و40 قرشا،
والخيار 15 و35 قرشا، والزهرة 15و30 قرشا، والليمون 25 و40 قرشا، والموز البلدي 35
و65 قرشا.-(بترا)
MENAFN16112024000072011014ID1108892428
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