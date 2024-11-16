صناعيون: الغاز الطبيعي يقلل تكاليف الإنتاج ويحقق منافع اقتصادية استراتيجية

يعلّق القطاع الصناعي آماله، على الخطوات التي بدأتها الحكومة، نحو إيصال الغاز الطبيعي، إلى منشآته في المدن والمناطق الصناعية، لتقليل تكاليف الإنتاج، وتحقيق منافع اقتصادية استراتيجية.



وقال مصنعون لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن الغاز الطبيعي يعتبر طريق الصناعة الأردنية لمضاعفة الإنتاج واستغلال الفرص الكامنة، مشددين على ضرورة تسريع إيصاله لمختلف المناطق والمدن الصناعية، عبر تطوير البنية التحتية اللازمة، من خلال بناء شبكات وتوزيع متطورة، ومستقرة وسلسة، وبتكاليف منخفضة.



وأضافوا أن الوصول إلى مصدر طاقة وطني رخيص وصديق للبيئة، يحقق مكتسبات اقتصادية وبيئية، ويصب في مصلحة الاقتصاد الأخضر المستهدف في رؤية التحديث الاقتصادي، كونه يخفض تكاليف الإنتاج، ويزيد الفرص التصديرية والتنافسية محلياً وخارجياً، ويسهم بتوفير المزيد من فرص العمل، علاوة على استقطاب الاستثمار.



وتعتمد الحكومة برنامجاً وطنياً لإيصال الغاز الطبيعي إلى المدن والمناطق الصناعية، كما هو الحال في الروضة والموقر والقويرة والمفرق والقسطل والهاشمية، بما يعزز تنافسية الصناعات المحلية، وإيجاد فرص عمل إضافية، وترشيد استخدام الطاقة، وتقليل الانبعاثات الكربونية.



وتنخفض تكلفة استخدام الغاز الطبيعي في الصناعة، بنسبة 30 بالمئة مقارنة بالوقود الثقيل، و55 بالمئة مقارنة بالغاز البترولي المسال، و60 بالمئة مقارنة بالديزل.



وافتتحت وزارة الطاقة والثروة المعدنية أخيراً، محطة تزويد غاز طبيعي رئيسية لغايات تزويد المصانع العاملة في منطقة القسطل الصناعية بالغاز الطبيعي، حيث تُعد هذه المحطة نواة لتزويد الشبكات الفرعية بالغاز الطبيعي ليصار لتوصيلها إلى المصانع الراغبة في الاستفادة من هذه المحطة.



ويهدف المشروع لتوفير 15 ألف متر مكعب في الساعة من الغاز الطبيعي قابلة للزيادة بعد إتمام عمليات التعاقد مع مصانع جديدة في المنطقة.



وفي أيار، افتتحت الوزارة محطة الغاز الطبيعي المضغوط التابعة لشركة غاز الأردن، في منطقة الريشة، لتزويد الصناعات بالغاز الطبيعي المضغوط، كإحدى مبادرات البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي.



وبحسب الوزارة، من المُتوقع أن تنخفض التكاليف التشغيلية للصناعات المُستخدمة للغاز الطبيعي من 25-50 بالمئة، فيما سترى عدد من مشاريع الطاقة النور خلال العام المقبل منها إيصال الغاز الطبيعي للمدن الصناعية في القويرة والروضة الصناعية في معان ومدينة القسطل ومدينة الهاشمية في الزرقاء.



وينتج حقل الريشة حالياً، 40 مليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي، فيما تركز جهود شركة البترول الوطنية على تطوير الحقل بزيادة إنتاجه إلى 50 مليون قدم مكعب عام 2025، و200 مليون قدم مكعب عام 2030.



وأكد رئيس مجلس إدارة مجموعة الصايغ، المتخصصة في الصناعات الكيميائية والهندسية وغيرها، ميشيل الصايغ، أن إيصال الغاز الطبيعي للمصانع، يساهم في تطوير الإنتاج، كونه أقل تكلفة من أنواع الوقود المستخدمة في الصناعة، وأقل ضرراً على البيئة، وأسهل من حيث ما يعرف بالتناول.

كما أكد أن إيصال الغاز الطبيعي للمصانع، يعني تخفيض تكاليف التشغيل عليها، ودعمها، مما يؤدي إلى نتائج إيجابية ليس على الصناعة فقط، بل على مختلف القطاعات، داعياً للإسراع في ذلك، أسوة بدول شقيقة خطت خطوات واسعة منذ عشرات السنين.



وأشار إلى ضرورة إتاحة الفرص للنهوض بالاقتصاد الوطني، عبر تخفيض التكاليف المتعلقة بالطاقة والنقل وغيرها، وتبسيط مختلف الإجراءت الحكومية، وإعادة دراسة المعيقات التي تحول دون نهضة القطاعات بالنحو المطلوب.



من جانبه، قال رئيس جمعية مستثمري شرق عمان الصناعية، ورئيس لجنة الطاقة والتنمية الصناعية في غرفة صناعة عمان، الدكتور إياد أبو حلتم، إن القطاع الصناعي ثالث أكبر قطاع في استهلاك الطاقة، حيث يذهب نحو 17 بالمئة من إجمالي الطاقة المنتجة في الأردن إليه.



وأضاف إن معظم المصانع تعتمد على الكهرباء، أو توليد الطاقة عبر استخدام الطاقة الشمسية، بنظامي العبور وصافي القياس، أو الوقود الثقيل والغاز المسال، خاصة في مصانع المنتجات الغذائية، مبينا أن تكلفة هذه الوسائل مرتفعة، مما يستوجب اعتماد ما ورد في رؤية التحديث الاقتصادي، حول توليد الطاقة باستخدام الغاز الطبيعي.



وأكد السعي الدؤوب للقطاع الصناعي، لاستخدام الغاز الطبيعي في العديد من قطاعاته، لأن كفاءة احتراقه عالية جداً، وهي أفضل بنحو 60 بالمئة من الديزل وبنحو 27 بالمئة من الوقود الثقيل، مما يؤدي إلى انخفاض التكاليف التشغيلية، بما يتراوح بين 25-50 بالمئة.



ولفت إلى أن المعيق الرئيسي لاستخدام الغاز الطبيعي كان تكلفة البنى التحتية لإيصاله إلى المناطق والتجمعات الصناعية والتنموية، إلا أن وجود استراتيجية طويلة الأمد لإيصال الغاز الطبيعي، خففت من تلك الصعوبات، عبر ضغطه ونقله بشاحنات، إلى المحطات لتخزينه، ونقله عبر شبكة داخلية في المناطق الصناعية.



وقال الدكتور أبو حلتم "من المهم تعزيز تنافسية الصناعات الأردنية، عبر اعتماد الغاز الطبيعي كمصدر رئيسي للطاقة المستخدمة في المصانع، والتوسع في الاستثمار في البنى التحتية، وشبكات نقل الغاز، داخل المدن والمناطق الصناعية"، داعيا لتسريع إيصال الغاز الطبيعي المضغوط لكل المصانع القائمة بالمملكة.



بدوره، اعتبر مؤسس شركة عبد الودود ياسين وأولاده للصناعات الحجرية والرخامية، ونائب أمين سر غرفة صناعة عمان، سعد ياسين، أن تحدي الطاقة، أرق القطاع الصناعي لسنوات طويلة، كونه عنصراً أساسياً في تكاليف التشغيل، مبينا أن وصول الغاز الطبيعي للمصانع أسهم في تخفيض فاتورة الطاقة للمصانع المستفيدة، بنحو 50 بالمئة، ما يعزز تنافسيتها محليا وبأسواق التصدير.



وأكد ياسين أنه كلما انخفضت تكاليف الإنتاج؛ ازدادت الفرص التصديرية والتنافسية محلياً وخارجياً، مما يعزز وجود المنتجات الأردنية ذات المواصفة والجودة العالية، في الأسواق، معربا عن أمله في تخفيض تكاليف الإيصال للمصانع لجهة الاسعار لتحقيق أكبر استفادة ممكنة.



من جانبه، قال ممثل قطاع صناعات التعبئة والتغليف والورق والكرتون واللوازم المكتبية، في غرفة صناعة الأردن، محمد الصفدي، إن إيصال الغاز الطبيعي إلى المدن الصناعية يعتبر طريقا استراتيجيا لدعم الصناعة الأردنية بهدف مضاعفة الإنتاج واستغلال الفرص المتاحة.



وأضاف الصفدي إن "الغاز الطبيعي يمثل مصدرًا رئيسيا للطاقة يمكنه إحداث تحوّل كبير في القطاع الصناعي من خلال تحسين الكفاءة، وخفض تكاليف الإنتاج، وفتح آفاق جديدة للنمو".



وأكد أهمية استخدام الغاز الطبيعي كأحد أبرز محركات النمو في القطاع الصناعي الأردني، إذ يعد خياراً حيوياً لدوره الفاعل في خفض تكاليف الطاقة وتقديم بديل مستدام وصديق للبيئة، ما يعزز من قدرة المصانع على زيادة الإنتاج وتقليل الأعباء المالية الناتجة عن الاعتماد على الوقود التقليدي.



ولفت الصفدي إلى أن الغاز الطبيعي يسهم في خفض تكاليف الصيانة، مما يوفر موارد إضافية يمكن توجيهها نحو التوسع في خطوط الإنتاج واستحداث فرص عمل جديدة وينتظر أن ينعكس هذا التوجه إيجابا على بيئة الأعمال في المملكة، ما يعزز قدرة السوق الأردنية على استقطاب الاستثمارات الأجنبية، ويفتح آفاقاً واسعة لدفع عجلة الصناعة نحو مضاعفة الإنتاج وتوايد فرص اقتصادية واعدة تتماشى مع أهداف النمو الوطني.



من جهته، أكد عضو مجلس إدارة غرفة صناعة عمان المهندس موسى الساكت، أن قطاع الطاقة بنحو عام من أهم محركات النمو الاقتصادي، ويحقق أماناً اقتصادياً واجتماعياً، مما يعني أن الوصول إلى مصدر طاقة وطني رخيص ونظيف، يحقق مكتسبات اقتصادية وبيئية.



وبين أن الغاز الطبيعي، مصدر مهم من مصارد الطاقة المتجددة، ويصب في مصلحة الاقتصاد الأخضر المستهدف في رؤية التحديث الاقتصادي، مشيراً إلى أن القطاع الصناعي يستهلك نحو 16-17 بالمئة من إجمالي الطاقة في المملكة، وبنحو 21 بالمئة من الكهرباء.



وأشار إلى أن التحول إلى مصادر الطاقة المحلية، يعد خطوة محورية في دعم الصناعة، ويحقق تطلعات القطاع الصناعي، المتعلقة بمصادر طاقة رخيصة تساهم في رفع تنافسية المنتج، الذي تشكل نحو 30-40 بالمئة من تكلفته.

ودعا المهندس الساكت إلى تطوير البنية التحتية للغاز الطبيعي، من خلال بناء شبكات نقل وتوزيع متطورة للمصانع، توصله بنحو مستقر وسلس، بالإضافة إلى تحديث التقنيات الحالية في العديد من المصانع، لتتوافق مع استخدام الغاز الطبيعي، مما يتطلب توفير تمويل ميسر لها.



وقال الخبير في مجال النفط والطاقة، هاشم عقل، إن اكتشاف احتياطيات ضخمة من الغاز الطبيعي، في حقل الريشة تقدر بنحو 9.4 ترليون قدم مكعبة منه، مؤشر إيجابي يوفر العديد من الأموال التي تصرف على المستورد منه.



وأكد أن اعتماد القطاع الصناعي على الغاز الطبيعي، يخفض تكاليف الإنتاج إلى نحو 50 بالمئة، مما يعزز القدرة على المنافسة محلياً وخارجياً، ويزيد الصادرات الوطنية، ورفع النمو، وتوفير عملات أجنبية، والتوسع في الاستثمار، وتوفير فرص عمل جديدة تسهم في تخفيض معدلات البطالة.



وأشار عقل إلى أن توليد الكهرباء من الغاز الطبيعي، يخفض كذلك تكاليف الطاقة الكهربائية على المواطنين والقطاعات الاقتصادية على حد سواء، والاقتصاد بنحو عام.-(بترا)