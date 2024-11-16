52.2 دينار سعر الذهب عيار 21 بالسوق المحلية

بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من المواطنين في السوق المحلية، اليوم السبت، عند 52.20 دينار لغايات البيع من محلات الصاغة، مقابل 50.20 دينار لجهة الشراء.



وبلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و 18 لغايات الشراء من محلات الصاغة، عند 60.30 و 46.20 دينار على التوالي.



وبحسب رئيس النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ربحي علان، بلغ سعر الليرة الرشادي وزن 7 غرامات 383 دينارا، والليرة الإنجليزي وزن 8 غرامات 435 دينارا.



وقال لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن الطلب والعرض على الذهب في السوق المحلية خلال الأيام العشرة الماضية ومنذ بدء تراجع الأسعار عالميا "ضعيف جدا"، كون المواطنين ينتظرون وضوح الرؤية بالنسبة لعمليات البيع أو الشراء.



وأضاف أن المعدن الأصفر أغلق جلسات تداولاته الأسبوعية بالسوق العالمية أمس الجمعة، عند 2662 دولارا للأونصة الواحدة، متوقعا أن يحافظ الذهب على حالة الاستقرار التي يمر فيها منذ إعلان نتائج الانتخابات الأميركية.- (بترا)