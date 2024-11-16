52.2 دينار سعر الذهب عيار 21 بالسوق المحلية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من المواطنين في السوق المحلية، اليوم السبت، عند 52.20 دينار لغايات البيع من محلات الصاغة، مقابل 50.20 دينار لجهة الشراء.
وبلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و 18 لغايات الشراء من محلات الصاغة، عند 60.30 و 46.20 دينار على التوالي.
وبحسب رئيس النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ربحي علان، بلغ سعر الليرة الرشادي وزن 7 غرامات 383 دينارا، والليرة الإنجليزي وزن 8 غرامات 435 دينارا.
وقال لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن الطلب والعرض على الذهب في السوق المحلية خلال الأيام العشرة الماضية ومنذ بدء تراجع الأسعار عالميا "ضعيف جدا"، كون المواطنين ينتظرون وضوح الرؤية بالنسبة لعمليات البيع أو الشراء.
وأضاف أن المعدن الأصفر أغلق جلسات تداولاته الأسبوعية بالسوق العالمية أمس الجمعة، عند 2662 دولارا للأونصة الواحدة، متوقعا أن يحافظ الذهب على حالة الاستقرار التي يمر فيها منذ إعلان نتائج الانتخابات الأميركية.- (بترا)
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