مقتل 10 أطفال حديثي الولادة جراء حريق في مستشفى بالهند

لقي ما لا يقل عن عشرة أطفال حديثي الولادة حتفهم في حريق يُعزى إلى عطل كهربائي في وحدة حديثي الولادة داخل في جانسي بشمال الهند، حسبما أعلنت السلطات المحلية اليوم (السبت).



واندلع الحريق نحو الساعة 22:30 (17:00 بتوقيت غرينتش) الجمعة في مستشفى ماهاراني لاكشميباي الجامعي في جانسي، في ولاية أوتار براديش، على بعد نحو 450كلم جنوب العاصمة نيودلهي، بحسب ((وكالة الصحافة الفرنسية)).



وأظهرت لقطات تلفزيونية أسرّة وجدراناً متفحمة داخل الوحدة، وحشداً من العائلات القلقة التي كانت تنتظر خارج المستشفى.



وكان طاقم التمريض يضع محاليل للرضّع الناجين الذين لم يتجاوز عمرهم بضعة أيام فقط، وكانوا يرقدون جنباً إلى جنب على سرير آخر في المستشفى.



وقال المسؤول في الولاية براجيش باثاك للصحافيين الذين كانوا يسألونه عن الحريق ((للأسف لقي عشرة أطفال حتفهم)). وأضاف أنه تم التعرف على سبعة من الجثث العشرة حتى الآن.



ووفقاً لصحيفة ((تايمز ناو)) الهندية، فإن ثمة 16 طفلاً آخرين حديثي الولادة في حال حرجة.



وذكرت قناة ((إن دي تي في)) أن 54 طفلاً كانوا موجودين في وحدة العناية المركزة لحديثي الولادة عندما اندلع الحريق.-(وكالات)