الأرصاد: زخات من المطر في الشمال والوسط الاثنين والثلاثاء

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
تنخفض درجات الحرارة قليلا، اليوم السبت ويكون الطقس لطيفا في أغلب المناطق، ودافئًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم العالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.
وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يبقى الطقس يوم غدٍ الأحد، لطيف الحرارة في أغلب المناطق، ودافئًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.
ويطرأ الاثنين، انخفاض قليل على درجات الحرارة وتتكاثر الغيوم ليصبح الطقس غائما جزئيا الى غائم احياناً، ومن المتوقع هطول زخات من المطر في شمال المملكة واجزاء من المناطق الوسطى الغربية، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.
ويبقى الطقس الثلاثاء، غائما جزئيًا الى غائم احياناً في شمال ووسط المملكة، مع فرصة لهطول زخات خفيفة من المطر في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.
وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 21 - 10 درجات مئوية، وفي غرب عمان 19 - 8، وفي المرتفعات الشمالية 17 - 7، وفي مرتفعات الشراة 18 - 6, وفي مناطق البادية 22 - 9, وفي مناطق السهول 20 - 11, وفي الأغوار الشمالية 26 - 15, وفي الأغوار الجنوبية 28 - 18، وفي البحر الميت 27 - 17، وفي خليج العقبة 26 - 16 درجة مئوية.-(بترا)
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