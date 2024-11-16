الأرصاد: زخات من المطر في الشمال والوسط الاثنين والثلاثاء

تنخفض درجات الحرارة قليلا، اليوم السبت ويكون الطقس لطيفا في أغلب المناطق، ودافئًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم العالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.



وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يبقى الطقس يوم غدٍ الأحد، لطيف الحرارة في أغلب المناطق، ودافئًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.



ويطرأ الاثنين، انخفاض قليل على درجات الحرارة وتتكاثر الغيوم ليصبح الطقس غائما جزئيا الى غائم احياناً، ومن المتوقع هطول زخات من المطر في شمال المملكة واجزاء من المناطق الوسطى الغربية، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.



ويبقى الطقس الثلاثاء، غائما جزئيًا الى غائم احياناً في شمال ووسط المملكة، مع فرصة لهطول زخات خفيفة من المطر في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.



وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 21 - 10 درجات مئوية، وفي غرب عمان 19 - 8، وفي المرتفعات الشمالية 17 - 7، وفي مرتفعات الشراة 18 - 6, وفي مناطق البادية 22 - 9, وفي مناطق السهول 20 - 11, وفي الأغوار الشمالية 26 - 15, وفي الأغوار الجنوبية 28 - 18، وفي البحر الميت 27 - 17، وفي خليج العقبة 26 - 16 درجة مئوية.-(بترا)