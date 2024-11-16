الردايدة يؤكد دور الأردن في دعم ربط الثقافة والعمل المناخي

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
التقى وزير
البيئة الدكتور معاوية الردايدة مع رئيس الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير
المناخ (IPCC) جيمس فيرغسون، على هامش مؤتمر الأطراف
التاسع والعشرين الذي يعقد حاليا في باكو عاصمة اذربيجان.
وتناول اللقاء
أهمية تعزيز مشاركة العلماء والباحثين من الدول النامية في إعداد التقرير العلمي
السابع للهيئة.
واستعرض
الردايدة خلال اللقاء دعم الأردن لحملة "الدعوة العالمية لوضع التراث الثقافي
والفنون والقطاعات الإبداعية في قلب العمل المناخي"، حيث سلط الضوء على
إسهامات الأردن العلمية ضمن أعمال الهيئة الحكومية الدولية.
وعلى صعيد متصل،
شارك الردايدة في الاجتماع الوزاري الخاص بدمج التراث الثقافي في العمل المناخي
حيث قدم خلاله مقترحا حول "نجاعة استخدام الحلول التراثية في العمل المناخي
سوية مع منهج الحلول المبنية على الطبيعة".
وأكد الجهود
المبذولة والدور المحوري للأردن في دعم المبادرات العالمية التي تربط بين الثقافة
والعمل المناخي، بما يعزز حضور القضايا الثقافية ضمن استراتيجيات العمل المناخي
الدولي.
وشارك مجموعة من
الشباب الأردني مع وزير البيئة في الاجتماع الوزاري لدمج الشباب في العمل المناخي،
حيث قدمت الناشطة في العمل المناخي الشابة حلا الوشاح موقف ورؤية الأردن حول دعم
وتمكين الشباب ورفع قدراتهم في العمل المناخي.
وأشاد ممثلو
الدول المشاركة بحديث الناشطة وشاح، وتم تضمين محاور حديثها في توصيات العمل
الدولي لتمكين الشباب المناخي.-(بترا)
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