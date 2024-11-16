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الردايدة يؤكد دور الأردن في دعم ربط الثقافة والعمل المناخي

11/16/2024 4:28:21 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



التقى وزير البيئة الدكتور معاوية الردايدة مع رئيس الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC) جيمس فيرغسون، على هامش مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين الذي يعقد حاليا في باكو عاصمة اذربيجان.
وتناول اللقاء أهمية تعزيز مشاركة العلماء والباحثين من الدول النامية في إعداد التقرير العلمي السابع للهيئة.

واستعرض الردايدة خلال اللقاء دعم الأردن لحملة "الدعوة العالمية لوضع التراث الثقافي والفنون والقطاعات الإبداعية في قلب العمل المناخي"، حيث سلط الضوء على إسهامات الأردن العلمية ضمن أعمال الهيئة الحكومية الدولية.

وعلى صعيد متصل، شارك الردايدة في الاجتماع الوزاري الخاص بدمج التراث الثقافي في العمل المناخي حيث قدم خلاله مقترحا حول "نجاعة استخدام الحلول التراثية في العمل المناخي سوية مع منهج الحلول المبنية على الطبيعة".

وأكد الجهود المبذولة والدور المحوري للأردن في دعم المبادرات العالمية التي تربط بين الثقافة والعمل المناخي، بما يعزز حضور القضايا الثقافية ضمن استراتيجيات العمل المناخي الدولي.

وشارك مجموعة من الشباب الأردني مع وزير البيئة في الاجتماع الوزاري لدمج الشباب في العمل المناخي، حيث قدمت الناشطة في العمل المناخي الشابة حلا الوشاح موقف ورؤية الأردن حول دعم وتمكين الشباب ورفع قدراتهم في العمل المناخي.

وأشاد ممثلو الدول المشاركة بحديث الناشطة وشاح، وتم تضمين محاور حديثها في توصيات العمل الدولي لتمكين الشباب المناخي.-(بترا)

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