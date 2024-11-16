11 شهيدا وعشرات الجرحى بغارات الاحتلال الإسرائيلي على غزة ورفح

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
استشهد 11 فلسطينيا وأصيب آخرون، مساء الجمعة، بقصف من طائرات الاحتلال الإسرائيلي ومدفعيته على شمال قطاع غزة وجنوبه.
وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" باستشهاد 4 فلسطينيين وإصابة آخرين بقصف الاحتلال حي الكرامة شمالي مدينة غزة، وباستشهاد فلسطينيين اثنين وإصابة آخرين بقصف الاحتلال منزلا في حي الزيتون جنوب شرقي المدينة.
وأضافت أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أعدمت شابا بالرصاص في أثناء محاولته النزوح من شمال غزة إلى وسط القطاع، حيث أطلق الرصاص صوبه ومنعت طواقم الإسعاف الاقتراب منه وتركته ينزف إلى أن ارتقى، قبل أن يسمحوا بانتشال جثمانه، حيث نقل إلى مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح.
وفي جنوب القطاع، انتشل فلسطينيون وطواقم الإسعاف والإنقاذ، جثامين أربعة شهداء ارتقوا بغارات الاحتلال على مناطق متفرقة شرقي مدينة رفح.
وأفادت مصادر طبية فلسطينية بارتفاع عدد الشهداء في القطاع منذ فجر اليوم إلى 37 شهيدا على الأقل.
وقصفت طائرات الاحتلال ومدفعيته بلدة بيت لاهيا شمالي القطاع، وأحياء الكرامة والصبرة وتل الهوا والرمال والزيتون في مدينة غزة، وحي الشابورة وسط رفح جنوبي القطاع.
وأقدمت قوات الاحتلال على نسف عدد من المباني السكنية غرب مخيم جباليا شمالي القطاع.
وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 43,764 فلسطينيا، أغلبيتهم نساء وأطفال، وإصابة 103,490 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.
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