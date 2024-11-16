11 شهيدا وعشرات الجرحى بغارات الاحتلال الإسرائيلي على غزة ورفح

استشهد 11 فلسطينيا وأصيب آخرون، مساء الجمعة، بقصف من طائرات الاحتلال الإسرائيلي ومدفعيته على شمال قطاع غزة وجنوبه.



وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" باستشهاد 4 فلسطينيين وإصابة آخرين بقصف الاحتلال حي الكرامة شمالي مدينة غزة، وباستشهاد فلسطينيين اثنين وإصابة آخرين بقصف الاحتلال منزلا في حي الزيتون جنوب شرقي المدينة.

وأضافت أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أعدمت شابا بالرصاص في أثناء محاولته النزوح من شمال غزة إلى وسط القطاع، حيث أطلق الرصاص صوبه ومنعت طواقم الإسعاف الاقتراب منه وتركته ينزف إلى أن ارتقى، قبل أن يسمحوا بانتشال جثمانه، حيث نقل إلى مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح.

وفي جنوب القطاع، انتشل فلسطينيون وطواقم الإسعاف والإنقاذ، جثامين أربعة شهداء ارتقوا بغارات الاحتلال على مناطق متفرقة شرقي مدينة رفح.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية بارتفاع عدد الشهداء في القطاع منذ فجر اليوم إلى 37 شهيدا على الأقل.

وقصفت طائرات الاحتلال ومدفعيته بلدة بيت لاهيا شمالي القطاع، وأحياء الكرامة والصبرة وتل الهوا والرمال والزيتون في مدينة غزة، وحي الشابورة وسط رفح جنوبي القطاع.

وأقدمت قوات الاحتلال على نسف عدد من المباني السكنية غرب مخيم جباليا شمالي القطاع.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 43,764 فلسطينيا، أغلبيتهم نساء وأطفال، وإصابة 103,490 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.