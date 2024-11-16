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أزمة تواجه إيلون ماسك ومطالب بالتحقيق معه

11/16/2024 4:28:13 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



في أول أزمة له بعد بعد تعيينه في المنصب الرفيع، طالب عضوان في مجلس الشيوخ الأميركي أجهزة إنفاذ القانون و"البنتاغون" بالتحقيق مع الملياردير إيلون ماسك، الذي عينه الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب لقيادة وزارة الكفاءة الحكومية، بعد تقارير حول إجرائه مكالمات مع مسؤولين روس.
وقال عضوان ديمقراطيان كبيران بمجلس الشيوخ الأميركي، في رسالة الجمعة، إن وزارة الدفاع (البنتاغون) وأجهزة إنفاذ القانون يجب أن تحقق في التقارير التي تفيد بأن الملياردير إيلون ماسك أجرى مكالمات متعددة مع مسؤولين روس؛ بمن فيهم الرئيس فلاديمير بوتين، لأسباب تتعلق بالأمن القومي.

ويشرف ماسك، الذي عينه الرئيس الجمهوري المنتخب دونالد ترامب في منصب حكومي كبير، على عقود لوزارة الدفاع والمخابرات تقدر بمليارات الدولارات، بصفته الرئيس التنفيذي لشركة سبيس إكس للفضاء والطيران.

يجب أن يخضع للتحقيق
وقالت السناتور جين شاهين، وهي عضوة كبيرة في لجنة العلاقات الخارجية، وجاك ريد، رئيس لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ، لوزير العدل ميريك جارلاند والمفتش العام لوزارة الدفاع، إن ضلوع ماسك في برامج سبيس إكس تلك يجب أن يخضع للتحقيق لاحتمال المنع والاستبعاد من عقود وامتيازات معينة، بعد تقارير صدرت في أكتوبر/ تشرين الأول عن محادثاته مع مسؤولين روس.

علاقة مع خصم معروف
وذكرا في رسالة مشتركة مؤرخة بيوم الجمعة، "هذه العلاقات بين خصم معروف للولايات المتحدة والسيد ماسك، المستفيد من تمويل للحكومة الأميركية بمليارات الدولارات، تطرح أسئلة خطيرة بشأن مصداقية السيد ماسك كمتعاقد حكومي ومطلع على معلومات سرية".

ودعا العديد من المشرعين الديمقراطيين علنًا إلى إجراء تحقيق في اتصالات ماسك مع موسكو، منذ تقرير "وول ستريت جورنال" الشهر الماضي بشأن الاتصال المزعوم، لكن الرسالة الموجهة إلى المسؤولين الأميركيين الذين يمكنهم الأمر بإجراء مثل هذا التحقيق لم يُعلن عنها من قبل.

ودعوة ريد وشاهين لإجراء تحقيق اتحادي هي محاولة بعيدة المنال، إذ يستعد ترامب للعودة إلى البيت الأبيض بدعم من ماسك، الذي أنفق أكثر من 119 مليون دولار على حملة ترامب الانتخابية، وعينه ترامب رئيسًا مشاركًا لوزارة كفاءة الحكومة في الإدارة الجديدة.

اتصالات قديمة
ظهرت تقارير عن اتصال ماسك بالمسؤولين الروس في عام 2022، عندما قال عالم السياسة إيان بريمير، رئيس شركة الاستشارات أوراسيا جروب، إن ماسك أخبره بأنه تحدث إلى بوتين عن حرب أوكرانيا والخط الأحمر لروسيا لاستخدام الأسلحة النووية. ونفى ماسك ادعاء بريمير وقال إنه تحدث إلى بوتين قبل 18 شهرًا فقط بشأن الفضاء.

حملة دعائية بالذكاء الاصطناعي
وفي الشهر الماضي، ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، نقلًا عن مسؤولين أميركيين وأوروبيين وروس لم تذكر أسماءهم، أن ماسك أجرى محادثات متعددة مع مسؤولين روس بمن فيهم بوتين وسيرجي كيريينكو النائب الأول لكبير موظفي الرئاسة.

وقال ريد وشاهين في الرسالة إنه "من المثير للقلق للغاية" أن ماسك أجرى محادثات مع كيريينكو.

واتهمت وزارة العدل الأميركية كيريينكو هذا العام مع مسؤولين روس آخرين بقيادة حملة دعائية مدعومة بالذكاء الاصطناعي على منصة التواصل الاجتماعي إكس التابعة لماسك ومواقع أخرى، للترويج للمصالح الروسية، والتأثير على الناخبين قبل الانتخابات الرئاسية الأميركية.

وأصبحت شركة سبيس إكس التابعة لإيلون ماسك مهيمنة على قطاع الفضاء في الولايات المتحدة، وتعتمد عليها إدارة الطيران والفضاء الأميركية (ناسا) والبنتاغون اعتمادًا كبيرًا.

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