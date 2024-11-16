أزمة تواجه إيلون ماسك ومطالب بالتحقيق معه

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
في أول أزمة له بعد بعد تعيينه في المنصب
الرفيع، طالب عضوان في مجلس الشيوخ الأميركي أجهزة إنفاذ القانون
و"البنتاغون" بالتحقيق مع الملياردير إيلون ماسك، الذي عينه الرئيس الأميركي
المنتخب دونالد ترامب لقيادة وزارة الكفاءة الحكومية، بعد تقارير حول إجرائه
مكالمات مع مسؤولين روس.
وقال عضوان ديمقراطيان كبيران بمجلس الشيوخ
الأميركي، في رسالة الجمعة، إن وزارة الدفاع (البنتاغون) وأجهزة إنفاذ القانون يجب
أن تحقق في التقارير التي تفيد بأن الملياردير إيلون ماسك أجرى مكالمات متعددة مع
مسؤولين روس؛ بمن فيهم الرئيس فلاديمير بوتين، لأسباب تتعلق بالأمن القومي.
ويشرف ماسك، الذي عينه الرئيس الجمهوري المنتخب
دونالد ترامب في منصب حكومي كبير، على عقود لوزارة الدفاع والمخابرات تقدر
بمليارات الدولارات، بصفته الرئيس التنفيذي لشركة سبيس إكس للفضاء والطيران.
يجب أن يخضع للتحقيق
وقالت السناتور جين شاهين، وهي عضوة كبيرة في
لجنة العلاقات الخارجية، وجاك ريد، رئيس لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ، لوزير
العدل ميريك جارلاند والمفتش العام لوزارة الدفاع، إن ضلوع ماسك في برامج سبيس إكس
تلك يجب أن يخضع للتحقيق لاحتمال المنع والاستبعاد من عقود وامتيازات معينة، بعد
تقارير صدرت في أكتوبر/ تشرين الأول عن محادثاته مع مسؤولين روس.
علاقة مع خصم معروف
وذكرا في رسالة مشتركة مؤرخة بيوم الجمعة،
"هذه العلاقات بين خصم معروف للولايات المتحدة والسيد ماسك، المستفيد من
تمويل للحكومة الأميركية بمليارات الدولارات، تطرح أسئلة خطيرة بشأن مصداقية السيد
ماسك كمتعاقد حكومي ومطلع على معلومات سرية".
ودعا العديد من المشرعين الديمقراطيين علنًا
إلى إجراء تحقيق في اتصالات ماسك مع موسكو، منذ تقرير "وول ستريت جورنال"
الشهر الماضي بشأن الاتصال المزعوم، لكن الرسالة الموجهة إلى المسؤولين الأميركيين
الذين يمكنهم الأمر بإجراء مثل هذا التحقيق لم يُعلن عنها من قبل.
ودعوة ريد وشاهين لإجراء تحقيق اتحادي هي
محاولة بعيدة المنال، إذ يستعد ترامب للعودة إلى البيت الأبيض بدعم من ماسك، الذي
أنفق أكثر من 119 مليون دولار على حملة ترامب الانتخابية، وعينه ترامب رئيسًا
مشاركًا لوزارة كفاءة الحكومة في الإدارة الجديدة.
اتصالات قديمة
ظهرت تقارير عن اتصال ماسك بالمسؤولين الروس في
عام 2022، عندما قال عالم السياسة إيان بريمير، رئيس شركة الاستشارات أوراسيا
جروب، إن ماسك أخبره بأنه تحدث إلى بوتين عن حرب أوكرانيا والخط الأحمر لروسيا
لاستخدام الأسلحة النووية. ونفى ماسك ادعاء بريمير وقال إنه تحدث إلى بوتين قبل 18
شهرًا فقط بشأن الفضاء.
حملة دعائية بالذكاء الاصطناعي
وفي الشهر الماضي، ذكرت صحيفة "وول ستريت
جورنال"، نقلًا عن مسؤولين أميركيين وأوروبيين وروس لم تذكر أسماءهم، أن ماسك
أجرى محادثات متعددة مع مسؤولين روس بمن فيهم بوتين وسيرجي كيريينكو النائب الأول
لكبير موظفي الرئاسة.
وقال ريد وشاهين في الرسالة إنه "من
المثير للقلق للغاية" أن ماسك أجرى محادثات مع كيريينكو.
واتهمت وزارة العدل الأميركية كيريينكو هذا
العام مع مسؤولين روس آخرين بقيادة حملة دعائية مدعومة بالذكاء الاصطناعي على منصة
التواصل الاجتماعي إكس التابعة لماسك ومواقع أخرى، للترويج للمصالح الروسية،
والتأثير على الناخبين قبل الانتخابات الرئاسية الأميركية.
وأصبحت شركة سبيس إكس التابعة لإيلون ماسك
مهيمنة على قطاع الفضاء في الولايات المتحدة، وتعتمد عليها إدارة الطيران والفضاء
الأميركية (ناسا) والبنتاغون اعتمادًا كبيرًا.
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