إعلام عبري يتحدث عن انفجارين وسط إسرائيل

إعلام عبري يتحدث عن انفجارين وسط إسرائيل
التاريخ
11/16/2024 4:28:13 AM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أفادت وسائل إعلام عبرية بسماع دوي انفجار ثانٍ
في مناطق وسط "إسرائيل" مساء الجمعة.
وكانت تقارير ذكرت في وقت سابق أن انفجارا قويا
دوّى وسط "إسرائيل"، ولم يتضح سببه على الفور.
وقالت القناة الـ12 العبرية إن الانفجار الأول
ربما نجم عن سقوط صاروخ في البحر.
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