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إعلام عبري يتحدث عن انفجارين وسط إسرائيل

11/16/2024 4:28:13 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أفادت وسائل إعلام عبرية بسماع دوي انفجار ثانٍ في مناطق وسط "إسرائيل" مساء الجمعة.
وكانت تقارير ذكرت في وقت سابق أن انفجارا قويا دوّى وسط "إسرائيل"، ولم يتضح سببه على الفور.

وقالت القناة الـ12 العبرية إن الانفجار الأول ربما نجم عن سقوط صاروخ في البحر.

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