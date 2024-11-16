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حزب الله: أوقعنا عددا من جنود الاحتلال بين قتيل وجريح

11/16/2024 4:28:13 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أعلن حزب الله تفاصيل عدد من "عمليات التصدي لمحاولات تقدّم العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية والتصدي لمسيّرات وطائرات العدو الحربية، وكذلك عمليات استهداف مواقع وقواعد وانتشار جيش العدو الإسرائيلي ومستوطناته في شمال وعمق فلسطين المحتلة"، وذلك خلال يوم الجمعة.
وأكد الحزب في بيان، إيقاع عدد من جنود الاحتلال بين قتيل وجريح.

وتاليا نص البيان بالكامل:

"دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزّة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، أصدرت المقاومة الإسلامية بتاريخ الجمعة 15-11-2024، 31 بيانًا عسكريا حول عمليات التصدي لمحاولات تقدّم العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية والتصدي لمسيّرات وطائرات العدو الحربية، وكذلك عمليات استهداف مواقع وقواعد وانتشار جيش العدو الإسرائيلي ومستوطناته في شمال وعمق فلسطين المحتلة، وفقًا للآتي:

1- الساعة 00:15 استهداف قاعدة شراغا (المقر الاداري لقيادة لواء غولاني) شمالي مدينة عكا المُحتلّة، بصليةٍ صاروخية.

2- الساعة 07:00 استهداف تجمع لقوات جيش العدو الإسرائيلي في مستوطنة مسكاف عام، بصليةٍ صاروخية.

3- الساعة 07:30 استهداف تجمع لقوات جيش العدو الإسرائيلي في ثكنة يفتاح، بصليةٍ صاروخية.

4- الساعة 08:30 استهداف تجمع لقوات جيش العدو الإسرائيلي عند الأطراف الشرقية لبلدة مركبا، بصليةٍ صاروخية.

5- الساعة 09:00 في إطار ‏سلسلة عمليات خيبر ‏وبنداء "لبيك ‏يا نصر الله"، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلامية قاعدة طيرة الكرمل في جنوب حيفا، بصليةٍ من الصواريخ النوعيّة.

6- الساعة 10:00 استهداف مستوطنة ديشون بصليةٍ صاروخية.

7- الساعة 10:30 استهداف تجمع لقوات جيش العدو الإسرائيلي عند الأطراف الشرقية لبلدة مركبا، للمرّة الثانية، بصليةٍ صاروخية.

8- الساعة 10:30 استهداف تجمع لقوات جيش العدو الإسرائيلي عند الأطراف الشرقية (مرتفع كحيل) لبلدة مارون الراس، بصليةٍ صاروخية.

9- الساعة 11:30 استهداف تجمع لقوات جيش العدو الإسرائيلي في مستوطنة سعسع، بصليةٍ صاروخية.

10- الساعة 13:00 استهداف تجمّع لقوّات جيش العدو الإسرائيلي عند الأطراف الغربية لبلدة الجبين، بصاروخٍ موجّه، وإيقاعهم بين قتيل وجريح.‏

11- الساعة 13:15 استهداف تجمع لقوات جيش العدو الإسرائيلي عند الأطراف الجنوبية لبلدة مركبا، بصليةٍ صاروخية.

12- الساعة 14:00 استهداف تجمع لقوات جيش العدو الإسرائيلي في بلدة مارون الراس، بمحلّقة انقضاضية كبيرة، أصابت هدفها بدقّة، وأوقعت فيهم إصابات مؤكدة.

13- الساعة 14:15 استهداف تجمع لقوات جيش العدو الإسرائيلي عند الأطراف الشرقية لبلدة طلوسة، بصليةٍ صاروخية.

14- الساعة 14:20 استهداف تجمّع لقوات جيش العدو الإسرائيلي في بوابة العمرا عند الأطراف الجنوبية لبلدة الخيام، بصليةٍ صاروخيّة.

15- الساعة 14:30 استهداف تجمع لقوات جيش العدو الإسرائيلي عند الأطراف الشرقية لبلدة طلوسة، للمرّة الثانية، بصليةٍ صاروخية.

16- الساعة 15:00 استهداف تجمع لقوات جيش العدو الإسرائيلي عند الأطراف الشرقية لبلدة طلوسة، للمرّة الثالثة، بصليةٍ صاروخية.

17- الساعة 15:00 استهداف تجمّع لقوات جيش العدو الإسرائيلي في بوابة العمرا عند الأطراف الجنوبية لبلدة الخيام، للمرّة الثانية، بصليةٍ صاروخيّة.

18- الساعة 15:45 استهداف تجمع لقوات جيش العدو الإسرائيلي عند الأطراف الشرقية لبلدة طلوسة، للمرّة الرابعة، بصليةٍ صاروخية.

19- الساعة 15:30 استهداف تجمع لقوات جيش العدو الإسرائيلي في مستوطنة يرؤون، بمسيرةٍ انقضاضية، أصابت هدفها بدقة.

20- الساعة 15:30 استهداف تجمع لقوات جيش العدو الإسرائيلي في ثكنة دوفيف، بمسيرةٍ انقضاضية، أصابت هدفها بدقة.

21- الساعة 18:00 استهداف تجمع لقوات جيش العدو الإسرائيلي للمرّة الثانية عند الأطراف الشرقية (مرتفع كحيل) لبلدة مارون الراس، بصليةٍ صاروخية.

22- الساعة 18:00 استهداف تجمع لقوات جيش العدو الإسرائيلي عند الأطراف الشرقية لبلدة طلوسة، للمرّة الخامسة، بصليةٍ صاروخية.

23- الساعة 18:00 استهداف تجمع لقوات جيش العدو الإسرائيلي عند الأطراف الشرقية لبلدة طلوسة، للمرّة السادسة، بصليةٍ صاروخية.

24- الساعة 18:00 استهداف تجمع لقوات جيش العدو الإسرائيلي في مستوطنة دوفيف بصليةٍ صاروخية.

25- الساعة 18:30 استهداف تجمع لقوات جيش العدو الإسرائيلي للمرة الثانية في مستوطنة يرؤون، بصلية صاروخيّة.

26- الساعة 18:30 استهداف تجمع لقوات جيش العدو الإسرائيلي في مستوطنة برعام، بصلية صاروخيّة.

27- الساعة 18:30 استهداف تجمع لقوات جيش العدو الإسرائيلي في مستوطنة المنارة، بصلية صاروخيّة.

28- الساعة 20:00 استهداف تجمع لقوات جيش العدو الإسرائيلي عند الأطراف الشرقية لبلدة طلوسة، للمرّة السابعة، بصليةٍ صاروخية.

29- الساعة 21:15 استهداف تجمع لقوات جيش العدو الإسرائيلي عند الأطراف الجنوبية لبلدة حانين، بمسيّرةٍ انقضاضيّة، أصابت هدفها بدقة.

30- الساعة 21:25 استهداف تجمع لقوات جيش العدو الإسرائيلي في ‏مرتفع القبع عند الأطراف الجنوبيّة الشرقيّة لبلدة مركبا، بصليةٍ صاروخية.

31- الساعة 22:00 استهداف تجمع لقوات جيش العدو الإسرائيلي جنوبي بلدة مارون الراس، بصليةٍ صاروخية".

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