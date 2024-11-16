قنصلية روسية سرية في بلغاريا

كشفت تحقيقات أجرتها "إذاعة أوروبا الحرة" أن روسيا "تقدم خدمات قنصلية غير رسمية" في مدينة فارنا البلغارية، رغم طرد سلطات صوفيا لدبلوماسيين روس عام 2022 وإغلاقها القنصلية في العام التالي.



ووفقا للتحقيقات، فإن تلك الأنشطة "تُجرى في مقر الحزب الاشتراكي البلغاري (BSP) المؤيد للكرملين، دون علم أو موافقة السلطات البلغارية".



وفي حين نفت السلطات البلغارية معرفتها بأي أنشطة دبلوماسية روسية في المدينة، أظهرت تحقيقات إذاعة أوروبا الحرة أن "خدمات قنصلية تُقدّم بالفعل في مقر الحزب الاشتراكي البلغاري، الواقع في شارع (مقدونيا 33)".



وأكدت مارينا ناتشيفا، التي تظهر في مجموعات على وسائل التواصل الاجتماعي كجهة اتصال لهذه الخدمات، أن المقر "يُستخدم لتقديم الخدمات القنصلية"، لكنها رفضت تقديم تفاصيل إضافية عندما طُرحت عليها أسئلة مباشرة.



ويقع المقر الحالي على بعد 400 متر فقط من القنصلية الروسية السابقة، التي أُغلقت في أكتوبر 2023 بعد انتهاء عقد الإيجار.



وكانت القنصلية الروسية في فارنا، جزءًا من البعثة الدبلوماسية التي تعرّضت لطرد واسع من بلغاريا عام 2022.



وآنذاك، طردت حكومة رئيس الوزراء كيريل بيتكوف، 70 دبلوماسياً وموظفاً روسياً، متهمة إياهم بالتورط في أنشطة مضرة بالمصالح البلغارية. وجاء ذلك ضمن موجة إجراءات أوروبية لمعاقبة روسيا بعد غزوها لأوكرانيا.



وأظهرت صور ومنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي، "وجود روابط بين الأنشطة القنصلية ومقر الحزب الاشتراكي البلغاري".



كما أشارت تحليلات إذاعة أوروبا الحرة، إلى "تطابق الأماكن الظاهرة في صور اجتماعات الحزب، مع تلك المستخدمة في الاستقبالات القنصلية التي نُشرت عبر حسابات شخصية لناتشيفا".



ويُعرف الحزب الاشتراكي البلغاري بدعمه لروسيا، ويعد وريث الحزب الشيوعي الذي حكم بلغاريا بين 1946و1990.



وخلال الانتخابات الأخيرة، تبنّى الحزب شعارات صريحة تدعم موسكو، من بينها "روسيا صديقتنا"، كما يظهر تأثيره في استضافة هذه الأنشطة المزعومة.



من جهة أخرى، شهدت العلاقات الروسية البلغارية تدهوراً ملحوظاً في السنوات الأخيرة.



ففي سبتمبر 2023، قامت بلغاريا بطرد رئيس الكنيسة الأرثوذكسية الروسية في صوفيا وكاهنين بيلاروسيين، متهمة إياهم بـ"خدمة المصالح الجيوسياسية لموسكو".



كما أدرجت روسيا بلغاريا على قائمتها الرسمية لـ"الدول المعادية"، بعد فترة قصيرة من غزو أوكرانيا.

وتشير مصادر إذاعة أوروبا الحرة، إلى أن "تقديم خدمات قنصلية روسية في مقر حزبي يمثل انتهاكاً للقانون البلغاري، الذي يشترط الحياد في تقديم الخدمات الدبلوماسية".



كما أكدت وزارة الخارجية البلغارية أنها لم تتلقَ أي معلومات عن أنشطة قنصلية روسية في فارنا.

وعند توجيه استفسارات إلى السفارة الروسية في بلغاريا والحزب الاشتراكي البلغاري، ذكرت إذاعة أوروبا الحرة أنه لم يتم تلقي أي ردود حتى موعد نشر التقرير.- وكالات

