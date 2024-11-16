الزعبي لـالغد: الأطباء سيأخذون أجورهم كاش

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أكد نقيب الأطباء
الدكتور زياد الزعبي لـ"الغد"، أن النقابة عممت على الأطباء بمعالجة
المرضى واستيفاء المبالغ نقديا وإعطاء المريض فاتورة لغايات مراجعة شركات التأمين.
وشدد الزعبي على
أن النقابة ستطبق لائحة الأجور التي صدرت بالجريدة الرسمية ولن تلتفت إلى تسعيرة
شركات التأمين الجديدة المخالفة للائحة الأجور.
وأوضح الزعبي أن
النقابة عممت على الأطباء البدء اعتبارا من اليوم السبت المباشرة بتطبيق لائحة
الأجور وتقاضي المبالغ كما ورت بلائحة الأجور.
وكانت الجمعية
الأردنية للتأمينات الصحية، والاتحاد الأردني لشركات التأمين، أكدا
أنه سيتم البدء بتطبيق الزيادات على الزيارات والمعالجات الطبية السبت، والتي
تختلف عن لائحة الأجور المنشورة في الجريدة الرسمية.
وأصدرت الجمعيات
الطبية المنبثقة عن نقابة الأطباء ولجانها الفرعية، تعميما لأعضائها دعت فيه إلى
الالتزام بتعليمات النقابة المتعلقة بتطبيق لائحة الأجور 2024 التي نشرت في
الجريدة الرسمية.
وقال رئيس
اللجنة الإعلامية في نقابة الأطباء حازم القرالة، إن "جمعيات ولجان النقابة
تقف في صف موحد مع قرارات النقابة، وتعلن التفافها حول نقابتهم".
وأضاف القرالة،
أن اللجنة "شددت في تعميمها بضرورة التزام الأطباء بقرار النقابة والإعلان
بصراحة ووضوح عن موقف موحد بالوسائل المتاحة كافة".
وأوضحت الجمعية
والاتحاد في بيان مشترك الخميس، أنه اعتبارا من صباح اليوم السبت ستتم زيادة كشفية الطبيب العام بنسبة 100%، وزيادة كشفية طبيب
الاختصاص بنسبة 50%.
وأضافت أنه ستتم
زيادة أجور الأطباء عن الإجراءات الموجودة في لائحة أجور 2008 (باستثناء أجور
الأشعة) بنسبة 20% للسنة الأولى وعلى أن تتبعها الزيادة اللاحقة في السنة الثانية.
وعن الإجراءات
الطبية الجديدة غير الواردة في لائحة أجور 2008، أشارت الجمعية والاتحاد في حينه
إلى أنه سيتم اعتماد مسوّدة لائحة أجور 2021 مع نسبة تخفيض 50% عليها.
لائحة الأجور الطبية الجديدة تدخل حيز التنفيذ اليوم
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