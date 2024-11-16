القرالة: الجمعيات العلمية التابعة لنقابة الأطباء تعلن الالتزام بلائحة الأجور لسنة 2024

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قال رئيس اللجنة الإعلامية في نقابة الأطباء الدكتور حازم القرالة إن جميع الجمعيات العلمية التابعة لها أعلنت التزامها ودعمها لموقف النقابة وشددت على الأطباء الالتزام بقرارات المجلس.
وأكد القرالة في تصريح اليوم أن اللائحة دخلت حيّز التنفيذ ولن يتم التعامل والعلاج إلا من خلالها، لافتة إلى أنه على جميع الجهات الالتزام بالقانون فهو يسري على الجميع وليس لأي جهة مخالفة للقانون.
وأشار إلى أن الأطباء بدأوا بتطبيق تعليمات النقابة المتعلقة بمعالجة المرضى المؤمنين لدى الجهات التأمينية وأنهم ملتزمون بها.
وكانت الجمعية الأردنية للتأمينات الصحية، والاتحاد الأردني لشركات التأمين، في وقت سابق، أكدا أنه سيتم البدء بتطبيق الزيادات على الزيارات والمعالجات الطبية السبت، والتي تختلف عن لائحة الأجور المنشورة في الجريدة الرسمية.
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