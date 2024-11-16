القرالة: الجمعيات العلمية التابعة لنقابة الأطباء تعلن الالتزام بلائحة الأجور لسنة 2024

قال رئيس اللجنة الإعلامية في نقابة الأطباء الدكتور حازم القرالة إن جميع الجمعيات العلمية التابعة لها أعلنت التزامها ودعمها لموقف النقابة وشددت على الأطباء الالتزام بقرارات المجلس.



وأكد القرالة في تصريح اليوم أن اللائحة دخلت حيّز التنفيذ ولن يتم التعامل والعلاج إلا من خلالها، لافتة إلى أنه على جميع الجهات الالتزام بالقانون فهو يسري على الجميع وليس لأي جهة مخالفة للقانون.



وأشار إلى أن الأطباء بدأوا بتطبيق تعليمات النقابة المتعلقة بمعالجة المرضى المؤمنين لدى الجهات التأمينية وأنهم ملتزمون بها.



وكانت الجمعية الأردنية للتأمينات الصحية، والاتحاد الأردني لشركات التأمين، في وقت سابق، أكدا أنه سيتم البدء بتطبيق الزيادات على الزيارات والمعالجات الطبية السبت، والتي تختلف عن لائحة الأجور المنشورة في الجريدة الرسمية.