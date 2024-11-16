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رجل يقضم قطعة من أذن شرطية!

11/16/2024 4:27:50 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

أعلنت الشرطة الألمانية الجمعة أن رجلاً قضم قطعة من أذن شرطية في مدينة كولونيا الألمانية خلال مشاجرة في الشارع.
وأضافت أن الشرطية البالغة من العمر 26 عاماً اضطرت إلى الخضوع لعملية جراحية.


في التفاصيل، أصاب الرجل البالغ من العمر 40 عاماً أحد المارة في جبهته بمفتاح ثم تصرّف بعدوانية تجاه رجال الشرطة الذين تم استدعاؤهم إلى مكان الحادث.

واضطر رجال الشرطة إلى استخدام جهاز صعق كهربائي لمواجهته، ولكن عندما لم يكن لذلك تأثير، قام العديد من رجال الشرطة بطرحه على الأرض.

فقام الرجل بعض أذن الشرطية وهاجم أمنيين آخرين، ما أدّى إلى إصابة ثلاثة منهم في هذه العملية.

وتم احتجاز الرجل، ومن المقرّر أن يمثل أمام محكمة جزئية.

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