رجل يقضم قطعة من أذن شرطية!

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلنت الشرطة الألمانية الجمعة أن رجلاً قضم قطعة من أذن شرطية في مدينة كولونيا الألمانية خلال مشاجرة في الشارع.
وأضافت أن الشرطية البالغة من العمر 26 عاماً اضطرت إلى الخضوع لعملية جراحية.
في التفاصيل، أصاب الرجل البالغ من العمر 40 عاماً أحد المارة في جبهته بمفتاح ثم تصرّف بعدوانية تجاه رجال الشرطة الذين تم استدعاؤهم إلى مكان الحادث.
واضطر رجال الشرطة إلى استخدام جهاز صعق كهربائي لمواجهته، ولكن عندما لم يكن لذلك تأثير، قام العديد من رجال الشرطة بطرحه على الأرض.
فقام الرجل بعض أذن الشرطية وهاجم أمنيين آخرين، ما أدّى إلى إصابة ثلاثة منهم في هذه العملية.
وتم احتجاز الرجل، ومن المقرّر أن يمثل أمام محكمة جزئية.
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