دراسة لإنشاء مدينة صناعية للخشب والأثاث في الأردن

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
في خطوة تهدف إلى تعزيز الاستثمار في قطاع الصناعات الخشبية والأثاث، أعلن ممثل
قطاع الصناعات الخشبية والأثاث في غرفة صناعة الأردن السيد طاهر خالد في اللقاء مع أعضاء الهيئة العامة للقطاع الذي عقد مؤخرا في غرفة صناعة الأردن عن تعاون مشترك مع شركة تطوير عقاري لتقديم فكرة تخصيص احدى المدن الصناعية الخاصة بشركة نوبلز وإنشاء مدينة صناعية مختصة بالصناعات الخشبية والاثاث وايجاد حلول متكاملة ومدينة لوجيستية تساهم في نمو هذا القطاع وازدهاره.
وقال، بأن هذه الشراكة تعتبر نقلة نوعية للقطاع إذ ستوفر فرص متعددة للاستثمار بالقطاع والقطاعات المساندة له، كما أكد على أهمية هذا التعاون في دعم الصناعة المحلية وزيادة تنافسية الشركات الأردنية في الأسواق العالمية.
ولفت إلى أهمية تلك الشراكة خاصة وأنها تسعى إلى تقديم مشاريع متميزة تتوافق مع أعلى المعايير العالمية، هذا إلى جانب التسهيلات وجودة الخدمة التي يتم تقديمها في الشركة بهدف انشاء مدينة صناعية رائدة تدعم الاقتصاد والصناعة المحلية.
وأشار السيد طاهر، إلى إمكانات القطاع التي يتمتع بها، ومساهمته البارزة داخل الاقتصاد الوطني، حيث يصل الإنتاج السنوي للقطاع إلى أكثر من 358 مليون دينار، وبقيمة مضافة تصل إلى ما يقارب 40.5% من إجمالي حجم الإنتاج، ما يعني مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى ما نسبته 1.1%.
حيث أشاد بالسلسلة الكبيرة من الإنجازات التي حققها القطاع، جراء استخدام منشآت القطاع لأحدث التقنيات والأجهزة الحديثة لتلبية معايير الجودة الدولية، والتي يتم إنتاجها من خلال 1900 منشأة بعموم المملكة وبرأس مال مسجل يصل لأكثر من 50 مليون دينار، والتي تشغل أكثر من 8 آلاف عامل 10% منهم إناث، وبنسبة 3.1% من إجمالي عدد العاملين الكلي بالقطاع الصناعي، فيما تبلغ نسبة العمالة الأردنية 74% والتي تتميز بالمهارة العالية والدقة والإبداع، وأوضح بأن صادرات القطاع التي تصل لقرابة 77 دولة بالعالم، والتي بلغت خلال العام الماضي 2023 ما يقارب 60 مليون دينار.
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