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دراسة لإنشاء مدينة صناعية للخشب والأثاث في الأردن

11/16/2024 4:27:49 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



في خطوة تهدف إلى تعزيز الاستثمار في قطاع الصناعات الخشبية والأثاث، أعلن ممثل قطاع الصناعات الخشبية والأثاث في غرفة صناعة الأردن السيد طاهر خالد في اللقاء مع أعضاء الهيئة العامة للقطاع الذي عقد مؤخرا في غرفة صناعة الأردن عن تعاون مشترك مع شركة تطوير عقاري لتقديم فكرة تخصيص احدى المدن الصناعية الخاصة بشركة نوبلز وإنشاء مدينة صناعية مختصة بالصناعات الخشبية والاثاث وايجاد حلول متكاملة ومدينة لوجيستية تساهم في نمو هذا القطاع وازدهاره.

وقال، بأن هذه الشراكة تعتبر نقلة نوعية للقطاع إذ ستوفر فرص متعددة للاستثمار بالقطاع والقطاعات المساندة له، كما أكد على أهمية هذا التعاون في دعم الصناعة المحلية وزيادة تنافسية الشركات الأردنية في الأسواق العالمية.

ولفت إلى أهمية تلك الشراكة خاصة وأنها تسعى إلى تقديم مشاريع متميزة تتوافق مع أعلى المعايير العالمية، هذا إلى جانب التسهيلات وجودة الخدمة التي يتم تقديمها في الشركة بهدف انشاء مدينة صناعية رائدة تدعم الاقتصاد والصناعة المحلية.

وأشار السيد طاهر، إلى إمكانات القطاع التي يتمتع بها، ومساهمته البارزة داخل الاقتصاد الوطني، حيث يصل الإنتاج السنوي للقطاع إلى أكثر من 358 مليون دينار، وبقيمة مضافة تصل إلى ما يقارب 40.5% من إجمالي حجم الإنتاج، ما يعني مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى ما نسبته 1.1%.

حيث أشاد بالسلسلة الكبيرة من الإنجازات التي حققها القطاع، جراء استخدام منشآت القطاع لأحدث التقنيات والأجهزة الحديثة لتلبية معايير الجودة الدولية، والتي يتم إنتاجها من خلال 1900 منشأة بعموم المملكة وبرأس مال مسجل يصل لأكثر من 50 مليون دينار، والتي تشغل أكثر من 8 آلاف عامل 10% منهم إناث، وبنسبة 3.1% من إجمالي عدد العاملين الكلي بالقطاع الصناعي، فيما تبلغ نسبة العمالة الأردنية 74% والتي تتميز بالمهارة العالية والدقة والإبداع، وأوضح بأن صادرات القطاع التي تصل لقرابة 77 دولة بالعالم، والتي بلغت خلال العام الماضي 2023 ما يقارب 60 مليون دينار.

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