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خطوبة اليوتيوبرز أسامة وشيرين بيوتي تحصد أكثر من 119 مليون بأقل من يوم

11/16/2024 4:27:48 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



حصدت خطوبة المؤثرين عبر مواقع التواصل الاجتماعي شيرين عمارة وأسامة مروة ملايين المشاهدات في غضون دقائق فقط، بعدما شغل خبر خطوبتهما منصات "السوشيال ميديا" منذ أسابيع.
وشارك أسامة مقطع فيديو يوثّق لحظة تقدّمه لـشيرين على بحيرة كومو في إيطاليا، حيث وافقت على طلبه بالزواج منها وإكمال حياتها معه بكلمة "نعم" والدموع تنهمر على وجنتيها. وبعد الموافقة على طلب الزواج، كانت تنتظر شيرين مفاجأة، وهي وجود عائلتها وعدد من المؤثرين منهم أنس وأصالة.

وأرفق أسامة الفيديو الذي شاركه عبر حسابه الرسمي في إنستغرام بتعليق جاء فيه: "الله وضعني في طريقها ووضعها في طريقي، اليوم هو بداية حياة جديدة لنا معاً".

اللافت أن الفيديو حصد أكثر من 119 مليون مشاهدة، وأكثر من 5 ملايين علامة إعجاب "لايك" وقرابة المليون تعليق في اقل من يوم فقط عبر إنستغرام.

انتشرت أخبار خطوبة شيرين وأسامة منذ أسابيع عبر منصات التواصل الاجتماعي مثل "تيك توك" و"إكس" و"إنستغرام"، وانشغل الجمهور بالتكهّنات حول ارتباطهما، خصوصاً بعد تسريب صور لهما من "الطلبة"، لكن الخبر لم يكن مؤكداً بعد إلى أن شارك أسامة عدّاً عكسياً عبر خاصية القصص المصورة في إنستغرام، وكشف عن خطوبتهما بالفعل.

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