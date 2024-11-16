خطوبة اليوتيوبرز أسامة وشيرين بيوتي تحصد أكثر من 119 مليون بأقل من يوم

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
حصدت خطوبة المؤثرين عبر مواقع التواصل الاجتماعي شيرين عمارة وأسامة مروة ملايين المشاهدات في غضون دقائق فقط، بعدما شغل خبر خطوبتهما منصات "السوشيال ميديا" منذ أسابيع.
وشارك أسامة مقطع فيديو يوثّق لحظة تقدّمه لـشيرين على بحيرة كومو في إيطاليا، حيث وافقت على طلبه بالزواج منها وإكمال حياتها معه بكلمة "نعم" والدموع تنهمر على وجنتيها. وبعد الموافقة على طلب الزواج، كانت تنتظر شيرين مفاجأة، وهي وجود عائلتها وعدد من المؤثرين منهم أنس وأصالة.
وأرفق أسامة الفيديو الذي شاركه عبر حسابه الرسمي في إنستغرام بتعليق جاء فيه: "الله وضعني في طريقها ووضعها في طريقي، اليوم هو بداية حياة جديدة لنا معاً".
اللافت أن الفيديو حصد أكثر من 119 مليون مشاهدة، وأكثر من 5 ملايين علامة إعجاب "لايك" وقرابة المليون تعليق في اقل من يوم فقط عبر إنستغرام.
انتشرت أخبار خطوبة شيرين وأسامة منذ أسابيع عبر منصات التواصل الاجتماعي مثل "تيك توك" و"إكس" و"إنستغرام"، وانشغل الجمهور بالتكهّنات حول ارتباطهما، خصوصاً بعد تسريب صور لهما من "الطلبة"، لكن الخبر لم يكن مؤكداً بعد إلى أن شارك أسامة عدّاً عكسياً عبر خاصية القصص المصورة في إنستغرام، وكشف عن خطوبتهما بالفعل.
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