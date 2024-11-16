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عبدالله عسيري: مقاومة البكتيريا للمضادات الحيوية تهديد يتطلب توحيد الجهود

11/16/2024 4:24:27 AM
(MENAFN- Al Watan) أكد وكيل وزارة الصحة المساعد للصحة الوقائية الدكتور عبدالله عسيري، أن مقاومة البكتيريا للمضادات الحيوية تُعد من أكبر التحديات الصحية التي تواجه العالم اليوم، وتتطلب توحيد الجهود لإطلاق مبادرات تساهم في تعزيز التقدُّم في ملف البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية.
جاء ذلك في افتتاح المؤتمر الوزاري العالمي الرابع لمقاومة مضادات الميكروبات الذي تحتضنه السعودية، حيث يشارك في المؤتمر أكثر من 48 وزيرًا ونائب وزير من قطاعات الصحة والبيئة والزراعة، ومشاركة أكثر من 57 دولة من دول العالم، إضافة إلى 450 مشاركًا من منظمات الأمم المتحدة؛ بهدف تعزيز التعاون العالمي لمكافحة البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية.
وأشار الدكتور عسيري إلى أن مقاومة البكتيريا للمضادات الحيوية تُعد من أكبر المشكلات الصحية، إذ تؤثر بشكل مباشر على جودة حياة الإنسان وصحته، كما تمتد آثارها لتشمل صحة الحيوان والأمن الغذائي وحتى النواحي البيئية.
مؤكداً على أن هذه التحديات تتطلب تعاوناً بين جميع القطاعات المعنية، وهو ما يبرز أهمية المؤتمر الذي يجمع المسؤولين من مختلف دول العالم، لمشاركة الخبرات والخروج بالتزامات واضحة وخطة عمل من شأنها دفع المسار في الاتجاه الصحيح نحو مكافحة الجراثيم المقاومة وتحقيق نتائج ملموسة.

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