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المربع الجديد استعرض مستقبل التطوير العمراني في معرض سيتي سكيب العالمي 2024 - جريدة الوطن السعودية

11/16/2024 4:24:07 AM
(MENAFN- Al Watan) اختتم المربع الجديد، إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، مشاركته في معرض سيتي سكيب العالمي 2024 بصفته الشريك المؤسس للمعرض، الذي أقيم برعاية وزارة البلديات والإسكان تحت شعار " مستقبل الحياة " في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات خلال الفترة 11 - 14 نوفمبر, بحضور نخبة من المتحدثين والخبراء والمهتمين بالقطاع العقاري, حيث يعد أحد أكبر المعارض العقارية في العالم, ويجمع أكثر من 400 مشارك، بما في ذلك قادة القطاع العقاري والمستثمرين والخبراء في التنمية الحضرية من مختلف أنحاء العالم.
ويُعد معرض سيتي سكيب منصة لعرض المشاريع المبتكرة والطرق الجديدة في مجالات التقنية والاستدامة والجودة في المشاريع، ويسهم المعرض في عرض وجهة المربع الجديد والتعريف بها والتواصل مع أصحاب المصلحة والمستثمرين الرئيسيين.
وتتماشى أهداف المعرض حول مستقبل الحياة وأهمية الأصول الثابتة وتقنيات تطوير القطاع العقاري، مع أهداف المربع الجديد التي تسعى لإنشاء وجهة نابض بالحياة ومستدامة، يستخدم فيها الطاقة المتجددة وتقنيات المدينة الذكية.
وتشرف المربع الجديد بزيارة صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة نجران، وعدد من أصحاب السمو الأمراء والمعالي في جناحه، وكان في استقبالهم الرئيس التنفيذي مايكل دايك وفريق الشركة الذي قدم لهم عرضًا عن مستجدات داون تاون عصري بالعالم.
وشارك الرئيس التنفيذي للمربع الجديد وعدد من فريق الشركة، في جلسات حوارية خلال المعرض، جرى خلالها استعراض كيفية مساهمة الاستثمارات المستدامة وتحسين جودة الحياة.
وقال مايكل دايك: "كان معرض سيتي سكيب العالمي 2024 فرصة رائعة للتفاعل مع القادة والمستثمرين والشركاء والتعريف بالوجهة, ونعتز بمساهمتنا في تطور الرياض بوصفها مدينة ذات طابع عالمي، وذلك من خلال تقديم نهج مبتكر للحياة الحضرية يتكامل مع التقنية المتقدمة، والاستدامة، والتجارب المجتمعية لإنشاء وجهة نابضة بالحياة".
وأضاف دايك: "إن مشاركتنا في معرض سيتي سكيب تُعد مواكبة لأهداف رؤية المملكة 2030 الرامية إلى تحسين جودة الحياة من خلال بناء وجهة حضرية مبنية على الاستدامة والطاقة المتجددة، وإيجاد وجهة حيوية متعددة الاستخدامات وبنية تحتية مثل الملاعب الرياضية وغيرها ، فيما تسعى المملكة إلى جعل الرياض ضمن أفضل 10 مدن في العالم، فإن المربع الجديد يتهيأ لأداء دور أساسي في تحقيق هذه الرؤية, وتنسجم هذه الوجهة مع الأهداف الطموحة للمملكة من خلال تفعيل الاستدامة والتقنية المتقدمة ومفاهيم المدن الذكية, ومن المتوقع أن يجذب المربع الجديد المستثمرين العالميين، الذين يتطلعون للمشاركة في سوق العقارات متسارعة النمو في المملكة.

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