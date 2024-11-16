توسّع Lambdatest قدرات Kaneai لرفع كفاءة الاختبار ومرونته

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- AETOSWire) BUSINESSWIRE --أطلقت LambdaTest ، وهي منصة اختبار موحدة رائدة قائمة على السحابة، مجموعة من الميزات الجديدة إلى KaneAI - أول وكيل اختبار برمجي شامل في العالم مصمم لتبسيط تجربة الاختبار والارتقاء بها. تقدم هذه التحديثات قدرات موسعة عبر اختبار الويب وواجهة برمجة التطبيقات وتطبيقات الهاتف المحمول، مما يجعل KaneAI حلاً شاملاً لفرق التطوير وهندسة الجودة التي تهدف إلى تحسين الجودة بسرعة.
من بين الميزات الجديدة الأكثر تأثيرًا دعم اختبار التطبيقات الأصلية على أجهزة Android وiOS الحقيقية، مما يتيح للفرق اختبار تطبيقات الهاتف المحمول مباشرة داخل KaneAI لإنشاء نصوص الأتمتة. توفر هذه الإضافة تغطية أكبر واتساقًا عبر كل من بيئات الهاتف المحمول والويب، وهو أمر ضروري في مشهد الأنظمة الأساسية المتعددة اليوم.
تتيح ميزة JavaScript Execution الجديدة للمستخدمين إضافة JavaScript مخصص وتشغيله داخل اختبارات الويب الخاصة بهم، مما يوفر تحكمًا ومرونة إضافية لاختبار السيناريوهات الفريدة. بفضل ميزة Scroll in Element Support الجديدة، يستطيع المختبرون الآن التفاعل بسهولة مع المحتوى المخفي أو الديناميكي داخل مناطق معينة من الصفحة استنادًا إلى اللغة الطبيعية بالكامل، مما يساعد في معالجة التحديات في تخطيطات الويب المعقدة.
يتضمن KaneAI الآن أيضًا دعم اختبار واجهة برمجة التطبيقات (API)، حتى تتمكن الفرق من اختبار الواجهة الخلفية مباشرةً داخل المنصة، مما يضمن عمل كل من الواجهة الأمامية والخلفية معًا بسلاسة. بالإضافة إلى ذلك، تجعل ميزة المتغيرات الجديدة الاختبارات قابلة للتكيف مع المدخلات المختلفة من داخل التطبيق، مما يجعل التعامل مع السيناريوهات المختلفة أسهل.
بالنسبة للفرق التي تحتاج إلى الاختبار في مواقع أو بيئات محددة، يوفر KaneAI أيضًا الدعم لتوكيل حركة المرور من مواقع جغرافية مختلفة وأنفاق محلية. وهذا يعني أنه يمكن للمستخدمين محاكاة الظروف المحلية أو الاختبار عبر مناطق مختلفة للحصول على رؤية أفضل لكيفية أداء التطبيق في جميع أنحاء العالم.
يعمل KaneAI الآن على تسهيل الأمر على المطورين من خلال إنشاء نصوص اختبار لـ Selenium Java تلقائيًا، وهي أداة شائعة، مما يوفر الوقت في إعداد الاختبار. بالإضافة إلى ذلك، مع دمج JIRA الجديد، يمكن للفرق بسهولة إحضار خطط وحالات الاختبار من JIRA، والحفاظ على مزامنة الاختبار وإدارة المشاريع وتبسيط سير العمل.
قال Mayank Bhola، المؤسس المشارك ورئيس قسم المنتجات في LambdaTest: "مع هذه التحديثات الأخيرة، نحدث ثورة في طريقة تعامل الفرق مع الاختبار، مما يجعله أكثر ذكاءً وبديهية مع الذكاء الاصطناعي". "تعمل ميزات KaneAI الجديدة على تمكين الفرق من خلال تبسيط عملية إنشاء الاختبار من خلال اللغة الطبيعية، مما يتيح إنشاء اختبارات واجهة المستخدم بسلاسة، بالإضافة إلى اختبارات الواجهة الخلفية باستخدام تنفيذات JavaScript وعمليات التحقق الشاملة من واجهة برمجة التطبيقات. بالإضافة إلى ذلك، يوسع KaneAI دعمه إلى ما هو أبعد من اختبار الويب، ليشمل اختبارات التطبيق الأصلية على الأجهزة المحمولة الحقيقية، مما يضمن تجربة اختبار شاملة. تسمح هذه التطورات للفرق بتقديم برامج عالية الجودة بشكل أسرع وأكثر كفاءة، مع الحفاظ على تركيزها على ما هو أكثر أهمية".
تجعل هذه التحديثات التي تم إجراؤها على KaneAI منه حل اختبار شامل للفرق التي تتطلع إلى رفع مستوى الدقة والمرونة والكفاءة في جهود الأتمتة الخاصة بها. تستمر LambdaTest في إعادة تعريف الإمكانيات في مجال إنشاء الاختبارات والأتمتة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، مما يتيح لفرق التطوير التحرك بثقة نحو إصدارات أسرع وأكثر موثوقية.
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حول LambdaTest
LambdaTest هي منصة ضمان جودة برمجيات ذكية ومتعددة القنوات تُمكِّن الشركات من تسريع وقت طرح المنتجات في السوق من خلال تأليف الاختبارات المستندة إلى السحابة وتنظيمها وتنفيذها باستخدام الذكاء الاصطناعي. يعتمد أكثر من 10,000 عميل من المؤسسات وأكثر من مليوني مستخدم في أكثر من 130 دولة على LambdaTest لتلبية احتياجات الاختبار الخاصة بهم.
تتيح سحابة اختبار المتصفح والتطبيق للمستخدمين تشغيل كل من الاختبارات اليدوية والآلية لتطبيقات الويب والجوال عبر أكثر من 5000 متصفح مختلف وأجهزة حقيقية وبيئات نظام التشغيل.
HyperExecute يساعد العملاء على تشغيل وتنسيق شبكات الاختبار في السحابة لأي إطار عمل ولغة برمجة بسرعات فائقة لتقليل وقت اختبار الجودة، مما يساعد المطورين على إنشاء البرامج بشكل أسرع.
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