توسّع Lambdatest قدرات Kaneai لرفع كفاءة الاختبار ومرونته

MENAFN - AETOSWire) BUSINESSWIRE --أطلقت LambdaTest ، وهي منصة اختبار موحدة رائدة قائمة على السحابة، مجموعة من الميزات الجديدة إلى KaneAI - أول وكيل اختبار برمجي شامل في العالم مصمم لتبسيط تجربة الاختبار والارتقاء بها. تقدم هذه التحديثات قدرات موسعة عبر اختبار الويب وواجهة برمجة التطبيقات وتطبيقات الهاتف المحمول، مما يجعل KaneAI حلاً شاملاً لفرق التطوير وهندسة الجودة التي تهدف إلى تحسين الجودة بسرعة.

من بين الميزات الجديدة الأكثر تأثيرًا دعم اختبار التطبيقات الأصلية على أجهزة Android وiOS الحقيقية، مما يتيح للفرق اختبار تطبيقات الهاتف المحمول مباشرة داخل KaneAI لإنشاء نصوص الأتمتة. توفر هذه الإضافة تغطية أكبر واتساقًا عبر كل من بيئات الهاتف المحمول والويب، وهو أمر ضروري في مشهد الأنظمة الأساسية المتعددة اليوم.

تتيح ميزة JavaScript Execution الجديدة للمستخدمين إضافة JavaScript مخصص وتشغيله داخل اختبارات الويب الخاصة بهم، مما يوفر تحكمًا ومرونة إضافية لاختبار السيناريوهات الفريدة. بفضل ميزة Scroll in Element Support الجديدة، يستطيع المختبرون الآن التفاعل بسهولة مع المحتوى المخفي أو الديناميكي داخل مناطق معينة من الصفحة استنادًا إلى اللغة الطبيعية بالكامل، مما يساعد في معالجة التحديات في تخطيطات الويب المعقدة.

يتضمن KaneAI الآن أيضًا دعم اختبار واجهة برمجة التطبيقات (API)، حتى تتمكن الفرق من اختبار الواجهة الخلفية مباشرةً داخل المنصة، مما يضمن عمل كل من الواجهة الأمامية والخلفية معًا بسلاسة. بالإضافة إلى ذلك، تجعل ميزة المتغيرات الجديدة الاختبارات قابلة للتكيف مع المدخلات المختلفة من داخل التطبيق، مما يجعل التعامل مع السيناريوهات المختلفة أسهل.

بالنسبة للفرق التي تحتاج إلى الاختبار في مواقع أو بيئات محددة، يوفر KaneAI أيضًا الدعم لتوكيل حركة المرور من مواقع جغرافية مختلفة وأنفاق محلية. وهذا يعني أنه يمكن للمستخدمين محاكاة الظروف المحلية أو الاختبار عبر مناطق مختلفة للحصول على رؤية أفضل لكيفية أداء التطبيق في جميع أنحاء العالم.

يعمل KaneAI الآن على تسهيل الأمر على المطورين من خلال إنشاء نصوص اختبار لـ Selenium Java تلقائيًا، وهي أداة شائعة، مما يوفر الوقت في إعداد الاختبار. بالإضافة إلى ذلك، مع دمج JIRA الجديد، يمكن للفرق بسهولة إحضار خطط وحالات الاختبار من JIRA، والحفاظ على مزامنة الاختبار وإدارة المشاريع وتبسيط سير العمل.

قال Mayank Bhola، المؤسس المشارك ورئيس قسم المنتجات في LambdaTest: "مع هذه التحديثات الأخيرة، نحدث ثورة في طريقة تعامل الفرق مع الاختبار، مما يجعله أكثر ذكاءً وبديهية مع الذكاء الاصطناعي". "تعمل ميزات KaneAI الجديدة على تمكين الفرق من خلال تبسيط عملية إنشاء الاختبار من خلال اللغة الطبيعية، مما يتيح إنشاء اختبارات واجهة المستخدم بسلاسة، بالإضافة إلى اختبارات الواجهة الخلفية باستخدام تنفيذات JavaScript وعمليات التحقق الشاملة من واجهة برمجة التطبيقات. بالإضافة إلى ذلك، يوسع KaneAI دعمه إلى ما هو أبعد من اختبار الويب، ليشمل اختبارات التطبيق الأصلية على الأجهزة المحمولة الحقيقية، مما يضمن تجربة اختبار شاملة. تسمح هذه التطورات للفرق بتقديم برامج عالية الجودة بشكل أسرع وأكثر كفاءة، مع الحفاظ على تركيزها على ما هو أكثر أهمية".

تجعل هذه التحديثات التي تم إجراؤها على KaneAI منه حل اختبار شامل للفرق التي تتطلع إلى رفع مستوى الدقة والمرونة والكفاءة في جهود الأتمتة الخاصة بها. تستمر LambdaTest في إعادة تعريف الإمكانيات في مجال إنشاء الاختبارات والأتمتة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، مما يتيح لفرق التطوير التحرك بثقة نحو إصدارات أسرع وأكثر موثوقية.

لمعرفة المزيد حول هذه الميزات، ترجى زيارة:

حول LambdaTest

LambdaTest هي منصة ضمان جودة برمجيات ذكية ومتعددة القنوات تُمكِّن الشركات من تسريع وقت طرح المنتجات في السوق من خلال تأليف الاختبارات المستندة إلى السحابة وتنظيمها وتنفيذها باستخدام الذكاء الاصطناعي. يعتمد أكثر من 10,000 عميل من المؤسسات وأكثر من مليوني مستخدم في أكثر من 130 دولة على LambdaTest لتلبية احتياجات الاختبار الخاصة بهم.



تتيح سحابة اختبار المتصفح والتطبيق للمستخدمين تشغيل كل من الاختبارات اليدوية والآلية لتطبيقات الويب والجوال عبر أكثر من 5000 متصفح مختلف وأجهزة حقيقية وبيئات نظام التشغيل. HyperExecute يساعد العملاء على تشغيل وتنسيق شبكات الاختبار في السحابة لأي إطار عمل ولغة برمجة بسرعات فائقة لتقليل وقت اختبار الجودة، مما يساعد المطورين على إنشاء البرامج بشكل أسرع.

لمزيد من المعلومات، ترجى زيارة .

إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.