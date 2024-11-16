Lenovo Group: النتائج المالية للربع الثاني 2024/25

(MENAFN- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت مجموعة Lenovo Group Limited (رمزها في HKSE هو 992) (رمزها في ADR هوLNVGY)، بالاشتراك مع الشركات التابعة لها (يشار إليها لاحقًا بكلمة "المجموعة")، اليوم عن نتائج الربع الثاني للسنة المالية 2024/25، حيث أفادت بتحقيق زيادات كبيرة ونمو في صافي الدخل، إلى جانب نمو في الإيرادات على أساس سنوي للربع الرابع على التوالي، وزيادات قوية مزدوجة الرقم في الإيرادات على أساس سنوي، وذلك من سائر مجموعات أعمالها. لقد ارتفعت إيرادات المجموعة بنسبة 24% على أساس سنوي، لتصل إلى 17.9 مليار دولار أمريكي. وكذلك ارتفع صافي بنسبة 48% على أساس سنوي، وصولاً إلى 404 مليون دولار أمريكي على أسس غير خاضعة لمعايير التقارير المالية الدولية في هونج كونج (non-HKFRS).[1] ، وارتفع مزيج الإيرادات غير المرتبطة بالكمبيوتر الشخصي خمس نقاط على أساس سنوي، ليصل إلى 46%. وتعكس نتائج المجموعة استراتيجيتها الواضحة، وتميزها التشغيلي، واستثماراتها في البحث والتطوير، وابتكاراتها في مجال الذكاء الاصطناعي الهجين، وتأثيرها العالمي. لقد نجحت استراتيجية الذكاء الاصطناعي الهجين للمجموعة والاستثمار المتواصل على مدار سنوات في البحث والتطوير والابتكارات في تحقيق الأثر المطلوب، حيث وصلت المرحلة الأولى من أجهزة الكمبيوتر الشخصية المزودة بالذكاء الاصطناعي، التي تم إطلاقها في الصين في مايو 2024، بالفعل إلى حصة مزدوجة الرقم من إجمالي شحنات أجهزة الكمبيوتر المحمولة في السوق الصينية. كما تم استقبال الإصدارات الأخيرة لأجهزة الكمبيوتر التي تعمل بالذكاء الاصطناعي للسوق العالمية، والمزودة بميزة Lenovo AI Now استقبالاً إيجابيًا. وبالنسبة للذكاء الاصطناعي للمؤسسات، تستفيد المجموعة من بنيتها التحتية الهجينة الكاملة بالإضافة إلى ميزة الذكاء الاصطناعي الهجين من Lenovo للاستفادة من فرص النمو. وهذا التركيز المستمر على ابتكارات الذكاء الاصطناعي، والاستثمار في البحث والتطوير (بزيادة بنسبة 10% على أساس سنوي وصلت بالإجمالي إلى 548 مليون دولار أمريكي) يعملان على ترسيخ التميُّز الذي تتمتع به المجموعة في السوق وقيادتها للصناعة. تستمر Lenovo في تطلعها نحو النمو، وستواصل دفع الابتكار المستمر في مجال الذكاء الاصطناعي الهجين لتسريع التطوُّر وزيادة الربحية، وهي متفائلة إيمانًا بأن نشاط عملها الحالي والدؤوب سيستمر لبقية السنة المالية. لقد أعلن مجلس إدارة شركة Lenovo عن توزيع أرباح مؤقتة بقيمة 8.5 سنت هونج كونج للسهم الواحد. جزء من كلمة رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي، Yuanqing Yang : "حققنا خلال الربع الأخير نموًا قويًا ومستدامًا ومتسارعًا، ما اتضح في فترة أخرى من زيادة الإيرادات مجموعات أنشطتنا التجارية كلها. ويأتي هذا التقدم الكبير مدفوعًا باستراتيجيتنا الواضحة، واستثمارنا في الابتكار، والتميُّز التشغيلي، والنشاط العالمي، فضلاً عن التزامنا بالذكاء الاصطناعي الهجين، حيث نعمل على تعزيز تمايزنا في الأسواق، وريادتنا لمجالنا. ومع تطلعنا نحو المستقبل، نثق نبأ التقدم المستمر في الابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي الهجين سيستمر في إسراع النمو والربحية،مما سيدفعنا إلى الأمام لبقية السنة المالية." أهم الإنجازات المالية:

الربع الثاني من السنة المالية 24/25 مليون دولار أمريكي الربع الثاني من السنة المالية 23/24 مليون دولار أمريكي التغيُّر إيرادات المجموعة 17,850 14,410 24% الدخل قبل الضريبة 473 358 32% صافي الدخل (الربح المنسوب إلى المساهمين) 359 249 44% صافي الدخل (الربح المنسوب إلى المساهمين - غير الخاضع لمعايير التقارير المالية الدولية في هونج كونج) [1] 404 273 48% العائد الأساسي للسهم الواحد (سنتات أمريكية) 2.92 2.09 0.83

Intelligent Devices Group (IDG) : نمو كبير وربحية رائدة، وتقدم سريع الخطى في مجال الذكاء الاصطناعي الشخصي

أداء الربع الثاني للسنة المالية 2024/2025:



حققت IDG ربعًا قويًا من نمو الإيرادات على أساس سنوي بنسبة مزدوجة الرقم، حيث بلغت الإيرادات 13.5 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 17% على أساس سنوي.

وبفضل التوسُّع في أعمال أجهزة الكمبيوتر الشخصية، زادت ريادة الشركة للسوق لهيمنتها على نحو 24% من حصة السوق، مما أدى إلى توسيع الفارق بينها وبين الشركة التالية لها من حيث الحصة السوقية إلى أربع نقاط. ولقد برز ذلك عبر وصول أجهزة الكمبيوتر الشخصية التي تعمل بالذكاء الاصطناعي إلى حصة مكونة من رقمين من إجمالي شحنات أجهزة الكمبيوتر المحمولة للمجموعة في سوق الصين. وحققت النشاط التجاري للهواتف الذكية والأجهزة اللوحية نمواً مزدوج الرقم في الإيرادات، بنسبة 43% و19% على أساس سنوي على التوالي، مع نمو هائل للهواتف الذكية في أسواق أمريكا الشمالية وأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ.

الفرص والنمو المستدام:



من المتوقع أن يتعافى سوق أجهزة الكمبيوتر بشكل مطرد ويدخل دورة تحديث جديدة مدفوعة بأجهزة الكمبيوتر المزودة بالذكاء الاصطناعي، وينمو تدريجيًا ليمثل نحو 80% من مشهد صناعة أجهزة الكمبيوتر بحلول عام 2027.

وكذلك ومن المتوقع أن يؤدي التطور الجديد في تقنيات الذكاء الاصطناعي إلى انتعاش سوق الهواتف الذكية. وستواصل IDG الاستفادة من أجهزة الكمبيوتر الشخصية المزودة بالذكاء الاصطناعي ذات الخمس ميزات لترسيخ ريادتها في سوق أجهزة الكمبيوتر الشخصية المزودة بالذكاء الاصطناعي، وفي الوقت نفسه تصميم مجموعة أكثر ثراءً من أجهزة الذكاء الاصطناعي.

Infrastructure Solutions Group (ISG) : النمو الهائل، وبناء البنية التحتية للذكاء الاصطناعي الهجين

أداء الربع الثاني للسنة المالية 2024/2025:



بفضل التطور القوي في قطاع السحابة الإلكترونية وتعافي أعمال المؤسسات، سجلت ISG رقماً قياسيًا ربع سنويًا جديدًا، حيث زادت الإيرادات بنسبة 65% على أساس سنوي لتصل إلى 3.3 مليارات دولار أمريكي.

واستمرت الخسائر التشغيلية في التقلص، مع توجه مجموعة الأعمال إلى الوصول إلى نقطة التعادل. وارتفعت الإيرادات المجمعة من حلول التخزين والبرمجيات والخدمات بنسبة 35% على أساس سنوي، وصولاً إلى مستوى قياسي. لقد سجَّلت إيرادات مبيعات الخوادم المبردة بالسائل Neptune TM من ISG نموًا بنسبة 48% على أساس سنوي.

الفرص والنمو المستدام:



ستواصل ISG تعزيز نموذج أعمال الشركات الصغيرة والمتوسطة، ما سيتضمن تبسيط إنشاء محافظ الأعمال وتحسين العمليات، بالإضافة إلى تنويع عملاء مزودي الخدمات السحابية.

وستواصل الشركة تقدمها الحثيث نحو التميز من خلال تقنية التبريد السائل الرائدة في المجال لتلبية متطلبات الأداء وكفاءة الطاقة المتزايدة لأحمال عمل الذكاء الاصطناعي. وبالإضافة إلى ذلك، ستواصل ISG تنمية شراكاتها الاستراتيجية الرئيسية لتطوير حلول البنية التحتية الهجينة للذكاء الاصطناعي.

Solutions and Services Group (SSG) : هامش ربحي مرتفع ونمو مزدوج الرقم، وإنشاء ميزة الذكاء الاصطناعي الهجين

أداء الربع الثاني للسنة المالية 2024/2025:



وسعت SSG سلسلة نمو إيراداتها المزدوجة الرقم إلى 14 ربعًا متتاليًا، مع إيرادات بلغت 2.2 مليار دولار أمريكي وهامش تشغيلي بنسبة 20%.

وارتفع مزيج الإيرادات من الخدمات المُدارة وخدمات المشاريع والحلول بمقدار ثلاث نقاط على أساس سنوي ليشكل ما يقرب من 60% من إيرادات SSG. ولقد حققت العروض المتميزة، مثل حلول Digital Workplace Solutions، وHybrid Cloud، وSustainability Solutions نموًا قويًا بدورها.

الفرص والنمو المستدام:



من المتوقع أن يشهد سوق خدمات تكنولوجيا المعلومات العالمي نموًا ثابتًا مزدوج الرقم على مدى السنوات الثلاث المقبلة، مع نمو خدمات الذكاء الاصطناعي بأكثر من ضعف سرعة السوق لتصبح المحرك الأساسي لسوق تلك الخدمات.

وستواصل Lenovo دمج الذكاء الاصطناعي في عروضها الرئيسية، مثل Digital Workplace Solutions وHybrid Cloud وSustainability Solutions. وستعمل SSG على تطوير مزيدٍ من خدمات الذكاء الاصطناعي الأصلية للعملاء لتبني حالات استخدام الذكاء الاصطناعي والاستفادة من فرص الذكاء الاصطناعي الهجين.

أبرز ما يميز الشركات من حيث البيئة والمجتمع والحوكمة ( ESG )

تشمل الإنجازات والإعلانات والالتزامات البارزة خلال الربع الماضي ما يلي:



حصلت Lenovo على المرتبة الأولى في القائمة السنوية السادسة لمجلة Fast Company لأفضل 100 مكان للعمل للمبتكرين ، كما تصدرت أيضًا قائمة الشركات في فئة الذكاء الاصطناعي والروبوتات .

تشمل الجوائز والإنجازات البارزة في مجال ESG الانضمام إلى ميثاق الذكاء الاصطناعي للمفوضية الأوروبية ، والحفاظ على تصنيف قوي ضمن مؤشر استدامة الشركات في هانغ سنغ لعام 2024، حيث حصلت المجموعة على أعلى درجة بيئية في مجال تكنولوجيا المعلومات، ومرتبة "Ambassador" في Workplace Pride Global Benchmark لعام 2024 . قامت Lenovo بتعيين Ashley Gorakhpurwalla مؤخرًا لقيادة مجموعة حلول البنية التحتية. انضم Ashley إلى المجموعة في 11 نوفمبر بعد أن شغل مناصب تنفيذية في شركات Western Digital وDell وCompaq.

[1] تم تعديل تدبير أسس غير خاضعة لمعايير التقارير المالية الدولية في هونج كونج (non-HKFRS) من خلال استبعاد التغيرات في القيمة العادلة الصافية للأصول المالية بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة، واستهلاك الأصول غير الملموسة الناتجة عن عمليات الدمج والاستحواذ، والرسوم المتعلقة بعمليات الدمج والاستحواذ، وانخفاض قيمة الأصول غير الملموسة؛ وتأثيرات ضريبة الدخل المقابلة، إن وجدت.

نبذة عن Lenovo

تعد Lenovo شركة عالمية رائدة في مجال التكنولوجيا، تبلغ إيراداتها 57 مليار دولار أمريكي، وتحتل المرتبة 248 في قائمة Fortune Global 500، وتخدم ملايين العملاء كل يوم في 180 سوقًا. تتمحور رؤية Lenovo الطموحة حول تقديم تكنولوجيا أكثر ذكاءً للجميع، وقد بنت نجاحها كأكبر شركة لأجهزة الكمبيوتر الشخصية في العالم مع مجموعة كاملة من الأجهزة الممكّنة بالذكاء الاصطناعي والجاهزة للذكاء الاصطناعي والمحسّنة له (أجهزة الكمبيوتر الشخصية ومحطات العمل والهواتف الذكية والأجهزة اللوحية) والبنى الأساسية (الخوادم وسُبل التخزين والحوسبة العالية الأداء والبنية الأساسية المحددة بالبرمجيات) والبرامج والحلول والخدمات. إن الاستثمار المستمر لشركة Lenovo في الابتكار الذي يغير العالم يبني مستقبلًا أكثر إنصافًا وجدارة بالثقة وذكاءً للجميع في كل مكان. لقد تم إدراج شركة Lenovo في بورصة هونج كونج تحت اسم Lenovo Group Limited (رمزها في HKSE هو 992) (رمزها في ADR هو LNVGY). لمعرفة المزيد، تُرجى زيارة ، وقراءة أحدث الأخبار لدينا من خلال StoryHub .

LENOVO GROUP LIMITED الملخص المالي للربع السنوي المنتهي في 30 سبتمبر 2024 (الأرقام بملايين الدولارات الأمريكية، باستثناء بيانات السهم الواحد)

الربع الثاني من 24/25

الربع الثاني من 23/24

التغيُّر على أساس سنوي الربح 17,850 14,410 24% الربح الإجمالي 2,796 2,522 11% هامش الربح الإجمالي 15.7% 17.5% (1.8) نقطة مصاريف التشغيل (2,145) (2,008) 7% مصاريف البحث والتطوير (متضمنة في مصاريف التشغيل) (548) (498) 10% نسبة النفقات إلى الإيرادات 12.0% 13.9% (1.9) نقطة الربح التشغيلي 651 514 27% الدخل/(المصروفات) غير التشغيلية الأخرى - صافي (178) (156) 13% الدخل قبل الضريبة 473 358 32% الضرائب (90) (69) 31% ربح الفترة 383 289 33% المصالح غير المسيطرة (24) (40) (38)% الربح المنسوب إلى المساهمين 359 249 44% الربح المنسوب إلى المساهمين - غير الخاضع لمعايير التقارير المالية الدولية في هونج كونج [1] 404 273 48% ربحية السهم (سنتات أمريكية)

الأساسية

المخففة

2.92

2.78

2.09

1.99

0.83

0.79

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