Lenovo Group: النتائج المالية للربع الثاني 2024/25

(MENAFN- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت مجموعة Lenovo Group Limited (رمزها في HKSE هو 992) (رمزها في ADR هوLNVGY)، بالاشتراك مع الشركات التابعة لها (يشار إليها لاحقًا بكلمة "المجموعة")، اليوم عن نتائج الربع الثاني للسنة المالية 2024/25، حيث أفادت بتحقيق زيادات كبيرة ونمو في صافي الدخل، إلى جانب نمو في الإيرادات على أساس سنوي للربع الرابع على التوالي، وزيادات قوية مزدوجة الرقم في الإيرادات على أساس سنوي، وذلك من سائر مجموعات أعمالها. لقد ارتفعت إيرادات المجموعة بنسبة 24% على أساس سنوي، لتصل إلى 17.9 مليار دولار أمريكي. وكذلك ارتفع صافي الدخل بنسبة 48% على أساس سنوي، وصولاً إلى 404 مليون دولار أمريكي على أسس غير خاضعة لمعايير التقارير المالية الدولية في هونج كونج (non-HKFRS).[1] ، وارتفع مزيج الإيرادات غير المرتبطة بالكمبيوتر الشخصي خمس نقاط على أساس سنوي، ليصل إلى 46%. وتعكس نتائج المجموعة استراتيجيتها الواضحة، وتميزها التشغيلي، واستثماراتها في البحث والتطوير، وابتكاراتها في مجال الذكاء الاصطناعي الهجين، وتأثيرها العالمي.
لقد نجحت استراتيجية الذكاء الاصطناعي الهجين للمجموعة والاستثمار المتواصل على مدار سنوات في البحث والتطوير والابتكارات في تحقيق الأثر المطلوب، حيث وصلت المرحلة الأولى من أجهزة الكمبيوتر الشخصية المزودة بالذكاء الاصطناعي، التي تم إطلاقها في الصين في مايو 2024، بالفعل إلى حصة مزدوجة الرقم من إجمالي شحنات أجهزة الكمبيوتر المحمولة في السوق الصينية. كما تم استقبال الإصدارات الأخيرة لأجهزة الكمبيوتر التي تعمل بالذكاء الاصطناعي للسوق العالمية، والمزودة بميزة Lenovo AI Now استقبالاً إيجابيًا. وبالنسبة للذكاء الاصطناعي للمؤسسات، تستفيد المجموعة من بنيتها التحتية الهجينة الكاملة بالإضافة إلى ميزة الذكاء الاصطناعي الهجين من Lenovo للاستفادة من فرص النمو. وهذا التركيز المستمر على ابتكارات الذكاء الاصطناعي، والاستثمار في البحث والتطوير (بزيادة بنسبة 10% على أساس سنوي وصلت بالإجمالي إلى 548 مليون دولار أمريكي) يعملان على ترسيخ التميُّز الذي تتمتع به المجموعة في السوق وقيادتها للصناعة.
تستمر Lenovo في تطلعها نحو النمو، وستواصل دفع الابتكار المستمر في مجال الذكاء الاصطناعي الهجين لتسريع التطوُّر وزيادة الربحية، وهي متفائلة إيمانًا بأن نشاط عملها الحالي والدؤوب سيستمر لبقية السنة المالية.
لقد أعلن مجلس إدارة شركة Lenovo عن توزيع أرباح مؤقتة بقيمة 8.5 سنت هونج كونج للسهم الواحد.
جزء من كلمة رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي، Yuanqing Yang :
"حققنا خلال الربع الأخير نموًا قويًا ومستدامًا ومتسارعًا، ما اتضح في فترة أخرى من زيادة الإيرادات مجموعات أنشطتنا التجارية كلها. ويأتي هذا التقدم الكبير مدفوعًا باستراتيجيتنا الواضحة، واستثمارنا في الابتكار، والتميُّز التشغيلي، والنشاط العالمي، فضلاً عن التزامنا بالذكاء الاصطناعي الهجين، حيث نعمل على تعزيز تمايزنا في الأسواق، وريادتنا لمجالنا. ومع تطلعنا نحو المستقبل، نثق نبأ التقدم المستمر في الابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي الهجين سيستمر في إسراع النمو والربحية،مما سيدفعنا إلى الأمام لبقية السنة المالية."
أهم الإنجازات المالية:
|
|
الربع الثاني من السنة المالية 24/25
مليون دولار أمريكي
|
الربع الثاني من السنة المالية 23/24
مليون دولار أمريكي
|
التغيُّر
|
إيرادات المجموعة
|
17,850
|
14,410
|
24%
|
الدخل قبل الضريبة
|
473
|
358
|
32%
|
صافي الدخل (الربح المنسوب إلى المساهمين)
|
359
|
249
|
44%
|
صافي الدخل (الربح المنسوب إلى المساهمين - غير الخاضع لمعايير التقارير المالية الدولية في هونج كونج) [1]
|
404
|
273
|
48%
|
|
العائد الأساسي للسهم الواحد (سنتات أمريكية)
|
2.92
|
2.09
|
0.83
Intelligent Devices Group (IDG) : نمو كبير وربحية رائدة، وتقدم سريع الخطى في مجال الذكاء الاصطناعي الشخصي
أداء الربع الثاني للسنة المالية 2024/2025:
حققت IDG ربعًا قويًا من نمو الإيرادات على أساس سنوي بنسبة مزدوجة الرقم، حيث بلغت الإيرادات 13.5 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 17% على أساس سنوي.
وبفضل التوسُّع في أعمال أجهزة الكمبيوتر الشخصية، زادت ريادة الشركة للسوق لهيمنتها على نحو 24% من حصة السوق، مما أدى إلى توسيع الفارق بينها وبين الشركة التالية لها من حيث الحصة السوقية إلى أربع نقاط. ولقد برز ذلك عبر وصول أجهزة الكمبيوتر الشخصية التي تعمل بالذكاء الاصطناعي إلى حصة مكونة من رقمين من إجمالي شحنات أجهزة الكمبيوتر المحمولة للمجموعة في سوق الصين.
وحققت النشاط التجاري للهواتف الذكية والأجهزة اللوحية نمواً مزدوج الرقم في الإيرادات، بنسبة 43% و19% على أساس سنوي على التوالي، مع نمو هائل للهواتف الذكية في أسواق أمريكا الشمالية وأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ.
الفرص والنمو المستدام:
من المتوقع أن يتعافى سوق أجهزة الكمبيوتر بشكل مطرد ويدخل دورة تحديث جديدة مدفوعة بأجهزة الكمبيوتر المزودة بالذكاء الاصطناعي، وينمو تدريجيًا ليمثل نحو 80% من مشهد صناعة أجهزة الكمبيوتر بحلول عام 2027.
وكذلك ومن المتوقع أن يؤدي التطور الجديد في تقنيات الذكاء الاصطناعي إلى انتعاش سوق الهواتف الذكية.
وستواصل IDG الاستفادة من أجهزة الكمبيوتر الشخصية المزودة بالذكاء الاصطناعي ذات الخمس ميزات لترسيخ ريادتها في سوق أجهزة الكمبيوتر الشخصية المزودة بالذكاء الاصطناعي، وفي الوقت نفسه تصميم مجموعة أكثر ثراءً من أجهزة الذكاء الاصطناعي.
Infrastructure Solutions Group (ISG) : النمو الهائل، وبناء البنية التحتية للذكاء الاصطناعي الهجين
أداء الربع الثاني للسنة المالية 2024/2025:
بفضل التطور القوي في قطاع السحابة الإلكترونية وتعافي أعمال المؤسسات، سجلت ISG رقماً قياسيًا ربع سنويًا جديدًا، حيث زادت الإيرادات بنسبة 65% على أساس سنوي لتصل إلى 3.3 مليارات دولار أمريكي.
واستمرت الخسائر التشغيلية في التقلص، مع توجه مجموعة الأعمال إلى الوصول إلى نقطة التعادل.
وارتفعت الإيرادات المجمعة من حلول التخزين والبرمجيات والخدمات بنسبة 35% على أساس سنوي، وصولاً إلى مستوى قياسي. لقد سجَّلت إيرادات مبيعات الخوادم المبردة بالسائل Neptune TM من ISG نموًا بنسبة 48% على أساس سنوي.
الفرص والنمو المستدام:
ستواصل ISG تعزيز نموذج أعمال الشركات الصغيرة والمتوسطة، ما سيتضمن تبسيط إنشاء محافظ الأعمال وتحسين العمليات، بالإضافة إلى تنويع عملاء مزودي الخدمات السحابية.
وستواصل الشركة تقدمها الحثيث نحو التميز من خلال تقنية التبريد السائل الرائدة في المجال لتلبية متطلبات الأداء وكفاءة الطاقة المتزايدة لأحمال عمل الذكاء الاصطناعي.
وبالإضافة إلى ذلك، ستواصل ISG تنمية شراكاتها الاستراتيجية الرئيسية لتطوير حلول البنية التحتية الهجينة للذكاء الاصطناعي.
Solutions and Services Group (SSG) : هامش ربحي مرتفع ونمو مزدوج الرقم، وإنشاء ميزة الذكاء الاصطناعي الهجين
أداء الربع الثاني للسنة المالية 2024/2025:
وسعت SSG سلسلة نمو إيراداتها المزدوجة الرقم إلى 14 ربعًا متتاليًا، مع إيرادات بلغت 2.2 مليار دولار أمريكي وهامش تشغيلي بنسبة 20%.
وارتفع مزيج الإيرادات من الخدمات المُدارة وخدمات المشاريع والحلول بمقدار ثلاث نقاط على أساس سنوي ليشكل ما يقرب من 60% من إيرادات SSG.
ولقد حققت العروض المتميزة، مثل حلول Digital Workplace Solutions، وHybrid Cloud، وSustainability Solutions نموًا قويًا بدورها.
الفرص والنمو المستدام:
من المتوقع أن يشهد سوق خدمات تكنولوجيا المعلومات العالمي نموًا ثابتًا مزدوج الرقم على مدى السنوات الثلاث المقبلة، مع نمو خدمات الذكاء الاصطناعي بأكثر من ضعف سرعة السوق لتصبح المحرك الأساسي لسوق تلك الخدمات.
وستواصل Lenovo دمج الذكاء الاصطناعي في عروضها الرئيسية، مثل Digital Workplace Solutions وHybrid Cloud وSustainability Solutions.
وستعمل SSG على تطوير مزيدٍ من خدمات الذكاء الاصطناعي الأصلية للعملاء لتبني حالات استخدام الذكاء الاصطناعي والاستفادة من فرص الذكاء الاصطناعي الهجين.
أبرز ما يميز الشركات من حيث البيئة والمجتمع والحوكمة ( ESG )
تشمل الإنجازات والإعلانات والالتزامات البارزة خلال الربع الماضي ما يلي:
حصلت Lenovo على المرتبة الأولى في القائمة السنوية السادسة لمجلة Fast Company لأفضل 100 مكان للعمل للمبتكرين ، كما تصدرت أيضًا قائمة الشركات في فئة الذكاء الاصطناعي والروبوتات .
تشمل الجوائز والإنجازات البارزة في مجال ESG الانضمام إلى ميثاق الذكاء الاصطناعي للمفوضية الأوروبية ، والحفاظ على تصنيف قوي ضمن مؤشر استدامة الشركات في هانغ سنغ لعام 2024، حيث حصلت المجموعة على أعلى درجة بيئية في مجال تكنولوجيا المعلومات، ومرتبة "Ambassador" في Workplace Pride Global Benchmark لعام 2024 .
قامت Lenovo بتعيين Ashley Gorakhpurwalla مؤخرًا لقيادة مجموعة حلول البنية التحتية. انضم Ashley إلى المجموعة في 11 نوفمبر بعد أن شغل مناصب تنفيذية في شركات Western Digital وDell وCompaq.
[1] تم تعديل تدبير أسس غير خاضعة لمعايير التقارير المالية الدولية في هونج كونج (non-HKFRS) من خلال استبعاد التغيرات في القيمة العادلة الصافية للأصول المالية بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة، واستهلاك الأصول غير الملموسة الناتجة عن عمليات الدمج والاستحواذ، والرسوم المتعلقة بعمليات الدمج والاستحواذ، وانخفاض قيمة الأصول غير الملموسة؛ وتأثيرات ضريبة الدخل المقابلة، إن وجدت.
نبذة عن Lenovo
تعد Lenovo شركة عالمية رائدة في مجال التكنولوجيا، تبلغ إيراداتها 57 مليار دولار أمريكي، وتحتل المرتبة 248 في قائمة Fortune Global 500، وتخدم ملايين العملاء كل يوم في 180 سوقًا. تتمحور رؤية Lenovo الطموحة حول تقديم تكنولوجيا أكثر ذكاءً للجميع، وقد بنت نجاحها كأكبر شركة لأجهزة الكمبيوتر الشخصية في العالم مع مجموعة كاملة من الأجهزة الممكّنة بالذكاء الاصطناعي والجاهزة للذكاء الاصطناعي والمحسّنة له (أجهزة الكمبيوتر الشخصية ومحطات العمل والهواتف الذكية والأجهزة اللوحية) والبنى الأساسية (الخوادم وسُبل التخزين والحوسبة العالية الأداء والبنية الأساسية المحددة بالبرمجيات) والبرامج والحلول والخدمات. إن الاستثمار المستمر لشركة Lenovo في الابتكار الذي يغير العالم يبني مستقبلًا أكثر إنصافًا وجدارة بالثقة وذكاءً للجميع في كل مكان. لقد تم إدراج شركة Lenovo في بورصة هونج كونج تحت اسم Lenovo Group Limited (رمزها في HKSE هو 992) (رمزها في ADR هو LNVGY). لمعرفة المزيد، تُرجى زيارة ، وقراءة أحدث الأخبار لدينا من خلال StoryHub .
|
LENOVO GROUP LIMITED
|
الملخص المالي
|
للربع السنوي المنتهي في 30 سبتمبر 2024
|
(الأرقام بملايين الدولارات الأمريكية، باستثناء بيانات السهم الواحد)
|
|
|
|
|
|
|
|
الربع الثاني من 24/25
|
الربع الثاني من 23/24
|
التغيُّر على أساس سنوي
|
الربح
|
|
17,850
|
14,410
|
24%
|
الربح الإجمالي
|
|
2,796
|
2,522
|
11%
|
هامش الربح الإجمالي
|
|
15.7%
|
17.5%
|
(1.8) نقطة
|
مصاريف التشغيل
|
|
(2,145)
|
(2,008)
|
7%
|
مصاريف البحث والتطوير (متضمنة في مصاريف التشغيل)
|
|
(548)
|
(498)
|
10%
|
نسبة النفقات إلى الإيرادات
|
|
12.0%
|
13.9%
|
(1.9) نقطة
|
الربح التشغيلي
|
|
651
|
514
|
27%
|
الدخل/(المصروفات) غير التشغيلية الأخرى - صافي
|
|
(178)
|
(156)
|
13%
|
الدخل قبل الضريبة
|
|
473
|
358
|
32%
|
الضرائب
|
|
(90)
|
(69)
|
31%
|
ربح الفترة
|
|
383
|
289
|
33%
|
المصالح غير المسيطرة
|
|
(24)
|
(40)
|
(38)%
|
الربح المنسوب إلى المساهمين
|
|
359
|
249
|
44%
|
الربح المنسوب إلى المساهمين - غير الخاضع لمعايير التقارير المالية الدولية في هونج كونج [1]
|
|
404
|
273
|
48%
|
ربحية السهم (سنتات أمريكية)
الأساسية
المخففة
|
|
2.92
2.78
|
2.09
1.99
|
0.83
0.79
إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.
MENAFN16112024004146001356ID1108892397