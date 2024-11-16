Joby تعلن عن بدء العمل في أول مطار عمودي في دبي

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--أعلنت اليوم شركة .Joby Aviation, Inc (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: JOBY)، وهي شركة تطور سيارات الأجرة الجوية الكهربائية لخدمة الركاب التجاريين، عن بدء أعمال البناء في أول منفذ رأسي في شبكتها المخطط لها من سيارات الأجرة الجوية في دبي.
يقع المطار العمودي في مطار دبي الدولي، ويجري إنشاؤه من قبل شركاء Joby، هيئة الطرق والمواصلات بدبي وSkyports، الذين احتفوا بهذه اللحظة في حفل حضره سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، وسعادة مطر الطاير، المدير العام لهيئة الطرق والمواصلات، وJoeBen Bevirt، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Joby، بالإضافة إلى ممثلين من هيئة الطرق والمواصلات بدبي وSkyports.
ويعد مطار دبي الدولي أحد المواقع الأربعة الأولية التي ستشكل شبكة Joby للمطارات العمودية لخدمة سيارات الأجرة الجوية التي تخطط الشركة لإطلاقها في الإمارة في أواخر عام 2025، مع التخطيط لتطوير ثلاثة مطارات عمودية إضافية في نخلة جميرا، ووسط مدينة دبي، ودبي مارينا. تم الإعلان عن الخدمة المخطط لها لشركة Joby كجزء من اتفاقية نهائية وقعتها شركة Joby وهيئة الطرق والمواصلات وSkyports في فبراير 2024، والتي تضمنت الوصول الحصري لشركة Joby إلى سوق سيارات الأجرة الجوية في دبي لمدة ست سنوات.
علّق Bevirt: "ستتيح خدمة سيارات الأجرة الجوية في دبي للسياح والمقيمين فرصة تجربة سفر ثورية، مع تنقل أسرع بين الوجهات الرئيسية وإطلالات خلابة على أفق المدينة".
"مع بدء تشييد شبكة سيارات الأجرة الجوية لدينا، أصبحت رؤيتنا المشتركة لخدمة سيارات الأجرة الجوية الكهربائية في دبي حقيقة واقعة. وأود أن أشكر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وحكومة دبي على دعمهما والتزامهما بالابتكار".
تم تصميم المطار العمودي بحيث يتكامل مع شبكة النقل المتعددة الوسائط في دبي، مما يوفر اتصالاً سلسًا مع محطة مترو الإمارات 2 في دبي، ومطار دبي الدولي، والبنية التحتية لمواقف السيارات، وخيارات النقل البري الأخرى. تم تصميم المبنى المكون من ثلاثة طوابق بمساحة 3,100 متر مربع لتوفير تجربة ركاب استثنائية وإنتاجية عالية، وهو مصمم لإظهار رؤية مستقبلية للسفر الجوي تركز على الراحة وحركة الركاب السلسة.
ومن المقرر أن يشتمل المرفق على منصتين للإقلاع والهبوط، كل منهما مزود بنظام الشحن الكهربائي العالمي للطيران ("GEACS") الذي صممته شركة Joby لدعم الشحن السريع للمركبة وتكييفها بين الرحلات.
أعلنت شركة Joby مؤخرًا عن اتخاذها الخطوة الأولى نحو الحصول على شهادة تشغيل سيارة أجرة جوية في دولة الإمارات العربية المتحدة. وكجزء من عملية الحصول على شهادة مشغل جوي من الهيئة العامة للطيران المدني في دولة الإمارات العربية المتحدة، ستقوم شركة Joby بإظهار جاهزية طائراتها بالإضافة إلى برامج التدريب والصيانة والعمليات والسلامة للنقل الجوي التجاري.
تم تصميم سيارة الأجرة الجوية الكهربائية من Joby لنقل طيار وأربعة ركاب بسرعات تصل إلى 200 ميل في الساعة، مما يوفر تنقلًا عالي السرعة مع جزء بسيط من الضوضاء التي تنتجها طائرات الهليكوبتر وانبعاثات التشغيل الصفرية.
حول Joby
شركة .Joby Aviation, Inc (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: JOBY) هي شركة نقل مقرها كاليفورنيا تقوم بتطوير سيارة أجرة جوية للإقلاع والهبوط تعمل بالكهرباء بالكامل وتعتزم تشغيلها كجزء من خدمة سريعة وهادئة ومريحة في المدن حول العالم. لمعرفة المزيد، تفضل بزيارة .
البيانات التطلعية
يحتوي هذا البيان الصحفي على "تصريحات تطلعية" ضمن معنى أحكام "الملاذ الآمن" لقانون إصلاح التقاضي في الأوراق المالية الخاصة لعام 1995، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، البيانات المتعلقة بتطوير وأداء طائراتنا، ونمو قدراتنا التصنيعية، وتوقعاتنا التنظيمية، والتقدم والتوقيت؛ وخطة عملنا وأهدافنا وفرص السوق؛ وخططنا المتعلقة بشهادة وتشغيل طائراتنا في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك موقع المطار العمودي وتوقيته والفوائد المتوقعة لخدمتنا؛ وتوقعاتنا الحالية المتعلقة بأعمالنا والحالة المالية ونتائج العمليات والآفاق واحتياجات رأس المال ونمو عملياتنا. يمكنك التعرف على البيانات التطلعية من خلال حقيقة أنها لا تتعلق بشكل صارم بالحقائق التاريخية أو الحالية. قد تتضمن هذه البيانات كلمات مثل "توقع"، "تقدير"، "تنبؤ"، "مشروع"، "خطة"، "نية"، "نعتقد"، "قد"، "سوف"، "ينبغي"، "يمكن أن يكون"، "من المحتمل" وغيرها من الكلمات والمصطلحات ذات المعنى المماثل فيما يتعلق بأي مناقشة لتوقيت أو طبيعة الأداء التشغيلي أو المالي المستقبلي أو الأحداث الأخرى. تخضع جميع البيانات التطلعية للمخاطر والشكوك التي قد تتسبب في اختلاف النتائج الفعلية ماديًا، بما في ذلك: قدرتنا على إطلاق خدمة سيارات الأجرة الجوية ونمو سوق التنقل الجوي الحضري بشكل عام؛ وقدرتنا على إنتاج طائرات تلبي توقعات أدائنا من حيث الكميات والجداول الزمنية التي نتوقعها؛ والتعقيدات المتعلقة بالحصول على الشهادات والعمل في الأسواق الخارجية؛ وقدرتنا وشركائنا على تطوير البنية التحتية اللازمة في الوقت المناسب للعمليات المخطط لها، أو على الإطلاق؛ والبيئة التنافسية التي نعمل فيها؛ واحتياجاتنا الرأسمالية المستقبلية؛ وقدرتنا على حماية حقوق الملكية الفكرية الخاصة بنا وإنفاذها بشكل مناسب؛ وقدرتنا على الاستجابة بفعالية للأنظمة والمعايير المتطورة المتعلقة بطائراتنا؛ واعتمادنا على موردي الطرف الثالث وشركاء الخدمة؛ وحالات عدم اليقين المتعلقة بتقديراتنا لحجم سوق خدماتنا وفرص الإيرادات المستقبلية؛ والعوامل المهمة الأخرى التي تمت مناقشتها في القسم الذي يحمل عنوان "عوامل الخطر" في تقريرنا السنوي وفقًا للنموذج 10-K، المقدم إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات ("SEC") في 27 فبراير 2024، وتقريرنا ربع السنوي على النموذج 10-Q المقدم إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات في 6 نوفمبر 2024، وفي الملفات المستقبلية والتقارير الأخرى التي نقدمها أو نزود بها لجنة الأوراق المالية والبورصات. تمثل أي من هذه البيانات التطلعية تقديرات الإدارة ومعتقداتها اعتبارًا من تاريخ هذا الإصدار. في حين أننا قد نختار تحديث هذه البيانات التطلعية في مرحلة ما في المستقبل، فإننا نخلي مسؤوليتنا عن أي التزام بالقيام بذلك، حتى لو تسببت الأحداث اللاحقة في تغيير وجهات نظرنا.
صور / وسائط متعددة متوفرة على :
إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.
MENAFN16112024004146001356ID1108892396