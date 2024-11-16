Joby تعلن عن بدء العمل في أول مطار عمودي في دبي

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--أعلنت اليوم شركة .Joby Aviation, Inc (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: JOBY)، وهي شركة تطور سيارات الأجرة الجوية الكهربائية لخدمة الركاب التجاريين، عن بدء أعمال البناء في أول منفذ رأسي في شبكتها المخطط لها من سيارات الأجرة الجوية في دبي.

يقع المطار العمودي في مطار دبي الدولي، ويجري إنشاؤه من قبل شركاء Joby، هيئة الطرق والمواصلات بدبي وSkyports، الذين احتفوا بهذه اللحظة في حفل حضره سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، وسعادة مطر الطاير، المدير العام لهيئة الطرق والمواصلات، وJoeBen Bevirt، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Joby، بالإضافة إلى ممثلين من هيئة الطرق والمواصلات بدبي وSkyports.

ويعد مطار دبي الدولي أحد المواقع الأربعة الأولية التي ستشكل شبكة Joby للمطارات العمودية لخدمة سيارات الأجرة الجوية التي تخطط الشركة لإطلاقها في الإمارة في أواخر عام 2025، مع التخطيط لتطوير ثلاثة مطارات عمودية إضافية في نخلة جميرا، ووسط مدينة دبي، ودبي مارينا. تم الإعلان عن الخدمة المخطط لها لشركة Joby كجزء من اتفاقية نهائية وقعتها شركة Joby وهيئة الطرق والمواصلات وSkyports في فبراير 2024، والتي تضمنت الوصول الحصري لشركة Joby إلى سوق سيارات الأجرة الجوية في دبي لمدة ست سنوات.

علّق Bevirt: "ستتيح خدمة سيارات الأجرة الجوية في دبي للسياح والمقيمين فرصة تجربة سفر ثورية، مع تنقل أسرع بين الوجهات الرئيسية وإطلالات خلابة على أفق المدينة".

"مع بدء تشييد شبكة سيارات الأجرة الجوية لدينا، أصبحت رؤيتنا المشتركة لخدمة سيارات الأجرة الجوية الكهربائية في دبي حقيقة واقعة. وأود أن أشكر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وحكومة دبي على دعمهما والتزامهما بالابتكار".

تم تصميم المطار العمودي بحيث يتكامل مع شبكة النقل المتعددة الوسائط في دبي، مما يوفر اتصالاً سلسًا مع محطة مترو الإمارات 2 في دبي، ومطار دبي الدولي، والبنية التحتية لمواقف السيارات، وخيارات النقل البري الأخرى. تم تصميم المبنى المكون من ثلاثة طوابق بمساحة 3,100 متر مربع لتوفير تجربة ركاب استثنائية وإنتاجية عالية، وهو مصمم لإظهار رؤية مستقبلية للسفر الجوي تركز على الراحة وحركة الركاب السلسة.

ومن المقرر أن يشتمل المرفق على منصتين للإقلاع والهبوط، كل منهما مزود بنظام الشحن الكهربائي العالمي للطيران ("GEACS") الذي صممته شركة Joby لدعم الشحن السريع للمركبة وتكييفها بين الرحلات.

أعلنت شركة Joby مؤخرًا عن اتخاذها الخطوة الأولى نحو الحصول على شهادة تشغيل سيارة أجرة جوية في دولة الإمارات العربية المتحدة. وكجزء من عملية الحصول على شهادة مشغل جوي من الهيئة العامة للطيران المدني في دولة الإمارات العربية المتحدة، ستقوم شركة Joby بإظهار جاهزية طائراتها بالإضافة إلى برامج التدريب والصيانة والعمليات والسلامة للنقل الجوي التجاري.

تم تصميم سيارة الأجرة الجوية الكهربائية من Joby لنقل طيار وأربعة ركاب بسرعات تصل إلى 200 ميل في الساعة، مما يوفر تنقلًا عالي السرعة مع جزء بسيط من الضوضاء التي تنتجها طائرات الهليكوبتر وانبعاثات التشغيل الصفرية.

حول Joby

شركة .Joby Aviation, Inc (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: JOBY) هي شركة نقل مقرها كاليفورنيا تقوم بتطوير سيارة أجرة جوية للإقلاع والهبوط تعمل بالكهرباء بالكامل وتعتزم تشغيلها كجزء من خدمة سريعة وهادئة ومريحة في المدن حول العالم. لمعرفة المزيد، تفضل بزيارة .

البيانات التطلعية

يحتوي هذا البيان الصحفي على "تصريحات تطلعية" ضمن معنى أحكام "الملاذ الآمن" لقانون إصلاح التقاضي في الأوراق المالية الخاصة لعام 1995، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، البيانات المتعلقة بتطوير وأداء طائراتنا، ونمو قدراتنا التصنيعية، وتوقعاتنا التنظيمية، والتقدم والتوقيت؛ وخطة عملنا وأهدافنا وفرص السوق؛ وخططنا المتعلقة بشهادة وتشغيل طائراتنا في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك موقع المطار العمودي وتوقيته والفوائد المتوقعة لخدمتنا؛ وتوقعاتنا الحالية المتعلقة بأعمالنا والحالة المالية ونتائج العمليات والآفاق واحتياجات رأس المال ونمو عملياتنا. يمكنك التعرف على البيانات التطلعية من خلال حقيقة أنها لا تتعلق بشكل صارم بالحقائق التاريخية أو الحالية. قد تتضمن هذه البيانات كلمات مثل "توقع"، "تقدير"، "تنبؤ"، "مشروع"، "خطة"، "نية"، "نعتقد"، "قد"، "سوف"، "ينبغي"، "يمكن أن يكون"، "من المحتمل" وغيرها من الكلمات والمصطلحات ذات المعنى المماثل فيما يتعلق بأي مناقشة لتوقيت أو طبيعة الأداء التشغيلي أو المالي المستقبلي أو الأحداث الأخرى. تخضع جميع البيانات التطلعية للمخاطر والشكوك التي قد تتسبب في اختلاف النتائج الفعلية ماديًا، بما في ذلك: قدرتنا على إطلاق خدمة سيارات الأجرة الجوية ونمو سوق التنقل الجوي الحضري بشكل عام؛ وقدرتنا على إنتاج طائرات تلبي توقعات أدائنا من حيث الكميات والجداول الزمنية التي نتوقعها؛ والتعقيدات المتعلقة بالحصول على الشهادات والعمل في الأسواق الخارجية؛ وقدرتنا وشركائنا على تطوير البنية التحتية اللازمة في الوقت المناسب للعمليات المخطط لها، أو على الإطلاق؛ والبيئة التنافسية التي نعمل فيها؛ واحتياجاتنا الرأسمالية المستقبلية؛ وقدرتنا على حماية حقوق الملكية الفكرية الخاصة بنا وإنفاذها بشكل مناسب؛ وقدرتنا على الاستجابة بفعالية للأنظمة والمعايير المتطورة المتعلقة بطائراتنا؛ واعتمادنا على موردي الطرف الثالث وشركاء الخدمة؛ وحالات عدم اليقين المتعلقة بتقديراتنا لحجم سوق خدماتنا وفرص الإيرادات المستقبلية؛ والعوامل المهمة الأخرى التي تمت مناقشتها في القسم الذي يحمل عنوان "عوامل الخطر" في تقريرنا السنوي وفقًا للنموذج 10-K، المقدم إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات ("SEC") في 27 فبراير 2024، وتقريرنا ربع السنوي على النموذج 10-Q المقدم إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات في 6 نوفمبر 2024، وفي الملفات المستقبلية والتقارير الأخرى التي نقدمها أو نزود بها لجنة الأوراق المالية والبورصات. تمثل أي من هذه البيانات التطلعية تقديرات الإدارة ومعتقداتها اعتبارًا من تاريخ هذا الإصدار. في حين أننا قد نختار تحديث هذه البيانات التطلعية في مرحلة ما في المستقبل، فإننا نخلي مسؤوليتنا عن أي التزام بالقيام بذلك، حتى لو تسببت الأحداث اللاحقة في تغيير وجهات نظرنا.

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