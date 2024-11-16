مستعمرون يجبرون عائلة عراعرة على إخلاء مسكنها وأرضها في دوما جنوب نابلس

(MENAFN
- Palestine News Network
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نابلس/PNN- أجبر مستعمرون، اليوم السبت، عائلة المواطن على عيد
عراعرة على إخلاء مسكنها وأرضها في قرية دوما جنوب نابلس.
وقال رئيس مجلس قروي دوما سليمان دوابشة لـ"وفا"، إن مستعمرين أجبروا عائلة
عراعرة على إخلاء مسكنها وأرضها بالقرب من منطقة عين دوما، تحت تهديد السلاح.
وأضاف دوابشة،
أن الكثير من الأهالي أجبروا على إخلاء هذه الأراضي بتهديد من الاحتلال ومستعمريه، خاصة في خربة عين الرشراش، بالإضافة إلى الاستيلاء على مئات الدونمات.
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