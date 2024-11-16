مستعمرون يجبرون عائلة عراعرة على إخلاء مسكنها وأرضها في دوما جنوب نابلس

MENAFN - Palestine News ) نابلس/PNN- أجبر مستعمرون، اليوم السبت، عائلة المواطن على عيدعراعرة على إخلاء مسكنها وأرضها في قرية دوما جنوب نابلس.

وقال رئيس مجلس قروي دوما سليمان دوابشة لـ"وفا"، إن مستعمرين أجبروا عائلة

عراعرة على إخلاء مسكنها وأرضها بالقرب من منطقة عين دوما، تحت تهديد السلاح.

وأضاف دوابشة،

أن الكثير من الأهالي أجبروا على إخلاء هذه الأراضي بتهديد من الاحتلال ومستعمريه، خاصة في خربة عين الرشراش، بالإضافة إلى الاستيلاء على مئات الدونمات.