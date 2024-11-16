في ذكرى اعلان الاستقلال: المئات يتظاهرون في الأرجنتين دعما لشعبنا وتنديدا بالإبادة الجماعية في قطاع غزة

MENAFN - Palestine News ) بوينس ايرس/PNN- شارك مئات المتظاهرين في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس، بمسيرة تضامنية مع شعبنا الفلسطيني، تزامنا مع الذكرى الـ36 لإعلان الاستقلال، وتنديدا بالعدوان الإسرائيلي والإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال في قطاع غزة، وعموم الأراضي الفلسطينية.

وحمل المتظاهرون في المسيرة التي نظمتها اللجنة الأرجنتينية للتضامن مع الشعب الفلسطيني، وبدعم من المنظمات الاجتماعية، والنقابية، والأحزاب السياسية المناصرة للقضية الفلسطينية،

الأعلام الفلسطينية، وسط دعوات بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين والأراضي العربية المحتلة في لبنان، وسوريا، والى الوقف الفوري للإبادة الجماعية في قطاع غزة، والعدوان الوحشي على لبنان وسوريا.



وردد المتظاهرون عبارات تندد بوحشية الاحتلال، والمطالبة بمعاقبته، على جرائمه ضد الإنسانية، وبوقف تصدير الأسلحة لدولة الاحتلال، كما قام عدد منهم بتوزيع منشورات حول الإبادة الجماعية التي يقترفها الاحتلال بحق الفلسطينيين.

وأكد

المشاركون في المسيرة التي جابت أهم شوارع العاصمة (شارع الاستقلال) وصولا الى ساحة "إيطاليا" المطلة على مبنى السفارة الأميركية في الارجنتين،

على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وإقامة دولته المستقلة، وعاصمتها القدس، وبمعاقبة الاحتلال على جرائمه، مطالبين بضرورة توفير الحماية الدولية للفلسطينيين.