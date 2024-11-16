Saturday, 16 November 2024 02:35 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


في ذكرى اعلان الاستقلال: المئات يتظاهرون في الأرجنتين دعما لشعبنا وتنديدا بالإبادة الجماعية في قطاع غزة

11/16/2024 4:15:56 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) بوينس ايرس/PNN- شارك مئات المتظاهرين في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس، بمسيرة تضامنية مع شعبنا الفلسطيني، تزامنا مع الذكرى الـ36 لإعلان الاستقلال، وتنديدا بالعدوان الإسرائيلي والإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال في قطاع غزة، وعموم الأراضي الفلسطينية.

وحمل المتظاهرون في المسيرة التي نظمتها اللجنة الأرجنتينية للتضامن مع الشعب الفلسطيني، وبدعم من المنظمات الاجتماعية، والنقابية، والأحزاب السياسية المناصرة للقضية الفلسطينية،
الأعلام الفلسطينية، وسط دعوات بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين والأراضي العربية المحتلة في لبنان، وسوريا، والى الوقف الفوري للإبادة الجماعية في قطاع غزة، والعدوان الوحشي على لبنان وسوريا.


وردد المتظاهرون عبارات تندد بوحشية الاحتلال، والمطالبة بمعاقبته، على جرائمه ضد الإنسانية، وبوقف تصدير الأسلحة لدولة الاحتلال، كما قام عدد منهم بتوزيع منشورات حول الإبادة الجماعية التي يقترفها الاحتلال بحق الفلسطينيين.

وأكد
المشاركون في المسيرة التي جابت أهم شوارع العاصمة (شارع الاستقلال) وصولا الى ساحة "إيطاليا" المطلة على مبنى السفارة الأميركية في الارجنتين،
على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وإقامة دولته المستقلة، وعاصمتها القدس، وبمعاقبة الاحتلال على جرائمه، مطالبين بضرورة توفير الحماية الدولية للفلسطينيين.

MENAFN16112024000205011050ID1108892381

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث