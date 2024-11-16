حالة الطقس: انخفاض طفيف على درجات الحرارة

MENAFN - Palestine News ) رام الله /PNN-توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم السبت، غائما جزئيا، ولطيفا فوق معظم المناطق، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، لتصبح حول معدلها السنوي العام، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

في ساعات المساء والليل: يكون الجو غائماً جزئياً وبارداً خاصة فوق المناطق الجبلية، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويكون الجو، يوم غدٍ الأحد، غائما جزئيا، ولطيفا فوق معظم المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة مع بقائها حول معدلها السنوي العام، ويحتمل في ساعات الليل سقوط زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق، وتكون الرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

فيما تتأثر البلاد، الاثنين المقبل، بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة، لذا يكون الجو غائماً جزئياً الى غائم، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، ويصبح الجو بارداً خاصة في المناطق الجبلية، وتسقط زخات متفرقة من الأمطار على مختلف المناطق، قد تكون غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية، وزخات من البرد أحيانا، والرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

ويستمر تأثير المنخفض الجوي على البلاد، لذا يبقى الجو، الثلاثاء المقبل، غائما جزئيا الى غائم، وباردا، خاصة فوق المناطق الجبلية، حيث يطرأ انخفاض طفيف اخر على درجات الحرارة، وتسقط زخات متفرقة من الأمطار على مختلف المناطق، قد تكون غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية، وزخات من البرد أحيانا، والرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.