(شبح) هتلر يطل في الأرجنتين.. ضبط أسلحة وتماثيل

MENAFN - Khaberni) خبرني - منذ سقوط برلين في 1945، تثير التفاصيل المتعلقة بالنظام النازي السابق، وبعض المهوسين به في الفترة الحالية، كثير من الجدل حول العالم.

وفي أحدث حلقات الجدل، قال مسؤولون، الجمعة، إن الشرطة الأرجنتينية ألقت القبض على رجل في بوينس أيرس كان بحوزته عدد كبير من الأسلحة النازية القديمة المزينة برموز الرايخ الثالث من نظام أدولف هتلر سيئ السمعة.

ووفقا لتقرير من الشرطة الاتحادية الأرجنتينية، ضبطت الشرطة أكثر من 60 سلاحا ناريا في منزل الرجل بما يشمل 43 بندقية مزينة بعلامات النسر النازي، و15 مسدسا، وخمسة حراب، ومدفع رشاش.

وأضاف التقرير أن السلطات ضبطت أيضا أعلاما نازية وزيا عسكريا وقبعات وخوذات بالإضافة إلى تماثيل نصفية لهتلر، وفق ما نقلته وكالة رويترز.

ويقع المنزل الذي عُثر فيه على الأسلحة في مدينة كويلميس، بالقرب من الحافة الجنوبية للمنطقة الحضرية المترامية الأطراف في بوينس أيرس.

وكانت الشرطة تتعقب الرجل بعد سفره إلى الخارج وتورطه في تحقيق بدأته الشرطة الاتحادية في البوسنة والهرسك.

وبعد الحرب العالمية الثانية، هاجر العديد من المسؤولين النازيين بمن في ذلك مشرف معسكر الموت سيئ السمعة، أدولف آيخمان، إلى الأرجنتين لتجنب المحاكمات بتهمة ارتكاب جرائم حرب.

وفي العام الماضي، داهمت قوات الأمن مكتبة أرجنتينية كانت تبيع كتبا عن النازية عبر الإنترنت وأغلقتها.