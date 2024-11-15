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الكويت تطالب الاحتلال بالامتثال لتوصيات لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلة

11/15/2024 11:25:49 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيويورك - 15 - 11 (كونا) -- طالبت دولة الكويت اليوم الجمعة الاحتلال الإسرائيلي بالامتثال لتوصيات لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلة معربة عن قلقها الشديد إزاء التقارير الأممية حول تقويض الاحتلال لجهود إقامة الدولة الفلسطينية.
جاء ذلك في كلمة وفد دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة التي ألقاها الملحق الدبلوماسي راشد العبهول أمام اللجنة الثالثة المعنية بالشؤون الاجتماعية والإنسانية والثقافية.
وأوضح العبهول أن مطالب اللجنة تتضمن أولا الإنهاء الفوري للاحتلال غير القانوني للأرض الفلسطينية المحتلة والجولان السوري المحتل ومزارع شبعا اللبنانية المحتلة وإيقاف الأنشطة الاستيطانية كافة وإزالة جميع المستوطنات بأسرع وتأمين عودة نازحيها.
وأضاف أن اللجنة تطالب ثانيا بضمان معاملة جميع الفلسطينيين الذين تم اعتقالهم بكل إنسانية والإيقاف الفوري لممارسة ضروب سوء المعاملة لا سيما العنف الجنسي واتخاذ جميع التدابير لمنع الانتهاكات والتحقيق فيها وضمان محاسبة مرتكبيها.
وأشار العبهول إلى أن المطلب الثالث يتمثل بتقديم معلومات عن أسماء المعتقلين والجثامين المحتجزة وتحديد أماكن وجودهم وإنشاء قنوات مناسبة تتيح الاستجابة والتواصل مع أسر المفقودين في عملية البحث.
وفي السياق ذكر الملحق الدبلوماسي أن الاحتلال الإسرائيلي يتعامل مع الشعب الفلسطيني "كأضرار جانبية لا قيمة لها" ويسعى لتهجيرهم قسرا وليس لديه أي نية في إقامة دولة فلسطينية تعزيزا "لهدفه المتمثل في إنشاء الدولة الواحدة ومحو السكان الفلسطينيين الأصليين بأي صورة كانت".
ولفت إلى وجود مكتب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في دولة الكويت منذ عام 1991 حيث تتعاون البلاد إلى جانب المنظمات غير الحكومية والجمعيات الخيرية المحلية الأمر الذي أسهم في إنشاء بيئة عمل حاضنة تهدف إلى توفير حلول مستدامة للعديد من النازحين قسرا.
وفي الختام أعرب الملحق الدبلوماسي عن ترحيب الكويت بالبيان الصادر عن الاجتماع المشترك حول تنفيذ حل الدولتين الذي عقد في العاصمة مدريد في سبتمبر الماضي داعيا المجتمع الدولي إلى الالتزام بما تم الاتفاق عليه من خلال مبادرة السلام العربية لعام 2002 والقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة. (النهاية)

ع س ت / م م ج




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