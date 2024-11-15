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فرنسا تدين هدم الاحتلال الإسرائيلي لمركز جمعية (البستان) بالقدس الشرقية

11/15/2024 11:25:49 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) باريس - 15 - 11 (كونا) -- دانت فرنسا اليوم الجمعة قيام سلطات الاحتلال الإسرائيلية بهدم مركز جمعية (البستان) في حي (سلوان) بالقدس الشرقية في 13 نوفمبر الجاري مطالبة إياها بتبرير عملية الهدم.
وقالت الخارجية الفرنسية في بيان إن هذا المركز وفر أنشطة ثقافية ورياضية وأيضا دعما مدرسيا ونفسيا لآلاف الأطفال والشباب وذلك بدعم وتمويل من وزارة الخارجية الفرنسية و21 سلطة محلية فرنسية.
وأضاف البيان أن فرنسا تطالب من سلطات الاحتلال الإسرائيلية تبرير عملية الهدم التي تندرج في إطار السياسة الاستيطانية غير الشرعية وفقا للقانون الدولي وتهدد حل الدولتين ووضع مدينة القدس.
وتشهد بلدة (سلوان) هجمة كبيرة من قبل الاحتلال الإسرائيلي تشمل عمليات هدم لعشرات المنشات والمنازل. (النهاية)

م ع / م م ج




MENAFN15112024000071011013ID1108892106

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