فرنسا تدين هدم الاحتلال الإسرائيلي لمركز جمعية (البستان) بالقدس الشرقية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
باريس - 15 - 11 (كونا) -- دانت فرنسا اليوم الجمعة قيام سلطات الاحتلال الإسرائيلية بهدم مركز جمعية (البستان) في حي (سلوان) بالقدس الشرقية في 13 نوفمبر الجاري مطالبة إياها بتبرير عملية الهدم.
وقالت الخارجية الفرنسية في بيان إن هذا المركز وفر أنشطة ثقافية ورياضية وأيضا دعما مدرسيا ونفسيا لآلاف الأطفال والشباب وذلك بدعم وتمويل من وزارة الخارجية الفرنسية و21 سلطة محلية فرنسية.
وأضاف البيان أن فرنسا تطالب من سلطات الاحتلال الإسرائيلية تبرير عملية الهدم التي تندرج في إطار السياسة الاستيطانية غير الشرعية وفقا للقانون الدولي وتهدد حل الدولتين ووضع مدينة القدس.
وتشهد بلدة (سلوان) هجمة كبيرة من قبل الاحتلال الإسرائيلي تشمل عمليات هدم لعشرات المنشات والمنازل. (النهاية)
م ع / م م ج
MENAFN15112024000071011013ID1108892106
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