المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية يحذر من ضرر أي سياسة حمائية للولايات المتحدة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
بروكسل - 15 - 11 (كونا) -- حذر المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية باولو جينتيلوني اليوم الجمعة من أن الزيادة من السياسة الحمائية من قبل الولايات المتحدة سيكون ضارا للغاية لكل من الولايات المتحدة وأوروبا.
وأكد جينتيلوني في مؤتمر صحفي على هامش اجتماع مجلس الشؤون الاقتصادية والمالية أن العلاقات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة تمثل مصدر قوة استقرار اقتصادي وسياسي.
وأشار إلى أن أي تغيير محتمل نحو مزيد من الحمائية في السياسة التجارية الأمريكية سيكون ضارا للغاية لكلا الاقتصادين في إشارة لاحتمال فرض الرئيس المنتخب دونالد ترامب
رسوما جمركية إضافية على الواردات القادمة إلى بلاده.
من جانبهم أكد وزراء الاقتصاد والمالية في الاتحاد الأوروبي خلال الاجتماع على أهمية تعزيز التنافسية الاقتصادية للاتحاد الأوروبي وضرورة انعكاس ذلك على موازنة عام 2025.
وشدد الوزراء على ضرورة التركيز على البرامج التي تحفز الاستثمارات وتعزز التنافسية لدفع النمو الاقتصادي. (النهاية)
ا ر ن / ر ج
MENAFN15112024000071011013ID1108892105
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