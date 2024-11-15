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المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية يحذر من ضرر أي سياسة حمائية للولايات المتحدة

11/15/2024 11:25:49 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بروكسل - 15 - 11 (كونا) -- حذر المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية باولو جينتيلوني اليوم الجمعة من أن الزيادة من السياسة الحمائية من قبل الولايات المتحدة سيكون ضارا للغاية لكل من الولايات المتحدة وأوروبا.
وأكد جينتيلوني في مؤتمر صحفي على هامش اجتماع مجلس الشؤون الاقتصادية والمالية أن العلاقات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة تمثل مصدر قوة استقرار اقتصادي وسياسي.
وأشار إلى أن أي تغيير محتمل نحو مزيد من الحمائية في السياسة التجارية الأمريكية سيكون ضارا للغاية لكلا الاقتصادين في إشارة لاحتمال فرض الرئيس المنتخب دونالد ترامب رسوما جمركية إضافية على الواردات القادمة إلى بلاده.
من جانبهم أكد وزراء الاقتصاد والمالية في الاتحاد الأوروبي خلال الاجتماع على أهمية تعزيز التنافسية الاقتصادية للاتحاد الأوروبي وضرورة انعكاس ذلك على موازنة عام 2025.
وشدد الوزراء على ضرورة التركيز على البرامج التي تحفز الاستثمارات وتعزز التنافسية لدفع النمو الاقتصادي. (النهاية)

ا ر ن / ر ج


MENAFN15112024000071011013ID1108892105

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