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الدورة 25 لأيام قرطاج المسرحية تحتفي بالمسرح السوري

11/15/2024 11:25:49 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) تونس - 15 - 11 (كونا ) - أعلنت الهيئة الإدارية للدورة 25 لأيام قرطاج المسرحية اليوم الجمعة عن برنامج وتفاصيل العروض التي ستنظم من 23 إلى 30 نوفمبر 2024 في العاصمة تونس وستحل فيها سوريا كضيف شرف من خلال تكريم الفنان السوري دريد لحام.
وأكد رئيس لجنة تنظيم الدورة محمد العرقي خلال مؤتمر صحفي أن البرمجة تشمل 125 عرضًا فنيا على مدى ثمانية أيام وذلك بمعدل 18 عرضا يوميا بالإضافة إلى العرض الفني الضخم ليوم الافتتاح.
وبين العرقي أن عدد البلدان المشاركة يبلغ 32 بلدا عربيا وإفريقيا وأوروبيا وبلدان من أمريكا الللاتينية وتحديدا فنزويلا والبرازيل.
ولفت إلى برمجة 12 عرضا من مسرح العالم و13 عرضا في مسرح الأطفال إضافة إلى حضور مسرح الحرية "وهي المسرحيات المنتجة داخل الوحدات السجنية وذلك بمعدل 10 عروض".
وفيما يتعلق بالعروض المشاركة في المسابقة الرسمية فستشهد مشاركة 12 عملا مسرحيا من تونس وفلسطين والسنغال ومصر وقطر الأردن والمغرب والإمارات العربية المتحدة وبنين والعراق ولبنان تتوزع على عرضين من تونس وعرضين من إفريقيا وثمانية عروض عربية وستعرض بمعدل عرضين يوميا.
يذكر أنّ الدورة 25 لأيام قرطاج المسرحية 2024 تضم أيضا ورشات تدريبية ولقاءات فكريّة وندوة فكرية دولية موضوعها "المسرح والإبادة والمقاومة: نحو أفق جديد". (النهاية)

ش ب م / م م ج




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