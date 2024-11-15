الدورة 25 لأيام قرطاج المسرحية تحتفي بالمسرح السوري

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
تونس - 15 - 11 (كونا ) - أعلنت الهيئة الإدارية للدورة 25 لأيام قرطاج المسرحية اليوم الجمعة عن برنامج وتفاصيل العروض التي ستنظم من 23 إلى 30 نوفمبر 2024 في العاصمة تونس وستحل فيها سوريا كضيف شرف من خلال تكريم الفنان
السوري دريد لحام.
وأكد رئيس لجنة تنظيم الدورة محمد العرقي خلال مؤتمر صحفي أن البرمجة تشمل 125 عرضًا فنيا على مدى ثمانية أيام وذلك بمعدل 18 عرضا يوميا بالإضافة إلى العرض الفني الضخم ليوم الافتتاح.
وبين العرقي أن عدد البلدان المشاركة يبلغ 32 بلدا عربيا وإفريقيا وأوروبيا وبلدان من أمريكا الللاتينية وتحديدا فنزويلا والبرازيل.
ولفت إلى برمجة 12 عرضا من مسرح العالم و13 عرضا في مسرح الأطفال إضافة إلى حضور مسرح الحرية "وهي المسرحيات المنتجة داخل الوحدات السجنية وذلك بمعدل 10 عروض".
وفيما يتعلق بالعروض المشاركة في المسابقة الرسمية فستشهد مشاركة 12 عملا مسرحيا من تونس وفلسطين والسنغال ومصر وقطر الأردن والمغرب والإمارات العربية المتحدة وبنين والعراق ولبنان تتوزع على عرضين من تونس وعرضين من إفريقيا وثمانية عروض عربية وستعرض بمعدل عرضين يوميا.
يذكر أنّ الدورة 25 لأيام قرطاج المسرحية 2024 تضم أيضا ورشات تدريبية ولقاءات فكريّة وندوة فكرية دولية موضوعها "المسرح والإبادة والمقاومة: نحو أفق جديد". (النهاية)
ش ب م / م م ج
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