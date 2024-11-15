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قطر وتركيا تعربان عن ارتياحهما للانجازات التي تحققت في العلاقات بينهما

11/15/2024 11:25:49 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة - 15 - 11 (كونا) –- أعربت قطر وتركيا اليوم الجمعة عن ارتياحهما للانجازات التي تحققت في العلاقات بينهما لاسيما فيما يتعلق بالحوار والتعاون والتنسيق رفيع المستوى بشأن القضايا الإقليمية والدولية.
جاء ذلك في بيان مشترك صدر بمناسبة انعقاد الدورة العاشرة للجنة الاستراتيجية العليا بين البلدين والتي انعقدت في أنقرة أمس الخميس وترأسها أمير قطر الشيخ تميم بن حمد والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
وقالت وزارة الخارجية القطرية في البيان إن الجانبين أعربا عن ارتياحهما لمشاركة الرئيس التركي في القمة الخليجية ال44 التي عقدت في الدوحة بتاريخ 5 ديسمبر 2023 كضيف شرف.
وذكر البيان أنه تم استعراض نتائج الاجتماع الوزاري المشترك السادس للجنة الاستراتيجية العليا بين تركيا ومجلس التعاون الخليجي بتاريخ 9 يونيو في الدوحة واستئناف مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين تركيا والمجلس فيما رحب الجانبان بتنظيم الجولة الأولى من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين تركيا ومجلس التعاون الخليجي في الفترة من 29 إلى 31 يوليو 2024 في أنقرة وأكدا على أهمية إتمام هذه الاتفاقية لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين قطر وتركيا وكذلك بين تركيا ومجلس التعاون الخليجي.
وبخصوص القضايا الإقليمية والدولية أعرب البلدان عن ارتياحهما للحوار والتعاون والتنسيق رفيع المستوى بشأن القضايا الإقليمية والدولية معربين عن تقديرهما المتبادل لجهود الوساطة النشطة التي تبذلها الدولتان لتعزيز السلام وجهود المصالحة في بعض الصراعات المستمرة والمعقدة في العالم.
كما أعرب الجانبان عن قلقهما البالغ إزاء الحالة الإنسانية الكارثية في غزة وأدانا الاستهداف العشوائي للمدنيين في غزة والضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية.
وجددا الدعوة إلى إيقاف فوري ودائم لإطلاق النار وإلى وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى غزة وكذلك إلى الامتثال الكامل للقانون الدولي وجميع قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة واكدا التزامهما باستقلال دولة فلسطين على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس لضمان تسوية عادلة ودائمة للصراع الإسرائيلي - الفلسطيني على أساس حل الدولتين.
ودان الجانبان تدابير الاحتلال الإسرائيلي غير القانونية الرامية إلى تقويض دور وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (اونروا) وأكدا على الولاية التي منحتها الأمم المتحدة للوكالة وضرورة مواصلة دورها ومسؤولياتها.
كما دعا الجانبان إلى تقديم دعم ثابت ل(اونروا) لتمكينها من مواصلة تقديم الخدمات الأساسية للاجئين من دولة فلسطين لا سيما في ضوء الأزمة الإنسانية المتدهورة في قطاع غزة.
ودان الجانبان كذلك انتهاك الاحتلال الاسرائيلي لسيادة لبنان وسلامته الإقليمية وذلك بشنه هجوما بريا أسفر عن نزوح أكثر من مليون شخص وأكدا تضامنهما الكامل مع لبنان حكومة وشعبا وحملا الاحتلال مسؤولية هذا التصعيد الخطير الذي يهدد أمن لبنان واستقراره.
وشددا على ضرورة قيام الاحتلال بوقف الهجمات فورا والانسحاب من الأراضي اللبنانية لمنع حدوث أزمة إنسانية كارثية وأكدا أهمية تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 لعام 2006.
وعبرا أيضا عن قلقهما البالغ إزاء الهجمات المتعمدة التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي على قوات الامم المتحدة المؤقة في جنوب لبنتان (يونيفيل).
وأكدا على أهمية تنسيق جهودهما لمنع انتشار العنف في المنطقة وتحقيق حل دائم ومستدام للصراع في سوريا وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2254 كما طالبا المجتمع الدولي بالحفاظ على ميزانية المساعدات الإغاثية الإنسانية لسوريا في ظل موجة الهجرة من لبنان.
وجددا دعمهما للحكومة العراقية في جهودها نحو التنمية وإعادة الإعمار وإعادة الاندماج مع دول المنطقة مشددين على أهمية مشروع طريق التنمية في العراق.
وأكدا ايضا التزامهما القوي بسيادة ليبيا وسلامتها الإقليمية ووحدتها الوطنية مشددين على إرادتهما المشتركة للعمل معا لدعم عملية سياسية بقيادة وملكية ليبية برعاية من الأمم المتحدة.
وشدد البيان على أهمية الحفاظ على وحدة اليمن وسيادته وسلامة أراضيه وتأكيد دعم الجهود الدبلوماسية للمساعدة في إنهاء الصراع هناك والتوصل إلى تسوية سياسية دائمة. (النهاية)

س س س / ر ج



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