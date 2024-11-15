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الإليزيه: الرئيس الفرنسي يقوم بزيارة دولة إلى السعودية في ديسمبر المقبل

11/15/2024 11:25:49 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) باريس - 15 - 11 (كونا) -- أعلنت الرئاسة الفرنسية (الإليزيه) اليوم الجمعة أن الرئيس إيمانويل ماكرون سيتوجه الى المملكة العربية السعودية في ديسمبر المقبل من أجل "تعميق التعاون في المجالات الاستراتيجية" مثل الدفاع والأمن ونقل الطاقة والاتصال.
وقالت محطة (بي اف ام) الاخبارية نقلا عن الإليزيه أن الرئيس ماكرون سيقوم بزيارة دولة إلى المملكة العربية السعودية في الفترة من 2 إلى 4 ديسمبر المقبل وذلك بدعوة من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.
وأضافت أن ماكرون وبن سلمان يعتزمان بشكل خاص العمل على "تعميق التعاون في المجالات الاستراتيجية" مثل الدفاع والأمن ونقل الطاقة والاتصال.
وشددت الرئاسة الفرنسية على أن "زيارة الدولة هذه ستكون فرصة لتعزيز الشراكة التي توحد فرنسا والمملكة العربية السعودية".
وأضاف الإليزيه أن "المناقشات ستركز أيضا على مجالات الاستثمار المستقبلي مثل التكنولوجيا المالية والسيبرانية والذكاء الاصطناعي في حين ستنظم فرنسا قمة العمل بشأن الذكاء الاصطناعي في فبراير المقبل".
كما سيشارك ماكرون في قمة (المياه الواحدة) التي ستعقد في الرياض في 3 ديسمبر المقبل على هامش مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب 16) حول مكافحة التصحر. (النهاية)

م ع / م م ج




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