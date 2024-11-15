الإليزيه: الرئيس الفرنسي يقوم بزيارة دولة إلى السعودية في ديسمبر المقبل

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
باريس - 15 - 11 (كونا) -- أعلنت الرئاسة الفرنسية (الإليزيه) اليوم الجمعة أن الرئيس إيمانويل ماكرون
سيتوجه الى المملكة العربية السعودية في ديسمبر المقبل من أجل "تعميق التعاون في المجالات الاستراتيجية" مثل الدفاع والأمن ونقل الطاقة والاتصال.
وقالت محطة (بي اف ام) الاخبارية نقلا عن الإليزيه أن الرئيس ماكرون سيقوم بزيارة دولة إلى المملكة العربية السعودية في الفترة من 2 إلى 4 ديسمبر المقبل وذلك بدعوة من ولي العهد
السعودي الأمير محمد بن سلمان.
وأضافت أن ماكرون وبن سلمان يعتزمان بشكل خاص العمل على "تعميق التعاون في المجالات الاستراتيجية" مثل الدفاع والأمن ونقل الطاقة والاتصال.
وشددت الرئاسة الفرنسية على أن "زيارة الدولة هذه ستكون فرصة لتعزيز الشراكة التي توحد فرنسا والمملكة العربية السعودية".
وأضاف الإليزيه أن "المناقشات ستركز أيضا على مجالات الاستثمار المستقبلي مثل التكنولوجيا المالية والسيبرانية والذكاء الاصطناعي في حين ستنظم فرنسا قمة العمل بشأن الذكاء الاصطناعي في فبراير المقبل".
كما سيشارك ماكرون في قمة (المياه الواحدة) التي ستعقد في الرياض في 3 ديسمبر المقبل على هامش مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب 16) حول مكافحة التصحر. (النهاية)
م ع / م م ج
MENAFN15112024000071011013ID1108892102
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